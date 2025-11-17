Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi

Càng ngày các thiết kế váy liền có phần cổ bẻ như váy sơ mi, đầm cổ sen, váy blazer, cổ hải quân... càng được yêu thích hơn. Nhờ sự tinh tế và khéo léo khi kết hợp những chi tiết thanh lịch tiêu biểu làm nên vẻ đẹp vượt thời gian của trang phục, các thiết kế này giúp mang đến diện mạo hoàn toàn mới mẻ và sang trọng cho quý cô.

Vẻ mềm mại nữ tính được bổ sung vào thiết kế váy sơ mi qua chi tiết tay loe cánh tiên, họa tiết dệt nổi cùng những nếp gấp xếp ly duyên dáng ẢNH: HOIVU

Váy sơ mi đơn sắc, đầm cổ sen họa tiết

Các thiết kế váy sơ mi đơn sắc mùa này tập trung vào bảng màu trung tính mềm mại, ấm áp như be, nâu hạt dẻ, be cam... Trang phục được sáng tạo trên nhiều loại chất liệu như cotton, kaki, vải voan in hoa, vải ren thêu họa tiết... Chi tiết cổ áo sơ mi hay cổ lá sen được điều chỉnh và biến đổi trên từng mẫu thiết kế. Tuy vậy đặc điểm nổi bật ở đầm cổ lá sen là phần cổ áo được bo tròn nên trang phục trở nên mềm mại và nữ tính hơn so với kiểu váy có cổ sơ mi truyền thống.

Ngoài phần cổ áo đồng bộ với thiết kế, những chiếc váy midi mùa này gây ấn tượng qua các bản phối cổ khác màu, phối vải ren cho phần cổ áo thêm phần khác biệt tạo ấn tượng nổi bật. Bên cạnh đó, đừng quên những thiết kế cũng trang nhã không kém như váy chữ A cổ bẻ nửa kết hợp cổ tim, váy tweed hạ eo cổ tròn... là những ý tưởng đổi mới cho bản phối hằng ngày.

Màu be, vàng pastel và cam đất cùng hòa quyện làm nên tổng thể duyên dáng, chuyên nghiệp và giàu nữ tính ẢNH: HOIVU

Quý cô dễ dàng ghi điểm mặc đẹp với lựa chọn từ váy sơ mi gam màu nâu có phom đứng dáng. Các chi tiết tay, vai, cổ áo, đai eo đều được tinh chỉnh một cách kỹ lưỡng để tạo nên hình ảnh vừa hiện đại vừa cực kỳ thanh lịch ẢNH: HOIVU

Thiết kế váy dài cổ chữ V với phần cổ áo bẻ nửa sau mang lại nét mới lạ. Gam màu đỏ bungury kết hợp cài áo màu vàng gold vừa nổi bật vừa gây ấn tượng khó quên ẢNH: GUMAC

Mỗi ngày một phong cách khi nàng trung thành với lựa chọn mặc đẹp cùng váy sơ mi, váy cổ sen và vô số ý tưởng váy liền thân sáng tạo khác ẢNH: GUMAC

Sắc xanh dương kẻ sọc mang đến hình ảnh trẻ trung và năng động trong khi thiết kế váy dài màu nâu be mang dáng dấp của áo trench coat lại ghi điểm vì sự sắc sảo và cá tính. Giày cao gót, bốt da, túi xách nhỏ cầm tay, trang sức... là những món phụ kiện mà nàng sẽ muốn thêm vào để tạo nên bản phối hoàn hảo có điểm nhấn ẢNH: HOIVU, ELISE