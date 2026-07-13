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Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Kim Ngọc
Kim Ngọc
13/07/2026 08:00 GMT+7

Trung thành với ba gam màu trắng, đen, beige, nàng hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác mặc đẹp cả tuần mà vẫn dạt dào ý tưởng. Hãy mang đến sự biến hóa bất ngờ trong phong cách từ các thiết kế màu trung tính.

Trắng, đen, beige - ba gam màu nền tảng tạo nên mọi bản phối xuất sắc

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 1.

Khoe trọn vẻ nữ tính quyến rũ trong chiếc đầm linen màu trắng tinh khôi. Thiết kế có đường chiết eo tinh tế phối ren cùng cấu trúc xếp nếp và đính các dải tua rua đậm chất lãng mạn

ẢNH: DEAR JOSÉ

Cách mặc màu trắng sang trọng, không lỗi mốt

Gam màu trắng luôn là lựa chọn hàng đầu của quý cô khi muốn tận hưởng cảm giác tinh khôi, trẻ trung và mới mẻ. Mùa này, nàng có thể chọn váy linen dáng dài màu trắng, đầm sơ mi màu trắng ngà, kết hợp sơ mi và quần ống rộng màu trắng cùng tông cho bản phối công sở hoặc chọn các set cotton thô, set vải tơ với quần shorts mềm mại và áo rộng để diện cho các buổi dạo phố, hẹn cà phê sau giờ làm.

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 2.

Mảng màu trắng tương phản mạnh khi phối cùng đen, nhờ vậy có thể giúp gương mặt của nàng bừng sáng và thu hút ánh nhìn hơn bản phối all white với cùng phom dáng và phong cách

ẢNH: XA XA

Hiệu ứng của gam màu trắng sẽ biến đổi mạnh khi kết hợp cùng sắc đen và beige. Nếu cặp đôi trắng và beige mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng và cân bằng thì cách ánh sáng tương phản từ cặp đôi trắng và đen luôn tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 3.

Gam màu beige hiện diện ngày càng nhiều trong tủ đồ công sở, mang đến góc nhìn thanh lịch bền vững theo thời gian. Váy dài màu đen giấu dáng tốt, dễ mặc được phối cùng sơ mi màu beige tạo sự tương phản nhẹ - đem lại hình ảnh tinh tế, phóng khoáng và phong cách

ẢNH: XA XA

Váy dài màu đen - 'chân ái' giấu dáng

Sự bí ẩn, cuốn hút và sang trọng từ gam màu đen vẫn luôn bền vững theo thời gian. Váy dài màu đen cũng là món đồ "hack" dáng thần kỳ mà mọi cô gái đều yêu thích. Để giảm cảm giác cổ điển cũ kỹ, hãy phối đen và màu beige, và thêm các chất liệu khác nhau trên cùng một bản phối.

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 4.

Ở các bản phối all black, sự kết hợp từ nhiều chất liệu có kết cấu sợi dệt khác biệt sẽ đem lại vẻ ngoài ấn tượng và kéo sự chú ý thị giác vào những điểm mạnh trên vóc dáng của người mặc. Mảng phối ren khéo léo hút trọng tâm ánh nhìn vào đôi chân thon dài, qua đó tạo cảm giác sang trọng và quý phái cho nàng dù phần thân trên của trang phục hoàn toàn đơn giản

ẢNH: XA XA

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 5.

Trắng và đen được nhìn ngắm qua một lăng kính mới với sự kết hợp của họa tiết kẻ sọc dọc cổ điển. Blazer ngắn tay và chân váy dài là gợi ý cho trang phục casual mặc hằng ngày, phù hợp để đi làm và đi chơi

ẢNH: NAN CHIC

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 6.
Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 7.

Nếu sắc đen đứng riêng lẻ gợi lên cảm giác quyến rũ và bí ẩn thì khi phối cùng áo khoác ngắn màu beige lập tức hướng đến vẻ ngoài thanh lịch rạng rỡ. Hãy làm mới những item nàng đang có trong tủ đồ chỉ bằng cách thử những sự kết hợp mới bất quy tắc

ẢNH: MADELYN

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 8.

Váy liền phối đen và beige cùng sự kết hợp của chất vải dệt họa tiết ren lỗ đầy sáng tạo. Cảm giác thanh thoát, thon gọn và cổ điển có thể sẽ khiến nàng tự tin hơn khi bước vào mọi không gian

ẢNH: MADELYN

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