Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Khi hướng đến tinh thần thời trang tối giản, thanh lịch nhưng đẹp mắt và năng động cho nhiều mục đích, nàng đừng bao giờ bỏ qua bản phối kết hợp từ những món đồ cơ bản như quần ống rộng, váy dáng dài và giày cao gót.
Không lỗi mốt với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót
Luôn có rất nhiều xu hướng đến rồi đi, tuy nhiên phong cách "workwear" vẫn luôn dành những vị trí xứng đáng cho các bản phối kết hợp giữa áo, quần ống rộng và giày cao gót hay các bản phối váy midi dáng dài, chân váy dáng dài và giày cao gót tối giản cho dân văn phòng.
Không chỉ tiện lợi, linh hoạt mà còn giúp tối ưu tủ đồ công sở, các bản phối này dễ dàng vừa vặn với vóc dáng của đa số chị em. Phong cách giản đơn nhưng luôn có điểm nhấn riêng, dáng đi uyển chuyển, vẻ nữ tính ẩn hiện qua những nếp gấp ly, những chi tiết cài nơ hay bảng màu ngọt ngào của giày cao gót matching với áo, váy.
Mùa thu này, nàng có thể thả bước dạo chơi giữa vô số gợi ý về chất liệu kết hợp. Vải cotton poplin mềm mát, vải linen tự nhiên thoáng khí, kaki hay vải kate mỏng nhẹ... Hãy luôn chọn cho mình kiểu giày cao gót êm chân, thoải mái có thể cho những bước đi sự vững chãi và chắc chắn nhất.
Chân váy dáng dài linh hoạt hơn đầm liền vì có thể thay đổi kiểu áo mặc cùng. Áo sơ mi lụa trơn, áo gile vest, blazer hay áo kiểu điệu đà đều có thể là những ứng cử viên phù hợp mặc cùng chân váy
ẢNH: LANA, SOMEHOW
Trong thế giới của các quý cô yêu chất liệu linen, các bản phối áo và quần linen ống suông luôn thú vị và giàu sức thuyết phục. Tuy không lên phom hoàn hảo nhưng quần linen có độ rũ mềm, tôn dáng nhẹ và cực kỳ thoáng khí. Hãy chọn giày cao gót màu đen cho quần màu muối tiêu, beige, xanh ô liu...
ẢNH: ETRO GANG