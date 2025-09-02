Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Denim on denim là công thức phối đồ cổ điển nhất nhì trong lịch sử thời trang thế giới. Không phải bỗng nhiên mà các bản phối đồng bộ từ denim lại trở nên "nở rộ" vào mùa này - chúng là dự báo xu hướng tự nhiên, khi thời tiết và nhiệt độ không khí hoàn hảo để nàng xuống phố cùng chất liệu jean trứ danh.
Bí quyết diện trang phục denim on denim vào mùa thu
Điểm chung ở các bản phối denim on denim mùa này là sự tối giản, nhẹ nhàng và cổ điển. Các bản phối dù là kết hợp giữa áo sơ mi denim và quần jeans xanh hay áo khoác jean và chân váy denim đều được lược bỏ tối đa các chi tiết và đường cắt thừa.
Nét phóng khoáng, cá tính và thời thượng từ các bản phối của các tín đồ thời trang trong trang phục denim chính là lời giới thiệu mang tính thuyết phục nhất. Hãy diện denim vào mùa thu này để cảm nhận sự thoải mái, thoáng mát cùng vẻ ngoài sành điệu, cá tính nhưng đầy nữ tính.
Chi tiết khăn buộc trên cổ, trên tóc có thể tạo nên điểm nhấn cho bản phối denim đồng bộ. Hoặc quý cô có thể phối thêm áo phông đơn sắc trong bản phối denim mùa thu của mình
ẢNH: AIMER WOMAN, THAMARA
Sử dụng bảng màu trắng và xanh khi lên đồ denim xuống phố mang lại góc nhìn mới mẻ và tươi sáng. Trang phục này giúp nàng làm mới diện mạo hằng ngày mà vẫn giữ vững tình yêu với denim
ẢNH: AIMER WOMAN
Set áo và quần jeans màu xám phối viền nâu mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa ấn tượng cho quý cô. Kết hợp thêm gam màu xám, đen và sọc kẻ tông nâu trầm là nàng đã trở thành cô nàng trendy tỏa sáng mọi góc phố
ẢNH: ENTOW