Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng chinh phục mọi phong cách

Không còn là món đồ xa lạ, quần jeans ống rộng đã trở thành "người bạn thân" của mọi cô nàng yêu thời trang. Với phom dáng thoải mái, khả năng tôn dáng và dễ dàng biến hóa trong nhiều phong cách khác nhau, chiếc quần này chứng minh sức hút bền bỉ khi vừa mang lại vẻ năng động, hiện đại vừa giữ được nét thanh lịch đầy cuốn hút.

Quần jeans ống rộng chinh phục nàng bởi khả năng tôn dáng khéo léo và mang đến nét phóng khoáng đầy cuốn hút. Thiết kế cạp cao giúp kéo dài đôi chân, trong khi phom suông rộng mang lại sự thoải mái và hơi thở hiện đại ẢNH: @LINGLINGKWONG

Những chi tiết tinh tế như hàng cúc cổ điển, đường chỉ vàng nổi bật hay hiệu ứng bạc màu tự nhiên góp phần tạo nên vẻ đẹp retro pha lẫn thời thượng. Khi nàng kết hợp cùng áo thun xanh nhạt, thắt lưng điểm khăn lụa Dior và túi da đen, tổng thể trở nên cân đối, thanh lịch và toát lên phong thái tự tin của nàng hiện đại.

Gam xanh nhạt hài hòa kết hợp cùng phần cạp cao tôn dáng giúp quần "hack" dáng hiệu quả, tôn lên đôi chân dài và vóc dáng thon gọn. Độ rũ mềm tự nhiên mang đến sự thoải mái trong từng chuyển động nhưng vẫn giữ được nét thời thượng ẢNH: @HUONGGIANGGGG

Khi phối cùng áo crop top đỏ đô và áo khoác da dáng lửng, tổng thể trở nên cá tính mà vẫn đầy cuốn hút. Điểm nhấn từ chiếc túi monogram đen trắng càng làm nổi bật gu thẩm mỹ tinh tế của nàng. Quần jeans ống rộng vì thế trở thành lựa chọn lý tưởng để nàng tỏa sáng trong những buổi dạo phố, du lịch hay hẹn hò cùng bạn bè.

Với phom dáng rộng rãi mang lại cảm giác thoải mái, quần jeans ống rộng giúp nàng vừa năng động vừa giữ được nét thanh lịch trong mọi hoàn cảnh ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Nàng khéo léo phối sắc denim xanh nhạt cùng áo len hồng fuchsia nổi bật và túi tote xanh cô ban, tạo nên bảng màu tương phản bắt mắt mà vẫn hài hòa. Chính sự hòa quyện giữa nét cá tính và tinh tế đã biến quần jeans ống rộng thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp nàng tự tin tỏa sáng với phong thái thời thượng.

Set đồ mang phong cách smart casual là lựa chọn đáng thử cho nàng khi kết hợp khéo léo giữa nét thanh lịch của áo khoác tweed và sự phóng khoáng của quần jeans ống rộng ẢNH: @EMIAMILY

Áo tweed crop top mang hơi thở hiện đại, giúp tôn vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối khi phối cùng quần jeans cạp cao, xu hướng được ưa chuộng bởi phom dáng rộng rãi, thoải mái và phần gấu dài đậm chất street style. Hoàn thiện tổng thể bằng tông denim xanh nhạt wash nhẹ cùng túi đeo chéo mini họa tiết monogram, nàng dễ dàng ghi điểm với vẻ ngoài thời thượng, sành điệu và tinh tế.

Quần jeans ống rộng cạp cao trở thành điểm nhấn giúp nàng thể hiện phong cách thời thượng pha chút phóng khoáng của xu hướng streetwear. Phom dáng rộng rãi mang lại sự thoải mái nhưng vẫn tôn dáng nhờ khả năng cân đối tỷ lệ cơ thể và "ăn gian' chiều cao hiệu quả ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Họa tiết hoa thêu trắng phủ nhẹ trên nền denim xanh trung tính tạo nên nét mềm mại, nữ tính, làm dịu đi sự cứng cáp đặc trưng của chất liệu. Khi nàng kết hợp cùng áo crop top voan xuyên thấu, tổng thể không chỉ gợi lại tinh thần Y2K đang trở lại mạnh mẽ mà còn toát lên vẻ năng động.

Quần jeans ống rộng tiếp tục khẳng định vị thế trong tủ đồ của nàng hiện đại nhờ khả năng dung hòa giữa sự phóng khoáng và cá tính thời trang ẢNH: @SRCHAFREEN

Thiết kế gấu quần xắn bản lớn tạo điểm nhấn độc đáo, giúp đôi chân trông dài hơn đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo, tự do trong cách phối đồ.

Khi nàng kết hợp cùng áo khoác họa tiết da báo viền lông sang trọng, giày thể thao kẻ ca rô trẻ trung và túi xách đen dây xích vàng, tổng thể trở nên ấn tượng với phong thái street style đầy cuốn hút và tự tin ẢNH: @SRCHAFREEN

Dễ mặc, dễ phối nhưng không hề đơn điệu, quần jeans ống rộng trở thành lựa chọn được ưu ái của nàng trong mọi phong cách. Với khả năng biến hóa linh hoạt và tôn dáng hiệu quả, chiếc quần này khẳng định sức hút bền vững, xứng đáng là món đồ "must have" của nàng hiện đại.