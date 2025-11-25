  • An Giang
Thời trang 24/7

Denim và tông màu đất đại diện cho phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/11/2025 18:00 GMT+7

Phong thái tự tin, sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của nàng được tôn vinh qua những gam màu trầm của denim và tông màu đất (earth tone). Từ đầm dáng dài đến những set áo và chân váy, từ áo sơ mi lụa in họa tiết đến quần denim, quần nhung... tất cả làm nên dáng vẻ tươi mới, ấn tượng cho nàng trong tiết trời đông.

Cảm giác ấm áp, bình yên từ tông màu đất có thể làm dịu đi cảm xúc căng thẳng. Giữa nhịp sống hiện đại vốn vô cùng vội vã và hối hả, quý cô có thể tìm thấy những khoảng lặng yên bình qua những gam màu trầm như màu xanh chàm của denim, xanh ô liu, nâu be, đỏ trầm... từ bảng màu earth tone.

Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Ngôi sao người Philippines - Marian Rivera khoe dáng vẻ rạng rỡ và năng động khi khoác lên mình bản phối mang tông màu đất nổi bật. Sự hòa quyện của nhiều gam màu ấm, từ nâu đất đến nâu sô cô la, từ xanh blue nhạt đến sắc đen và vàng gold óng ả - tất cả làm nên phong thái điềm tĩnh, tỏa sáng rạng ngời

ẢNH: INSTAGRAM NV

Màu xanh denim, tông màu đất không thể thiếu cho mùa đông 2025

Để mang lại sắc thái khác biệt cho tủ đồ mùa đông 2025, quý cô không thể thiếu các bản phối mang sắc xanh chàm denim. Không xuất hiện đơn lẻ, sắc xanh denim còn được chọn kết hợp cùng earth tone - bảng màu đặc trưng với nâu be, nâu đất, xám tro, xanh ô liu...

Giống hệt như tên gọi, tông màu đất bao gồm những màu sắc được lấy cảm hứng từ tự nhiên. Màu của đất, sắc thái ngả vàng nhiều sắc độ của hàng cây đang thay lá, màu xanh lá non, xanh ô liu hay xanh da bầu trời... Sự dịu dàng, trầm tĩnh nhưng trưởng thành và thanh lịch là những cảm nhận chung từ bảng màu này.

Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Các thiết kế denim mang đến cảm giác điềm tĩnh, sự dịu dàng hòa quyện trong cảm giác nữ tính đầy khí chất. Trang phục đầm cổ yếm, set áo crop top và chân váy dài... đã được loại bỏ nhiều chi tiết quen thuộc để chỉ giữ lại những đường nét quan trọng và cần thiết nhất. Chất liệu và hình khối hòa quyện, sắc xanh indigo của denim giao hòa cùng những đường viền màu caramel tạo nên điểm nhấn xuất sắc

ẢNH: ANH CLOTHES

Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Không chỉ có sự đồng điệu của denim và caramel trên trang phục, mỗi bản phối là một gợi ý kết hợp toàn diện cùng giày cao gót và túi xách tông nâu trầm. Trang sức ánh kim, vòng tay đá ánh đỏ... trở thành điểm nhấn thu hút cho bản phối

ẢNH: ANH CLOTHES

Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 4.
Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 5.

Quý cô khẳng định phong thái tự tin, sự điềm tĩnh khi am hiểu về chất liệu, màu sắc và phom dáng trang phục phù hợp hoàn hảo với bản thân. Chân váy denim và áo đồng bộ mang đến sự linh hoạt, năng động mà vẫn đậm chất thời trang, trendy nhưng có thể khắc họa rõ nét cá tính riêng của người mặc

ẢNH: ANH CLOTHES

Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 6.

Các gam màu đất được kết hợp nhịp nhàng trong những bản phối casual từ văn phòng đến đường phố, từ những kỳ nghỉ đến buổi gặp gỡ cuối tuần. Cardigan họa tiết đan xen nhiều sắc màu kết hợp cùng quần nhung màu xanh ô liu vừa ấm áp, hiện đại vừa thoáng chút hoài niệm từ tủ đồ classic

ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 7.

Bản phối kết hợp hài hòa những sọc màu xanh dương, nâu và trắng, các chất liệu len dệt kim, da lộn và da PU mang đến hình ảnh cô nàng mùa đông vừa cuốn hút, xinh đẹp vừa thời thượng và cao sang

ẢNH: EGGKA

Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 8.

Thu hút mọi ánh nhìn với bản phối gồm áo măng tô cổ cao và váy bút chì dài ôm eo, chất vải đứng phom đi cùng bảng màu nâu nhạt phối hàng cúc màu trắng kem

ẢNH: THE KAT

Denim, tông màu đất Earth Tone khẳng định phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp - Ảnh 9.

Áo dệt kim trễ vai và chân váy midi tông màu đỏ trầm vừa nồng nàn, ấm áp vừa nổi bật rạng rỡ cho những ngày cuối năm dạo phố

ẢNH: THE KAT


