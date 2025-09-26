  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/09/2025 22:00 GMT+7

Sắc đỏ từ rượu vang trầm ấm đến đỏ tía quý phái đang trở thành tâm điểm của mùa thu đông năm nay. Tông màu này luôn tượng trưng cho quyền lực và sự giàu sang. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện trở lại trong mùa thu này.

Sắc đỏ dù là đỏ rượu vang hay đỏ tía, đều là những ngôi sao của mùa lạnh, tông màu này không chỉ mang lại vẻ sang trọng, quyền lực mà còn gợi cảm giác ấm áp, hoàn hảo cho những ngày se lạnh. 

Đỏ tía toát lên thần thái kiêu kỳ và tinh tế

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió - Ảnh 1.

Từ áo khoác da, váy lụa cho đến phụ kiện nhỏ xinh như túi xách hay giày cao gót, đỏ tía hay còn gọi là đỏ burgundy đều toát lên thần thái kiêu kỳ và tinh tế

ẢNH: @LESJUMELLES.BE

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió - Ảnh 2.

Phong cách đường phố với áo cardigan đỏ tía trở thành điểm nhấn nổi bật cho những ngày trở gió mùa thu 2025

ẢNH: @AMIPARIS

Tông màu đỏ tía này khi kết hợp cùng áo sơ mi beige và quần suông tối màu mang đến vẻ thanh lịch, phóng khoáng mà vẫn giữ nét thời thượng. Túi xách đồng điệu cùng tông khẳng định sự tinh tế trong cách phối màu, biến set đồ trở thành minh chứng sống động cho xu hướng “sang trọng giản dị” đang được ưa chuộng trong mùa lạnh năm nay.

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió - Ảnh 3.

Người mẫu khoác lên mình chiếc áo len dệt kim và chân váy lụa ánh satin cùng tông đỏ tía, tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa cuốn hút

ẢNH: @COLOURS_AUSTRALIA

Gam màu đỏ tía trầm ấm, sắc thái biểu tượng cho mùa thu đông 2025 giúp tổng thể nổi bật giữa đường phố mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Điểm nhấn từ bốt da bóng và túi xách đen tối giản càng làm nổi bật sự tinh tế, biến set đồ thành minh chứng hoàn hảo cho xu hướng thời trang mang đậm tinh thần “sang trọng hiện đại” của mùa lạnh năm nay.

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió - Ảnh 4.
Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió - Ảnh 5.

ẢNH: @LESJUMELLES.BE 

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió - Ảnh 6.

Một phong cách thời trang đường phố đã và đang trở thành xu hướng với tông màu đỏ tía của áo cardigan, giày bốt đến chiếc khăn quàng qua eo

ẢNH: @FASHIONISTA_COM

Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại, đồng thời giữ trọn nét thanh lịch cổ điển trong phong cách mùa lạnh. Một sự trở lại đích thực của tuyên ngôn "địa vị xã hội", được thể hiện qua những lựa chọn phong cách cụ thể (ngay cả cách bạn mang túi xách cũng tạo nên sự khác biệt).

Đỏ tía vẫn bất bại trên sàn diễn thời trang thu đông 2025

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió - Ảnh 7.

Elie Saab mùa thu đông 2025 "chơi" nguyên combo với sắc màu đỏ tía làm chủ đạo

ẢNH: @ELIESAAB

Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió - Ảnh 8.

Nhà mốt Etro của Ý cũng trình làng BST mùa thu đông 2025 với tông màu đỏ tía làm chủ đạo

ẢNH: @ETRO

Một sắc hồng ngọc rực rỡ, pha chút sắc garnet, sắc màu đỏ tía trở thành biểu tượng của sự sang trọng khi được sử dụng trong những bộ trang phục đơn giản, tinh tế, sẵn sàng hòa quyện với phong cách tối giản hiện đại từng chút một. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại nổi bật trong những bộ sưu tập của Bottega Veneta, thương hiệu đã đặt tên cho nó là "Barolo đỏ", một sự tôn vinh dành cho loại rượu vang Piedmont quý giá; và Victoria Beckham, một người yêu rượu vang Ý, luôn đưa tông màu này vào mọi bộ sưu tập tối giản của mình.

Đỏ tía màu đỏ đỏ burgundy đỏ rượu vang Thu đông

Bài viết khác

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?

Suzy và Lisa (BlackPink) cùng mê mẩn một kiểu giày này, bạn đã sở hữu chưa?

Blazer và quần jeans, cặp đôi đường phố mới của mùa

Blazer và quần jeans, cặp đôi đường phố mới của mùa

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight

Áo blazer, 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch

Áo blazer, 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng công sở

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng công sở

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy

Khám phá chất vải chiffon, từ đặc trưng đến các ứng dụng thời thượng

Khám phá chất vải chiffon, từ đặc trưng đến các ứng dụng thời thượng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top