Dễ mặc, dễ phối - quần jeans ống rộng chinh phục mọi phong cách

Không còn là món đồ xa lạ, quần jeans ống rộng đã trở thành "người bạn thân" của mọi cô nàng yêu thời trang. Với phom dáng thoải mái, khả năng tôn dáng và dễ dàng biến hóa trong nhiều phong cách khác nhau, chiếc quần này chứng minh sức hút bền bỉ khi vừa mang lại vẻ năng động, hiện đại vừa giữ được nét thanh lịch đầy cuốn hút.
Những chi tiết tinh tế như hàng cúc cổ điển, đường chỉ vàng nổi bật hay hiệu ứng bạc màu tự nhiên góp phần tạo nên vẻ đẹp retro pha lẫn thời thượng. Khi nàng kết hợp cùng áo thun xanh nhạt, thắt lưng điểm khăn lụa Dior và túi da đen, tổng thể trở nên cân đối, thanh lịch và toát lên phong thái tự tin của nàng hiện đại.
Gam xanh nhạt hài hòa kết hợp cùng phần cạp cao tôn dáng giúp quần "hack" dáng hiệu quả, tôn lên đôi chân dài và vóc dáng thon gọn. Độ rũ mềm tự nhiên mang đến sự thoải mái trong từng chuyển động nhưng vẫn giữ được nét thời thượng
ẢNH: @HUONGGIANGGGG
Khi phối cùng áo crop top đỏ đô và áo khoác da dáng lửng, tổng thể trở nên cá tính mà vẫn đầy cuốn hút. Điểm nhấn từ chiếc túi monogram đen trắng càng làm nổi bật gu thẩm mỹ tinh tế của nàng. Quần jeans ống rộng vì thế trở thành lựa chọn lý tưởng để nàng tỏa sáng trong những buổi dạo phố, du lịch hay hẹn hò cùng bạn bè.
Nàng khéo léo phối sắc denim xanh nhạt cùng áo len hồng fuchsia nổi bật và túi tote xanh cô ban, tạo nên bảng màu tương phản bắt mắt mà vẫn hài hòa. Chính sự hòa quyện giữa nét cá tính và tinh tế đã biến quần jeans ống rộng thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp nàng tự tin tỏa sáng với phong thái thời thượng.
Áo tweed crop top mang hơi thở hiện đại, giúp tôn vòng eo và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối khi phối cùng quần jeans cạp cao, xu hướng được ưa chuộng bởi phom dáng rộng rãi, thoải mái và phần gấu dài đậm chất street style. Hoàn thiện tổng thể bằng tông denim xanh nhạt wash nhẹ cùng túi đeo chéo mini họa tiết monogram, nàng dễ dàng ghi điểm với vẻ ngoài thời thượng, sành điệu và tinh tế.
Quần jeans ống rộng cạp cao trở thành điểm nhấn giúp nàng thể hiện phong cách thời thượng pha chút phóng khoáng của xu hướng streetwear. Phom dáng rộng rãi mang lại sự thoải mái nhưng vẫn tôn dáng nhờ khả năng cân đối tỷ lệ cơ thể và "ăn gian' chiều cao hiệu quả
ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL
Họa tiết hoa thêu trắng phủ nhẹ trên nền denim xanh trung tính tạo nên nét mềm mại, nữ tính, làm dịu đi sự cứng cáp đặc trưng của chất liệu. Khi nàng kết hợp cùng áo crop top voan xuyên thấu, tổng thể không chỉ gợi lại tinh thần Y2K đang trở lại mạnh mẽ mà còn toát lên vẻ năng động.
Thiết kế gấu quần xắn bản lớn tạo điểm nhấn độc đáo, giúp đôi chân trông dài hơn đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo, tự do trong cách phối đồ.
Dễ mặc, dễ phối nhưng không hề đơn điệu, quần jeans ống rộng trở thành lựa chọn được ưu ái của nàng trong mọi phong cách. Với khả năng biến hóa linh hoạt và tôn dáng hiệu quả, chiếc quần này khẳng định sức hút bền vững, xứng đáng là món đồ "must have" của nàng hiện đại.