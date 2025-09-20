Denim, tweed và những chất liệu hàng đầu cho mùa thu đông 2025

Mùa thu đông 2025 chứng kiến sự "trỗi dậy" mạnh mẽ của denim. Trang phục demim phong phú, trải dài từ quần jeans đến chân váy denim, áo khoác jean đến các set đồng bộ, đầm liền... Hòa cùng dòng chảy này chính là các bản phối từ vải tweed.
Denim và tweed, cặp đôi hoàn hảo cho mùa lạnh cuối năm
Không hẹn mà gặp khi cả hai chất liệu cổ điển, bền bỉ với xu hướng thời trang là tweed và denim đều trở lại một cách mạnh mẽ. Trang phục tweed thường gặp nhất vẫn là áo tweed dáng ngắn, blazer, các set áo và chân váy tweed đồng bộ. Tweed và denim còn thường đi chung với nhau trong cùng một bản phối với các ý tưởng kết hợp áo tweed và quần jeans xanh, chân váy denim phối áo khoác lửng vải tweed.
Song song với hai chất liệu dày ấm kể trên là những lựa chọn mềm mại và giàu nữ tính hơn đến từ vải ren dệt họa tiết, organza, voan chiffon... Các loại vải này được yêu thích vì màu sắc và họa tiết luôn sắc sảo, bắt mắt. Chúng là những ứng cử viên cho đầm midi, áo kiểu, chân váy xòe... và có thể được kết hợp cùng áo tweed, quần denim.
Phong cách đường phố nhẹ nhàng hay kiêu kỳ đều có thể được "kể" bằng câu chuyện của chất liệu. Phối áo phông dáng ngắn in họa tiết cùng quần jeans wash màu bạc hoặc dùng áo khoác dáng ngắn vải tweed phối váy sơ mi xếp ly
ẢNH: PANTIO, GIGI
Diện set đồng bộ từ vải tweed là cách nhiều quý cô dùng để thể hiện đẳng cấp sang chảnh mùa thu đông. Chất vải dày của dạ tweed khi mặc theo set nên ưu tiên các phom dáng có tỷ lệ hợp lý như cặp đôi áo crop top và quần ống rộng, áo khoác dáng ngắn và chân váy dài
ẢNH: GIGI