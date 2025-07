Đẹp cả tuần nhờ bộ ba váy dài, quần ống rộng và giày cao gót

Yêu thích vẻ đẹp tự do, phóng khoáng và thời thượng, quý cô không nên bỏ qua kiểu đầm dài "must have" của mùa hè là váy suông dáng dài. Váy maxi xòe rộng thướt tha hay váy suông tua rua quý phái, tinh giản mà điệu đà đều cuốn hút không thể rời mắt