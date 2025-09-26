Đẹp 'lạnh lùng' với sắc đỏ tía kiêu kỳ trong ngày trở gió

Sắc đỏ dù là đỏ rượu vang hay đỏ tía, đều là những ngôi sao của mùa lạnh, tông màu này không chỉ mang lại vẻ sang trọng, quyền lực mà còn gợi cảm giác ấm áp, hoàn hảo cho những ngày se lạnh.

Đỏ tía toát lên thần thái kiêu kỳ và tinh tế

Từ áo khoác da, váy lụa cho đến phụ kiện nhỏ xinh như túi xách hay giày cao gót, đỏ tía hay còn gọi là đỏ burgundy đều toát lên thần thái kiêu kỳ và tinh tế ẢNH: @LESJUMELLES.BE

Phong cách đường phố với áo cardigan đỏ tía trở thành điểm nhấn nổi bật cho những ngày trở gió mùa thu 2025 ẢNH: @AMIPARIS

Tông màu đỏ tía này khi kết hợp cùng áo sơ mi beige và quần suông tối màu mang đến vẻ thanh lịch, phóng khoáng mà vẫn giữ nét thời thượng. Túi xách đồng điệu cùng tông khẳng định sự tinh tế trong cách phối màu, biến set đồ trở thành minh chứng sống động cho xu hướng “sang trọng giản dị” đang được ưa chuộng trong mùa lạnh năm nay.

Người mẫu khoác lên mình chiếc áo len dệt kim và chân váy lụa ánh satin cùng tông đỏ tía, tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa cuốn hút ẢNH: @COLOURS_AUSTRALIA

Gam màu đỏ tía trầm ấm, sắc thái biểu tượng cho mùa thu đông 2025 giúp tổng thể nổi bật giữa đường phố mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Điểm nhấn từ bốt da bóng và túi xách đen tối giản càng làm nổi bật sự tinh tế, biến set đồ thành minh chứng hoàn hảo cho xu hướng thời trang mang đậm tinh thần “sang trọng hiện đại” của mùa lạnh năm nay.

ẢNH: @LESJUMELLES.BE

Một phong cách thời trang đường phố đã và đang trở thành xu hướng với tông màu đỏ tía của áo cardigan, giày bốt đến chiếc khăn quàng qua eo ẢNH: @FASHIONISTA_COM

Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại, đồng thời giữ trọn nét thanh lịch cổ điển trong phong cách mùa lạnh. Một sự trở lại đích thực của tuyên ngôn "địa vị xã hội", được thể hiện qua những lựa chọn phong cách cụ thể (ngay cả cách bạn mang túi xách cũng tạo nên sự khác biệt).

Đỏ tía vẫn bất bại trên sàn diễn thời trang thu đông 2025

Elie Saab mùa thu đông 2025 "chơi" nguyên combo với sắc màu đỏ tía làm chủ đạo ẢNH: @ELIESAAB

Nhà mốt Etro của Ý cũng trình làng BST mùa thu đông 2025 với tông màu đỏ tía làm chủ đạo

ẢNH: @ETRO

Một sắc hồng ngọc rực rỡ, pha chút sắc garnet, sắc màu đỏ tía trở thành biểu tượng của sự sang trọng khi được sử dụng trong những bộ trang phục đơn giản, tinh tế, sẵn sàng hòa quyện với phong cách tối giản hiện đại từng chút một. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại nổi bật trong những bộ sưu tập của Bottega Veneta, thương hiệu đã đặt tên cho nó là "Barolo đỏ", một sự tôn vinh dành cho loại rượu vang Piedmont quý giá; và Victoria Beckham, một người yêu rượu vang Ý, luôn đưa tông màu này vào mọi bộ sưu tập tối giản của mình.