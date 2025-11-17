  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi

Kim Ngọc
Kim Ngọc
17/11/2025 08:00 GMT+7

Đầm cổ sen, váy sơ mi là những thiết kế váy liền đứng đầu về các tiêu chí linh hoạt, năng động, trẻ trung và thanh lịch. Tuy có sự khác biệt nhỏ ở phần cấu trúc cổ bẻ nhưng tựu chung, hai kiểu váy dài này đều có thể trở thành lựa chọn ưu tiên cho tủ đồ mùa đông 2025.

Càng ngày các thiết kế váy liền có phần cổ bẻ như váy sơ mi, đầm cổ sen, váy blazer, cổ hải quân... càng được yêu thích hơn. Nhờ sự tinh tế và khéo léo khi kết hợp những chi tiết thanh lịch tiêu biểu làm nên vẻ đẹp vượt thời gian của trang phục, các thiết kế này giúp mang đến diện mạo hoàn toàn mới mẻ và sang trọng cho quý cô.

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 1.

Vẻ mềm mại nữ tính được bổ sung vào thiết kế váy sơ mi qua chi tiết tay loe cánh tiên, họa tiết dệt nổi cùng những nếp gấp xếp ly duyên dáng

ẢNH: HOIVU

Váy sơ mi đơn sắc, đầm cổ sen họa tiết

Các thiết kế váy sơ mi đơn sắc mùa này tập trung vào bảng màu trung tính mềm mại, ấm áp như be, nâu hạt dẻ, be cam... Trang phục được sáng tạo trên nhiều loại chất liệu như cotton, kaki, vải voan in hoa, vải ren thêu họa tiết... Chi tiết cổ áo sơ mi hay cổ lá sen được điều chỉnh và biến đổi trên từng mẫu thiết kế. Tuy vậy đặc điểm nổi bật ở đầm cổ lá sen là phần cổ áo được bo tròn nên trang phục trở nên mềm mại và nữ tính hơn so với kiểu váy có cổ sơ mi truyền thống.

Ngoài phần cổ áo đồng bộ với thiết kế, những chiếc váy midi mùa này gây ấn tượng qua các bản phối cổ khác màu, phối vải ren cho phần cổ áo thêm phần khác biệt tạo ấn tượng nổi bật. Bên cạnh đó, đừng quên những thiết kế cũng trang nhã không kém như váy chữ A cổ bẻ nửa kết hợp cổ tim, váy tweed hạ eo cổ tròn... là những ý tưởng đổi mới cho bản phối hằng ngày.

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 2.

Màu be, vàng pastel và cam đất cùng hòa quyện làm nên tổng thể duyên dáng, chuyên nghiệp và giàu nữ tính

ẢNH: HOIVU

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 3.

Quý cô dễ dàng ghi điểm mặc đẹp với lựa chọn từ váy sơ mi gam màu nâu có phom đứng dáng. Các chi tiết tay, vai, cổ áo, đai eo đều được tinh chỉnh một cách kỹ lưỡng để tạo nên hình ảnh vừa hiện đại vừa cực kỳ thanh lịch

ẢNH: HOIVU

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 4.

Thiết kế váy dài cổ chữ V với phần cổ áo bẻ nửa sau mang lại nét mới lạ. Gam màu đỏ bungury kết hợp cài áo màu vàng gold vừa nổi bật vừa gây ấn tượng khó quên

ẢNH: GUMAC

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 5.
Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 6.

Mỗi ngày một phong cách khi nàng trung thành với lựa chọn mặc đẹp cùng váy sơ mi, váy cổ sen và vô số ý tưởng váy liền thân sáng tạo khác

ẢNH: GUMAC

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 7.
Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 8.

Sắc xanh dương kẻ sọc mang đến hình ảnh trẻ trung và năng động trong khi thiết kế váy dài màu nâu be mang dáng dấp của áo trench coat lại ghi điểm vì sự sắc sảo và cá tính. Giày cao gót, bốt da, túi xách nhỏ cầm tay, trang sức... là những món phụ kiện mà nàng sẽ muốn thêm vào để tạo nên bản phối hoàn hảo có điểm nhấn

ẢNH: HOIVU, ELISE

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi- Ảnh 9.

Đổi gió với thiết kế cổ tròn viền tua rua - một nét riêng độc đáo từ chất liệu vải tweed mùa đông. Thiết kế hạ eo nên dễ mặc và dễ đẹp, vừa giúp giấu nhược điểm vừa xóa tan những áp lực luôn phải đẹp mọi lúc của quý cô

ẢNH: ELISE

cổ sen váy sơ mi Váy dài Sơ mi váy dài cổ sen váy liền thân

Bài viết khác

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng

Áo phao khẳng định gu, chinh phục đông lạnh giá

Áo phao khẳng định gu, chinh phục đông lạnh giá

Trang phục cổ chữ V ‘cân’ trọn mọi phong cách từ công sở đến dạo phố

Trang phục cổ chữ V ‘cân’ trọn mọi phong cách từ công sở đến dạo phố

Mang nét đẹp retro cổ điển vào bản phối mùa lạnh

Mang nét đẹp retro cổ điển vào bản phối mùa lạnh

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp

Đón không khí lạnh cùng sự sành điệu của những chiếc áo ấm

Đón không khí lạnh cùng sự sành điệu của những chiếc áo ấm

Nhẹ như mây trong từng bước đi với đầm linen

Nhẹ như mây trong từng bước đi với đầm linen

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top