Thời trang 24/7

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/10/2025 08:00 GMT+7

Trong dòng chảy thời trang, đầm ren trắng luôn giữ một chỗ đứng đặc biệt. Vừa thanh khiết vừa lãng mạn, những thiết kế này trở thành biểu tượng bất biến của phong cách vintage.

Đầm ren trắng là biểu tượng của sự thanh lịch và dấu ấn vintage bất biến. Dù được cách điệu theo phong cách nào, chiếc đầm này vẫn giữ được sức hút riêng, khẳng định vị trí vững chắc trong tủ đồ của phái đẹp.

Thanh khiết với đầm ren trắng dáng dài

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng- Ảnh 1.

Với những cô nàng yêu thích nét đẹp quý phái, đầm ren trắng dáng dài luôn là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: K&K FASHION

Khoác lên mình chiếc đầm ren trắng dáng dài đầy tinh tế, điểm nhấn nổi bật nằm ở họa tiết ren hoa tinh xảo cùng phần cổ kín đáo mà gợi cảm. Tay ngắn vừa vặn mang đến vẻ đẹp sang trọng cho người mặc.

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng- Ảnh 2.

Một lựa chọn khác cũng không kém phần cuốn hút là thiết kế đầm ren trắng dáng dài, nổi bật với phom dáng ôm nhẹ tôn đường cong và phần cổ vuông mang hơi thở cổ điển.

ẢNH: FIONA

Tay áo bồng nhẹ giúp tổng thể thêm mềm mại, đồng thời tạo điểm nhấn cho phần vai. Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn trắng giúp nàng dễ dàng hoàn thiện phong cách thanh lịch.

Ngọt ngào với đầm ren trắng lệch vai

Nếu muốn F5 phong cách thường ngày bằng chút phá cách thời thượng, đầm lệch vai chính là lựa chọn lý tưởng. 

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng- Ảnh 3.

Thiết kế đầm ren ngắn dáng ôm lệch vai tạo hiệu ứng bất đối xứng đầy cuốn hút. Điểm nhấn nằm ở phần vai trễ lệch, chất liệu ren hoa xuyên thấu mang lại hiệu ứng thị giác tinh tế

ẢNH: MONOSHOP

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng- Ảnh 4.

Một phiên bản khác là chiếc đầm ngắn lệch vai với chất liệu ren hoa, vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Phần cổ lệch khéo léo tôn bờ vai thon và xương quai xanh, giữ trọn tinh thần ngọt ngào vintage nhưng vẫn thêm nét gợi cảm hiện đại

ẢNH: @LEILAA.CLO

Nữ tính với đầm ren trắng cúp ngực tay phồng

Dành cho những quý cô yêu phong cách lãng mạn pha chút haute couture, đầm cúp ngực tay phồng chính là gợi ý đầy cuốn hút.

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng- Ảnh 5.

Đầm ren trắng cúp ngực tay phồng với phom corset ôm sát kết hợp chân váy xòe phồng gợi nhớ phong cách haute couture của châu Âu. Khi phối cùng túi xách gam đen đối lập sắc váy tạo sự thu hút khó cưỡng

ẢNH: LINH TINH

Dấu ấn vintage tinh khôi của những chiếc đầm ren trắng- Ảnh 6.

Một thiết kế khác khai thác cấu trúc corset tôn dáng, với chi tiết cúp ngực định hình sắc nét giúp tổng thể thêm quyến rũ

ẢNH: @LION.HOUSE