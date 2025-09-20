  • An Giang
Thời trang 24/7

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/09/2025 08:00 GMT+7

Denim, tweed nằm trong số những chất liệu được ưa chuộng bậc nhất khi nàng cần làm mới tủ đồ mùa thu đông 2025. Tuy nhiên, vẫn còn những 'ứng cử viên' khác như vải voan chiffon, taffeta hay vải ren hoa quý phái dành cho những không gian nhẹ nhàng, sang trọng.

Mùa thu đông 2025 chứng kiến sự "trỗi dậy" mạnh mẽ của denim. Trang phục demim phong phú, trải dài từ quần jeans đến chân váy denim, áo khoác jean đến các set đồng bộ, đầm liền... Hòa cùng dòng chảy này chính là các bản phối từ vải tweed.

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 1.

Chân váy denim xuống phố cùng áo phông in họa tiết. Các bản phối giản dị nhưng vẫn mang lại cảm giác sành điệu và phóng khoáng khi chọn lọc chất liệu phù hợp mùa thời trang

ẢNH: PANTIO

Denim và tweed, cặp đôi hoàn hảo cho mùa lạnh cuối năm

Không hẹn mà gặp khi cả hai chất liệu cổ điển, bền bỉ với xu hướng thời trang là tweed và denim đều trở lại một cách mạnh mẽ. Trang phục tweed thường gặp nhất vẫn là áo tweed dáng ngắn, blazer, các set áo và chân váy tweed đồng bộ. Tweed và denim còn thường đi chung với nhau trong cùng một bản phối với các ý tưởng kết hợp áo tweed và quần jeans xanh, chân váy denim phối áo khoác lửng vải tweed.

Song song với hai chất liệu dày ấm kể trên là những lựa chọn mềm mại và giàu nữ tính hơn đến từ vải ren dệt họa tiết, organza, voan chiffon... Các loại vải này được yêu thích vì màu sắc và họa tiết luôn sắc sảo, bắt mắt. Chúng là những ứng cử viên cho đầm midi, áo kiểu, chân váy xòe... và có thể được kết hợp cùng áo tweed, quần denim.

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 2.

Áo tweed và quần jeans xanh là cặp đôi thời trang chưa bao giờ cũ. Sự kết hợp của hai chất vải cổ điển luôn là lựa chọn mãn nhãn cho quý cô dù đi làm hay đi chơi, đi họp hay dạo phố buổi chiều

ẢNH: GIGI

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 3.

Phong cách denim on denim vẫn chưa "hạ nhiệt" và quý cô được nhiều lợi ích khi diện trang phục từ vải denim mềm - cảm giác mềm mại dễ chịu, khả năng tôn dáng và bảo vệ cơ thể hiệu quả trước sự thay đổi thất thường của thời tiết

ẢNH: GIGI

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 4.

Kết hợp denim và tweed không bao giờ sai. Ở bản phối này, hai sắc xanh denim và xanh dạ tweed cộng hưởng cùng sắc xanh pastel của áo mang lại cảm nhận về sự sành điệu và sang trọng, cuốn hút

ẢNH: GIGI

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 5.
Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 6.

Phong cách đường phố nhẹ nhàng hay kiêu kỳ đều có thể được "kể" bằng câu chuyện của chất liệu. Phối áo phông dáng ngắn in họa tiết cùng quần jeans wash màu bạc hoặc dùng áo khoác dáng ngắn vải tweed phối váy sơ mi xếp ly

ẢNH: PANTIO, GIGI

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 7.
Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 8.

Diện set đồng bộ từ vải tweed là cách nhiều quý cô dùng để thể hiện đẳng cấp sang chảnh mùa thu đông. Chất vải dày của dạ tweed khi mặc theo set nên ưu tiên các phom dáng có tỷ lệ hợp lý như cặp đôi áo crop top và quần ống rộng, áo khoác dáng ngắn và chân váy dài

ẢNH: GIGI

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 9.

Phối váy suông và áo khoác crop chất vải tweed mỏng viền đăng ten tăng thêm nét nữ tính và giữ vững phong cách thời trang sành điệu, hợp mốt

ẢNH: SIXDO

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 10.

Vải voan chiffon bay bổng, mỏng nhẹ và có vô số màu sắc từ tươi sáng đến rực rỡ vẫn có chỗ trong bản đồ xu hướng thu đông. Chất liệu này làm nên các bản phối mềm mại, giàu nữ tính và luôn có thể phối thêm áo khoác tweed/áo khoác jean

ẢNH: SIXDO

Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025- Ảnh 11.

Vải ren cổ điển được ưa chuộng vào mùa cuối năm vì đặc tính sang trọng, mềm mại và có kết cấu bề mặt đặc biệt sang trọng. Từ áo vest đến váy midi, từ các gam màu trung tính đến sắc đỏ cherry nổi bật... Hãy để trang phục ren giúp nàng tỏa sáng mùa này!

ẢNH: SIXDO


denim tweed Quần jeans Denim on denim áo khoác váy suông

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

