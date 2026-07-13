Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Trung thành với ba gam màu trắng, đen, beige, nàng hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác mặc đẹp cả tuần mà vẫn dạt dào ý tưởng. Hãy mang đến sự biến hóa bất ngờ trong phong cách từ các thiết kế màu trung tính.
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Trắng, đen, beige - ba gam màu nền tảng tạo nên mọi bản phối xuất sắc
Cách mặc màu trắng sang trọng, không lỗi mốt
Gam màu trắng luôn là lựa chọn hàng đầu của quý cô khi muốn tận hưởng cảm giác tinh khôi, trẻ trung và mới mẻ. Mùa này, nàng có thể chọn váy linen dáng dài màu trắng, đầm sơ mi màu trắng ngà, kết hợp sơ mi và quần ống rộng màu trắng cùng tông cho bản phối công sở hoặc chọn các set cotton thô, set vải tơ với quần shorts mềm mại và áo rộng để diện cho các buổi dạo phố, hẹn cà phê sau giờ làm.
Hiệu ứng của gam màu trắng sẽ biến đổi mạnh khi kết hợp cùng sắc đen và beige. Nếu cặp đôi trắng và beige mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng và cân bằng thì cách ánh sáng tương phản từ cặp đôi trắng và đen luôn tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Váy dài màu đen - 'chân ái' giấu dáng
Sự bí ẩn, cuốn hút và sang trọng từ gam màu đen vẫn luôn bền vững theo thời gian. Váy dài màu đen cũng là món đồ "hack" dáng thần kỳ mà mọi cô gái đều yêu thích. Để giảm cảm giác cổ điển cũ kỹ, hãy phối đen và màu beige, và thêm các chất liệu khác nhau trên cùng một bản phối.
Nếu sắc đen đứng riêng lẻ gợi lên cảm giác quyến rũ và bí ẩn thì khi phối cùng áo khoác ngắn màu beige lập tức hướng đến vẻ ngoài thanh lịch rạng rỡ. Hãy làm mới những item nàng đang có trong tủ đồ chỉ bằng cách thử những sự kết hợp mới bất quy tắc