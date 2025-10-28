Đây là lý do UNIQLO có thể bán ra hàng triệu áo HEATTECH, PUFFTECH trên toàn cầu!

Giữa vô vàn lựa chọn thời trang mùa đông, có những sản phẩm đã trở thành biểu tượng của sự tinh giản và công nghệ. UNIQLO là một trong số đó. Từ chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH đến áo khoác chần bông PUFFTECH, UNIQLO đã tạo nên định nghĩa mới cho trang phục giữ ấm, giúp hàng triệu người trên thế giới bước qua mùa lạnh theo cách nhẹ nhàng, thư thái và thời trang hơn.

Áo khoác chần bông PUFFTECH thế hệ mới và áo giữ nhiệt HEATTECH biểu tượng là minh chứng cho nỗ lực cải tiến công nghệ sản phẩm của UNIQLO

Sức hút không suy giảm của dòng áo giữ nhiệt biểu tượng

Ra đời từ năm 2003, là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu cùng đối tác Toray Industries, HEATTECH đã trở thành biểu tượng cho công nghệ giữ ấm tiên phong, khẳng định có thể giữ ấm chỉ với một lớp vải. Trong quá trình hợp tác giữa UNIQLO và Toray, vô số ý tưởng, cùng hơn 10.000 chiếc áo mẫu đã được thử nghiệm để có thể làm ra chiếc áo giữ nhiệt HEATTECH hoàn chỉnh đầu tiên. Nỗ lực ấy đã được đền đáp: HEATTECH ra đời, mang đến một chất liệu mỏng nhẹ, thoải mái nhưng vẫn đủ ấm áp, mở ra một chương mới trong trang phục giữ ấm cho mùa lạnh với mức giá dễ tiếp cận.

Theo thời gian, chuyên môn của Toray đã cho phép UNIQLO đổi mới và cải tiến dòng sản phẩm HEATTECH, mang đến 3 cấp độ giữ ấm phù hợp với nhiều nền nhiệt. Sau 22 năm kể từ khi tạo ra HEATTECH, UNIQLO vẫn không ngừng cải tiến các chức năng và chất liệu mới để HEATTECH tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người mặc trong cuộc sống hiện đại. Và mùa đông năm nay, UNIQLO đã bổ sung chất liệu HEATTECH pha Cashmere vào dòng sản phẩm dành cho nam giới, tạo nên một chiếc áo giữ nhiệt cao cấp và thời trang hơn, mà vẫn giúp cơ thể ấm áp trong ngày lạnh giá.

UNIQLO giới thiệu HEATTECH Extra Warm pha Cashmere - chiếc áo giữ nhiệt kết hợp tính năng của sợi tổng hợp và sự mềm mịn của len cashmere

Chiếc áo HEATTECH Extra Warm áo thun len pha cashmere sử dụng sợi mỏng khoảng một nửa so với sợi được sử dụng trong áo len cashmere thông thường, với độ ấm tiêu chuẩn của dòng HEATTECH Extra Warm với trọng lượng chỉ bằng khoảng 70%. Ưu điểm nổi bật của chiếc áo này nằm ở sự thoải mái, nhẹ nhàng mà chỉ vải cashmere mới có thể mang lại. Để tạo ra phiên bản HEATTECH pha Cashmere mà nhiều người đang trải nghiệm trong mùa đông này, UNIQLO đã chọn lọc nhiều lần để tìm ra loại len thô lý tưởng, sử dụng AI để xác minh tính đồng nhất của vải dệt, thậm chí thiết kế máy nhuộm nhằm giảm tải cho vải càng nhiều càng tốt.



Không dừng lại ở công nghệ ấn tượng, HEATTECH còn chinh phục người mặc nhờ thiết kế tinh giản và bảng màu hiện đại, dễ dàng kết hợp trong mọi phong cách - từ trang phục công sở đến những set đồ du lịch mùa lạnh

Tận hưởng mùa đông nhẹ nhàng hơn với áo khoác chần bông PUFFTECH

Song hành cùng đó, PUFFTECH - thành quả mới nhất giữa UNIQLO và Toray Industries - là nỗ lực của UNIQLO trong việc mang đến một chiếc áo khoác mùa đông ấm áp mà không nặng nề. Nhờ cấu trúc sợi siêu mảnh chỉ bằng 1/5 sợi tóc người và thiết kế rỗng ruột xoắn 3D như lò xo, loại sợi này có thể giữ lại lượng không khí dồi dào phục vụ mục đích cách nhiệt và tạo ra sự ấm áp, đồng thời đảm bảo trọng lượng nhẹ, giúp người mặc giải quyết sự bất tiện của những chiếc áo phao dày, nặng trong mùa đông.

PUFFTECH được xem là dòng áo khoác với công nghệ đột phá, mang đến lớp chần bông với khả năng giữ ấm tương đương với lông vũ thông thường

PUFFTECH sử dụng sợi nhân tạo nên có thể giặt tay dễ dàng tại nhà bằng nước ấm và thao tác vò nhẹ tại vết bẩn mà không làm mất phom dáng. Dòng sản phẩm này cũng khô nhanh hơn các dòng sản phẩm sử dụng lông vũ, có thể khô sau khi phơi qua đêm*. Đồng thời, lớp vải bên ngoài và sợi nhân tạo bên trong còn có khả năng chống thấm nước, giúp áo vẫn giữ được khả năng giữ ấm ngay cả trong thời tiết mưa nhỏ bất chợt.

*Tương ứng với điều kiện không khí khi phơi PUFFTECH Áo Ghi-lê cho nữ là 20 độ C và độ ẩm không khí 65%

Bên cạnh ưu điểm "ấm mà nhẹ", dòng áo khoác chần bông PUFFTECH của UNIQLO còn gây ấn tượng khi mang đến những kiểu dáng trẻ trung và bảng màu hiện đại.