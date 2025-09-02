Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Denim on denim là công thức phối đồ cổ điển nhất nhì trong lịch sử thời trang thế giới. Không phải bỗng nhiên mà các bản phối đồng bộ từ denim lại trở nên "nở rộ" vào mùa này - chúng là dự báo xu hướng tự nhiên, khi thời tiết và nhiệt độ không khí hoàn hảo để nàng xuống phố cùng chất liệu jean trứ danh.

Áo sơ mi làm từ chất vải denim mềm mại có độ co giãn nhẹ kết hợp quần jeans ống đứng vừa vặn, cạp cao tôn eo. Bản phối kết nối với dây lưng, túi và giày cao gót bằng da qua các sắc thái đậm nhạt khác nhau của denim và tông nâu trầm

ẢNH: @DUOQEU

Bí quyết diện trang phục denim on denim vào mùa thu

Điểm chung ở các bản phối denim on denim mùa này là sự tối giản, nhẹ nhàng và cổ điển. Các bản phối dù là kết hợp giữa áo sơ mi denim và quần jeans xanh hay áo khoác jean và chân váy denim đều được lược bỏ tối đa các chi tiết và đường cắt thừa.

Nét phóng khoáng, cá tính và thời thượng từ các bản phối của các tín đồ thời trang trong trang phục denim chính là lời giới thiệu mang tính thuyết phục nhất. Hãy diện denim vào mùa thu này để cảm nhận sự thoải mái, thoáng mát cùng vẻ ngoài sành điệu, cá tính nhưng đầy nữ tính.

Để mặc đẹp các bản phối denim on denim, nàng có thể chọn các set từ 2 - 4 món đồ. Quần jeans hoặc chân váy kết hợp áo bralette, áo sơ mi, áo khoác jacket. Ngoài trang phục cùng tông màu, nàng có thể chọn cách mặc phá cách với sự xen kẽ của nhiều gam màu denim khác nhau ẢNH: ANNE THONG

Quần jeans có cấu trúc lạ mắt gây ấn tượng được phối cùng bralette và áo jacket cùng chất liệu mang đến góc nhìn sành điệu, thời thượng và dẫn đầu xu hướng ẢNH: ANNE THONG

Phong cách dạo phố của các It girl mùa này không thể thiếu bản phối áo crop top, quần jeans ống rộng, giày cao gót ẢNH: @BAIFERNBAH

Gợi ý hoàn hảo cho những buổi dã ngoại, những chuyến khám phá du ngoạn giữa thiên nhiên đến từ chất liệu denim. Vừa bền bỉ, dai chắc vừa thoáng khí và có thể giữ nhiệt, cản gió nhẹ nhàng khiến denim trở thành ưu tiên hàng đầu cho kiểu trang phục này. Hãy kết thân cùng sơ mi, quần ống suông, áo khoác denim và bổ sung thêm loafer, ba lô, khăn lụa... cho hành trình dài đang đợi bạn ẢNH: JUNEI

Vẻ ngoài đầy phong cách của tín đồ thời trang khi xuống phố dạo chơi cùng bản phối chân váy và áo jeans, túi đeo vai xăng đan và khăn lụa làm duyên trên mái tóc ẢNH: MANON

Chi tiết khăn buộc trên cổ, trên tóc có thể tạo nên điểm nhấn cho bản phối denim đồng bộ. Hoặc quý cô có thể phối thêm áo phông đơn sắc trong bản phối denim mùa thu của mình ẢNH: AIMER WOMAN, THAMARA

Sử dụng bảng màu trắng và xanh khi lên đồ denim xuống phố mang lại góc nhìn mới mẻ và tươi sáng. Trang phục này giúp nàng làm mới diện mạo hằng ngày mà vẫn giữ vững tình yêu với denim ẢNH: AIMER WOMAN