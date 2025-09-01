Điểm danh những kiểu váy tiệc gợi cảm, tinh tế cho ngày chớm thu

Những ngày chớm cũng là lúc thời trang dự tiệc trở nên tinh tế hơn bao giờ hết. Bên cạnh sự phóng khoáng, váy tiệc mùa này còn hướng đến sự sang trọng, kết hợp cùng chất liệu mềm mại để tôn vẻ nữ tính.
Từ những chiếc váy ôm dáng thanh lịch, đầm xòe bay bổng cho đến set đồ đồng điệu, mỗi lựa chọn váy tiệc ngày chớm thu trong những ngày gió dịu đều giúp người mặc toát lên thần thái cuốn hút và hợp thời.
Những chiếc váy với gam màu dịu nhẹ, điểm xuyết chi tiết tinh tế, vừa đủ sang trọng để nổi bật trong không gian tiệc tùng, vừa đủ mềm mại để hài hòa cùng khí trời ngày chớm thu.