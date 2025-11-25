Denim và tông màu đất đại diện cho phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp

Phong thái tự tin, sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của nàng được tôn vinh qua những gam màu trầm của denim và tông màu đất (earth tone). Từ đầm dáng dài đến những set áo và chân váy, từ áo sơ mi lụa in họa tiết đến quần denim, quần nhung... tất cả làm nên dáng vẻ tươi mới, ấn tượng cho nàng trong tiết trời đông.
Cảm giác ấm áp, bình yên từ tông màu đất có thể làm dịu đi cảm xúc căng thẳng. Giữa nhịp sống hiện đại vốn vô cùng vội vã và hối hả, quý cô có thể tìm thấy những khoảng lặng yên bình qua những gam màu trầm như màu xanh chàm của denim, xanh ô liu, nâu be, đỏ trầm... từ bảng màu earth tone.
Màu xanh denim, tông màu đất không thể thiếu cho mùa đông 2025
Để mang lại sắc thái khác biệt cho tủ đồ mùa đông 2025, quý cô không thể thiếu các bản phối mang sắc xanh chàm denim. Không xuất hiện đơn lẻ, sắc xanh denim còn được chọn kết hợp cùng earth tone - bảng màu đặc trưng với nâu be, nâu đất, xám tro, xanh ô liu...
Giống hệt như tên gọi, tông màu đất bao gồm những màu sắc được lấy cảm hứng từ tự nhiên. Màu của đất, sắc thái ngả vàng nhiều sắc độ của hàng cây đang thay lá, màu xanh lá non, xanh ô liu hay xanh da bầu trời... Sự dịu dàng, trầm tĩnh nhưng trưởng thành và thanh lịch là những cảm nhận chung từ bảng màu này.
Quý cô khẳng định phong thái tự tin, sự điềm tĩnh khi am hiểu về chất liệu, màu sắc và phom dáng trang phục phù hợp hoàn hảo với bản thân. Chân váy denim và áo đồng bộ mang đến sự linh hoạt, năng động mà vẫn đậm chất thời trang, trendy nhưng có thể khắc họa rõ nét cá tính riêng của người mặc