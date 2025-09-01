  • An Giang
Thời trang 24/7

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
01/09/2025 14:00 GMT+7

Những ngày chớm cũng là lúc thời trang dự tiệc trở nên tinh tế hơn bao giờ hết. Bên cạnh sự phóng khoáng, váy tiệc mùa này còn hướng đến sự sang trọng, kết hợp cùng chất liệu mềm mại để tôn vẻ nữ tính.

Từ những chiếc váy ôm dáng thanh lịch, đầm xòe bay bổng cho đến set đồ đồng điệu, mỗi lựa chọn váy tiệc ngày chớm thu trong những ngày gió dịu đều giúp người mặc toát lên thần thái cuốn hút và hợp thời.

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu- Ảnh 1.

Một thiết kế đậm chất thơ dành cho các nàng yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng và nữ tính. Váy hồng pastel dáng ngắn, tay dài phối bèo tinh tế kết hợp chất liệu ren hoa nổi, mang đến cảm giác vừa tiểu thư vừa trendy. Điểm nhấn dây rút eo giúp điều chỉnh dáng váy linh hoạt, phù hợp nhiều dáng người

ẢNH: KRISSY.OFFICIAL

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu- Ảnh 2.

Với chất liệu lưới kết hợp cùng tùng lưới dài, kiểu váy đi tiệc này là sự kết hợp giữa vẻ lộng lẫy và nét sang trọng. Chi tiết nơ đính hạt tại eo sẽ giúp cho váy thêm phần điệu đà và hack dáng đáng kể

ẢNH: KRISSY.OFFICIAL

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu- Ảnh 3.

Set váy màu beige được thiết kế theo dáng cúp ngực lệch ren, điểm viền đá lấp lánh khơi gợi nét thanh tao mà không kém phần sang trọng. Chân váy xòe bằng chất liệu lưới mềm, vừa tôn chiều cao vừa tạo dáng uyển chuyển. Phù hợp trong những bữa tiệc bên hồ bơi

ẢNH: KRISSY.OFFICIAL

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu- Ảnh 4.

Thiết kế đầm lụa trắng phối ren cao cấp, khéo léo khoe bờ vai và vòng eo thon gọn, mang lại vẻ ngoài thanh lịch và đầy nữ tính. Cổ đổ mềm mại kết hợp phụ kiện đính đá tôn lên khí chất quý phái

ẢNH: KRISSY.OFFICIAL

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu- Ảnh 5.

Đầm dài cúp ngực với điểm nhấn lông mịn phần ngực đầy quyến rũ và tinh tế. Màu trắng tinh khôi giúp tôn da và dễ phối phụ kiện. Chiếc đầm lý tưởng cho những buổi tiệc ngoài trời, hẹn hò lãng mạn hay thậm chí là một shoot ảnh nghệ thuật bên biển

ẢNH: KRISSY.OFFICIAL

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu- Ảnh 6.

Từ chiếc corset được thêu hoa nổi cho đến váy voan xếp tầng bồng bềnh, tổng thể trang phục mang lại cảm giác vừa ngọt ngào vừa hiện đại. Chất liệu voan tùng váy mỏng tạo hiệu ứng bay bổng theo từng chuyển động

ẢNH: KRISSY.OFFICIAL

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu- Ảnh 7.

Thiết kế đầm được đính kết bởi ren hoa rơi tông trắng xuyên suốt thiết kế, phom dáng body cùng đường cắt đầy sức hút mang đến hình tượng nàng thơ hiện đại

ẢNH: MOOCHOO

Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu- Ảnh 8.

Chất liệu ren hoa tinh tế mong manh nhưng đầy cuốn hút mang đến hơi thở mới cho nàng. Thiết kế hai dây cúp ngực cùng tông đen quyến rũ khắc họa hình ảnh quý cô sang chảnh kiêu kỳ

ẢNH: MOOCHOO

Những chiếc váy với gam màu dịu nhẹ, điểm xuyết chi tiết tinh tế, vừa đủ sang trọng để nổi bật trong không gian tiệc tùng, vừa đủ mềm mại để hài hòa cùng khí trời ngày chớm thu.

Váy tiệc kết hợp sang trọng Nữ tính Lãng mạn

