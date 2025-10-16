  • An Giang
Thời trang 24/7

Đầu thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
16/10/2025 18:00 GMT+7

Khi những cơn gió se lạnh khẽ lướt qua cũng là lúc áo khoác da lộn trở lại, mang theo hơi thở cổ điển và nét quyến rũ bất tận. Chất liệu mềm mại, gam màu trầm ấm cùng vẻ sang trọng tự nhiên khiến áo khoác da lộn trở thành món đồ 'must have' của mọi tín đồ thời trang trong những ngày chuyển mùa.

Cuối hè đầu thu là thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn. Và vì chiếc áo khoác vượt thời gian này có hàng ngàn kiểu dáng khác nhau, nên cũng có rất nhiều cách để phối đồ, kết hợp màu sắc, độ tương phản và họa tiết.

Ý tưởng trang phục mùa thu với áo khoác da lộn

Đầu thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn- Ảnh 1.

Chiếc áo khoác da lộn ngắn tạo nên hình ảnh đáng mơ ước khi kết hợp với chân váy ngắn xẻ màu kem

ẢNH: @BELLO_TOPTAN

Đầu thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn- Ảnh 2.

Áo khoác da lộn gam nâu, điểm nhấn thời thượng hòa cùng váy phồng trắng tạo nên vẻ thanh lịch pha chút phóng khoáng đầu thu

ẢNH: @UNCHICLEENMITACON

Đầu thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn- Ảnh 3.

Áo khoác da lộn, điểm nhấn sang trọng cho phong cách cà phê sáng đầu thu

ẢNH: @SHANVICTORIAK

Đầu thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn- Ảnh 4.

Kiểu áo khoác da lộn bomber có khóa kéo, đẹp nhất khi mặc cùng quần shorts Bermuda rộng và xăng đan cao gót

ẢNH: @INSTYLEMAGAZINE

Đầu thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn- Ảnh 5.

Phong cách tối giản, có cổ áo và chân váy xếp ly tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với phong cách học sinh

ẢNH:@INSTYLEMAGAZINE

Từ những gì trông giống như áo sơ mi kết hợp với quần jeans rộng thùng thình đến phiên bản áo khoác blazer kết hợp với giày lười và tất ngắn. Từ áo khoác bomber có khóa kéo kết hợp với quần shorts Bermuda rộng đến áo khoác barn jacket kết hợp với váy ngắn và giày cao gót. Mỗi phụ nữ đều có phong cách yêu thích của riêng mình. Trong bộ sưu tập, những bộ trang phục với áo khoác da lộn đẹp nhất được bắt gặp trong phong cách đường phố, tất cả đều đáng để sao chép ngay lập tức. 

Áo khoác da lộn, tinh thần của mùa thu

Đầu thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn- Ảnh 6.

Áo khoác da lộn nâu phối cùng sơ mi trắng và quần jeans ống rộng, công thức kinh điển mang hơi thở retro đầy phong cách cho những ngày thu

ẢNH: @UNCHICLEENMITACON

Đầu thu, thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn- Ảnh 7.

Sự kết hợp lý tưởng với áo khoác da lộn theo phong cách shacket

ẢNH: @HANNA LAURIDSEN

Với chất liệu mềm mại, bề mặt mịn mờ đặc trưng, da lộn mang đến cảm giác ấm áp và sang trọng mà không quá nặng nề. Từ những gam màu trầm ấm như nâu, be, rượu vang cho đến sắc camel thanh nhã, áo khoác da lộn dễ dàng kết hợp cùng quần jeans, chân váy hay váy dài xếp tầng để tạo nên phong cách vừa cổ điển, vừa hiện đại. Dù dạo phố hay ngồi quán cà phê, chiếc áo khoác da lộn vẫn luôn toát lên vẻ tinh tế, phóng khoáng đúng tinh thần của mùa thu.

 

