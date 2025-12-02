Diện áo cổ trụ để vừa thanh lịch, vừa khoe được thần thái sang chảnh

Với khả năng biến hóa linh hoạt từ thanh lịch tối giản đến lãng mạn điệu đà, áo cổ trụ xứng đáng là món đồ "phải có" trong tủ đồ của mọi quý cô. Nắm vững nghệ thuật phối áo cổ trụ sẽ giúp nàng luôn xuất hiện với vẻ ngoài tao nhã và không kém phần ấn tượng.

Diện một chiếc áo cổ trụ màu trắng tinh tế, tay dài phồng nhẹ ở vai, phần bo ở cổ tay được may mềm mại để tạo điểm nhấn mà không gây nặng nề ẢNH: CCHAT CLOTHES

Chất liệu voan mỏng nhẹ với họa tiết chìm xuyên suốt giúp tổng thể trở nên thanh thoát, phối cùng chân váy màu đen tối giản, đi kèm thắt lưng bản nhỏ màu trắng khóa kim loại ánh vàng giúp thu hút ánh nhìn và tạo sự gọn gàng cho vòng eo.

Để giữ vẻ chuyên nghiệp mà vẫn mềm mại, áo cổ trụ công sở chính là “vũ khí” giúp nàng nổi bật trong môi trường làm việc ẢNH: AMMO OFFICIAL

Khoác lên mình chiếc áo cổ trụ ngắn tay màu đen, phom suông thoải mái giúp dễ vận động suốt cả ngày dài. Hàng cúc ẩn chạy dọc thân trước tạo cảm giác gọn gàng tinh tế, một chi tiết nhỏ nhưng có khả năng định hình phong thái chuyên nghiệp.

Lựa chọn chiếc áo cổ trụ dài tay màu vàng mù tạt nổi bật, ở phần ngực, các nếp xếp ly tinh tế tạo chiều sâu và sự chỉn chu cho trang phục ẢNH: K&K FASHION

Sơ vin gọn gàng với chân váy chữ A xòe nhẹ màu đen cùng hàng cúc to bản màu nâu chạy dọc, tạo sự tương phản thú vị nhưng dễ chịu. Khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn đen, tổng thể trở nên thanh lịch, phù hợp cho những buổi gặp gỡ, sự kiện công sở hoặc dạo phố cuối tuần.

Nếu nàng tìm kiếm phong cách sang trọng và tinh xảo, áo cổ trụ ren thêu là một lựa chọn thể hiện đẳng cấp rõ rệt ẢNH: PANTIO

Chiếc áo cổ trụ dài tay màu trắng có phần tay và vai làm từ chất liệu mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng bay bổng. Ren thêu tỉ mỉ chạy suốt phần ngực và thân áo mang đến vẻ cổ điển sang trọng. Khi phối cùng chân váy bút chì đen dài xẻ tà trước, lập tức tôn lên vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài quyến rũ.

Bèo nhún là chi tiết đặc biệt dành cho những cô nàng yêu sự mềm mại và muốn tạo điểm nhấn tinh tế cho trang phục ẢNH: LEMIA

Với áo cổ trụ, bèo nhún giúp tổng thể trở nên lãng mạn mà không bị quá rườm rà. Nàng chọn chiếc áo cổ trụ trắng tinh khôi với phần cổ và cổ tay được trang trí bằng các đường bèo nhẹ. Thân trước có chi tiết xếp ly dọc giấu đi hàng cúc, mang lại cảm giác gọn gàng và sang hơn. Tay áo phồng nhẹ ở vai và bo lại ở cổ tay giúp tạo phom mềm mại nhưng vẫn giữ sự trang nhã. Khi sơ vin cùng chân váy bút chì đen, bộ trang phục mang màu sắc đối lập kinh điển tạo nên vẻ đoan trang cho mọi hoàn cảnh.

Một phiên bản hiện đại hơn của áo cổ trụ bèo nhún chính là kiểu áo có phần bèo chạy dọc thân trước và xếp tầng ở vai ẢNH: CEILIO DESIGN

Chiếc áo cổ trụ tay dài màu trắng tinh nổi bật với hàng bèo mềm mại rủ nhẹ từ cổ đến thân áo. Phần vai được làm cầu kỳ với bèo xếp tầng, tạo độ bồng sang trọng. Khi phối cùng quần tây ống rộng màu đen cạp cao, bộ trang phục trở nên hài hòa giữa nữ tính và sự phóng khoáng.

Nếu nàng đang tìm một bản phối vừa nổi bật vừa có chiều sâu cá tính, áo cổ trụ màu đỏ bã trầu với bèo nhún lớn chắc chắn là một lựa chọn cực “ăn ảnh” ẢNH: EVA DE EVA

Gam màu trầm nhưng sang trọng, kết hợp cùng thiết kế cổ điển, tạo nên phong thái cuốn hút rất riêng. Chiếc áo cổ trụ dài tay đỏ bã trầu có phần bèo nhún xếp tầng ấn tượng ở cổ và ngực, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ đầy nghệ thuật.

Với những buổi trà chiều, sự mềm mại và thanh thoát luôn là ưu tiên hàng đầu ẢNH: K&K FASHION

Áo cổ trụ tay cánh tiên chính là lựa chọn giúp nàng “ghi điểm” nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng. Chiếc áo cổ trụ màu đỏ tay cánh tiên, chất liệu có độ nhăn nhẹ tạo bề mặt độc đáo và tăng sự sống động cho tổng thể. Dáng áo suông vừa vặn giúp cơ thể thoải mái nhưng không quá rộng, giữ được nét gọn gàng. Khi sơ vin cùng chân váy midi xòe xếp ly màu trắng, tổng thể trở nên hài hòa, nền nã.



