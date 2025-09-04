  • An Giang
Thời trang 24/7

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/09/2025 08:00 GMT+7

Trở lại văn phòng làm việc cùng guồng quay hối hả của cuộc sống thường nhật sau kỳ nghỉ lễ, nàng hãy tự tin và thả lỏng khi có sẵn những bản phối nhanh gọn mà sang xịn. Chúng đều được tạo thành từ bộ ba thời trang cổ điển váy dài, quần ống rộng và giày cao gót.

Khi hướng đến tinh thần thời trang tối giản, thanh lịch nhưng đẹp mắt và năng động cho nhiều mục đích, nàng đừng bao giờ bỏ qua bản phối kết hợp từ những món đồ cơ bản như quần ống rộng, váy dáng dài và giày cao gót.

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 1.

Vẻ ngoài thanh lịch, duyên dáng nhưng vẫn năng động cho thấy năng suất của nàng ở nơi làm việc. Hãy chọn những mẫu áo mềm mại, thoáng mát để diện cùng quần ống rộng và giày cao gót khi đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ

ẢNH: SOMEHOW

Không lỗi mốt với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Luôn có rất nhiều xu hướng đến rồi đi, tuy nhiên phong cách "workwear" vẫn luôn dành những vị trí xứng đáng cho các bản phối kết hợp giữa áo, quần ống rộng và giày cao gót hay các bản phối váy midi dáng dài, chân váy dáng dài và giày cao gót tối giản cho dân văn phòng.

Không chỉ tiện lợi, linh hoạt mà còn giúp tối ưu tủ đồ công sở, các bản phối này dễ dàng vừa vặn với vóc dáng của đa số chị em. Phong cách giản đơn nhưng luôn có điểm nhấn riêng, dáng đi uyển chuyển, vẻ nữ tính ẩn hiện qua những nếp gấp ly, những chi tiết cài nơ hay bảng màu ngọt ngào của giày cao gót matching với áo, váy.

Mùa thu này, nàng có thể thả bước dạo chơi giữa vô số gợi ý về chất liệu kết hợp. Vải cotton poplin mềm mát, vải linen tự nhiên thoáng khí, kaki hay vải kate mỏng nhẹ... Hãy luôn chọn cho mình kiểu giày cao gót êm chân, thoải mái có thể cho những bước đi sự vững chãi và chắc chắn nhất.

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 2.

Gam màu xanh dương nhạt (baby blue) mang đến cảm giác dễ chịu, mát mẻ và thư thái. Phom dáng trang phục mang lại hình ảnh vừa gọn gàng linh hoạt vừa thanh lịch và trang nhã. Chi tiết thắt nơ, viền tay áo gợi ý màu sắc nào của giày cao gót sẽ là lựa chọn tone sur tone

ẢNH: SOMEHOW

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 3.

Áo sơ mi xếp ly trước dáng rộng kết hợp quần ống rộng cạp cao mang lại sự thoải mái mà vẫn chỉn chu. Thiết kế quần công sở khéo thu nhỏ một phần ống quần để tạo nên điểm nhấn thanh thoát cho phần thân dưới

ẢNH: SOMEHOW

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 4.

Các gam màu trung tính vẫn đang là xu hướng. Vì thế hãy chọn màu nâu trầm, beige, cream, trắng, xám... cho những bản phối casual mùa này

ẢNH: SOMEHOW

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 5.
Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 6.

Chân váy dáng dài linh hoạt hơn đầm liền vì có thể thay đổi kiểu áo mặc cùng. Áo sơ mi lụa trơn, áo gile vest, blazer hay áo kiểu điệu đà đều có thể là những ứng cử viên phù hợp mặc cùng chân váy 

ẢNH: LANA, SOMEHOW

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 7.

Trong tiết trời đầu thu, quý cô hãy mang các món đồ dệt kim ra diện cùng chân váy dài và quần ống suông, ống rộng. Sự thoáng mát nhẹ nhàng, dáng vẻ lãng mạn đặc trưng của những thiết kế này là một chỉ dấu nhắc nhở hương vị lãng mạn của mùa thu

ẢNH: ETRO GANG

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 8.

Để xua tan sự nhàm chán khi nàng diện những chiếc váy dài đơn sắc, hãy chọn túi, giày, phụ kiện thời trang mang gam màu tươi vui, rực rỡ như đỏ, nâu cam, mận chín, xanh bơ...

ẢNH: ETRO GANG

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 9.
Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 10.

Trong thế giới của các quý cô yêu chất liệu linen, các bản phối áo và quần linen ống suông luôn thú vị và giàu sức thuyết phục. Tuy không lên phom hoàn hảo nhưng quần linen có độ rũ mềm, tôn dáng nhẹ và cực kỳ thoáng khí. Hãy chọn giày cao gót màu đen cho quần màu muối tiêu, beige, xanh ô liu...

ẢNH: ETRO GANG

Đẹp bất bại với bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót- Ảnh 11.

Ngày đi làm cuối tuần có chút thảnh thơi hơn khi trang phục được làm mới với bản phối áo kiểu trễ vai và quần jeans ống rộng

ẢNH: ETRO GANG

