Thời trang 24/7

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/09/2025 16:00 GMT+7

Trang phục đồng bộ từ denim hay các bản phối denim on denim đang được tìm kiếm và mặc nhiều trên đường phố. Quý cô có thể thấy sự khác biệt rõ rệt về phong cách khi diện các bản phối làm từ chất vải jean mềm mại, đứng phom mang gam màu xanh denim cổ điển đặc sắc trong mùa thu này.

Denim on denim là công thức phối đồ cổ điển nhất nhì trong lịch sử thời trang thế giới. Không phải bỗng nhiên mà các bản phối đồng bộ từ denim lại trở nên "nở rộ" vào mùa này - chúng là dự báo xu hướng tự nhiên, khi thời tiết và nhiệt độ không khí hoàn hảo để nàng xuống phố cùng chất liệu jean trứ danh.

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 1.

Áo sơ mi làm từ chất vải denim mềm mại có độ co giãn nhẹ kết hợp quần jeans ống đứng vừa vặn, cạp cao tôn eo. Bản phối kết nối với dây lưng, túi và giày cao gót bằng da qua các sắc thái đậm nhạt khác nhau của denim và tông nâu trầm

ẢNH: @DUOQEU

Bí quyết diện trang phục denim on denim vào mùa thu

Điểm chung ở các bản phối denim on denim mùa này là sự tối giản, nhẹ nhàng và cổ điển. Các bản phối dù là kết hợp giữa áo sơ mi denim và quần jeans xanh hay áo khoác jean và chân váy denim đều được lược bỏ tối đa các chi tiết và đường cắt thừa.

Nét phóng khoáng, cá tính và thời thượng từ các bản phối của các tín đồ thời trang trong trang phục denim chính là lời giới thiệu mang tính thuyết phục nhất. Hãy diện denim vào mùa thu này để cảm nhận sự thoải mái, thoáng mát cùng vẻ ngoài sành điệu, cá tính nhưng đầy nữ tính.

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 2.

Để mặc đẹp các bản phối denim on denim, nàng có thể chọn các set từ 2 - 4 món đồ. Quần jeans hoặc chân váy kết hợp áo bralette, áo sơ mi, áo khoác jacket. Ngoài trang phục cùng tông màu, nàng có thể chọn cách mặc phá cách với sự xen kẽ của nhiều gam màu denim khác nhau

ẢNH: ANNE THONG

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 3.

Quần jeans có cấu trúc lạ mắt gây ấn tượng được phối cùng bralette và áo jacket cùng chất liệu mang đến góc nhìn sành điệu, thời thượng và dẫn đầu xu hướng

ẢNH: ANNE THONG

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 4.

Phong cách dạo phố của các It girl mùa này không thể thiếu bản phối áo crop top, quần jeans ống rộng, giày cao gót

ẢNH: @BAIFERNBAH

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 5.

Gợi ý hoàn hảo cho những buổi dã ngoại, những chuyến khám phá du ngoạn giữa thiên nhiên đến từ chất liệu denim. Vừa bền bỉ, dai chắc vừa thoáng khí và có thể giữ nhiệt, cản gió nhẹ nhàng khiến denim trở thành ưu tiên hàng đầu cho kiểu trang phục này. Hãy kết thân cùng sơ mi, quần ống suông, áo khoác denim và bổ sung thêm loafer, ba lô, khăn lụa... cho hành trình dài đang đợi bạn

ẢNH: JUNEI

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 6.

Vẻ ngoài đầy phong cách của tín đồ thời trang khi xuống phố dạo chơi cùng bản phối chân váy và áo jeans, túi đeo vai xăng đan và khăn lụa làm duyên trên mái tóc

ẢNH: MANON

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 7.
Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 8.

Chi tiết khăn buộc trên cổ, trên tóc có thể tạo nên điểm nhấn cho bản phối denim đồng bộ. Hoặc quý cô có thể phối thêm áo phông đơn sắc trong bản phối denim mùa thu của mình

ẢNH: AIMER WOMAN, THAMARA

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 9.
Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 10.

Sử dụng bảng màu trắng và xanh khi lên đồ denim xuống phố mang lại góc nhìn mới mẻ và tươi sáng. Trang phục này giúp nàng làm mới diện mạo hằng ngày mà vẫn giữ vững tình yêu với denim

ẢNH: AIMER WOMAN

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 11.
Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa- Ảnh 12.

Set áo và quần jeans màu xám phối viền nâu mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa ấn tượng cho quý cô. Kết hợp thêm gam màu xám, đen và sọc kẻ tông nâu trầm là nàng đã trở thành cô nàng trendy tỏa sáng mọi góc phố

ẢNH: ENTOW

