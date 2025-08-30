  • An Giang
Thời trang 24/7

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/08/2025 16:00 GMT+7

Áo cổ vuông không chỉ là trang phục thời thượng mà còn là 'vũ khí' giúp nàng khoe trọn xương quai xanh cùng vóc dáng quyến rũ.

Áo cổ vuông luôn là điểm nhấn giúp nàng tự tin thể hiện phong cách riêng. Với sự kết hợp khéo léo, thiết kế này sẽ mang đến diện mạo cuốn hút, vừa gợi cảm vừa thanh lịch trong mọi ánh nhìn.

Áo cổ vuông phối quần dài tôn dáng 

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ- Ảnh 1.

Chiếc áo cổ vuông tôn lên vòng cổ thanh thoát, kết hợp với quần ống rộng mang đến vẻ ngoài vừa thoải mái vừa thanh lịch

ẢNH: @T_HUYENNNN

Dáng quần suông giúp đôi chân trông dài hơn, cân đối với vóc dáng. Bộ trang phục này vừa nữ tính, vừa hiện đại, phù hợp cho nàng diện vào những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ- Ảnh 2.

Chiếc áo cổ vuông bèo nhún kết hợp cùng một chiếc quần màu trắng kem mang lại một phong cách thanh lịch, nữ tính

ẢNH: @PHANHXT

Thiết kế cổ vuông và tay bồng nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng. Khi kết hợp với quần dài cạp cao, bộ trang phục giúp tôn dáng, khiến đôi chân trông dài và thon gọn hơn.

Áo cổ vuông phối quần shorts trẻ trung

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ- Ảnh 3.

Chiếc áo cổ vuông màu xanh lá nhạt với thiết kế bèo nhún và tay bồng nhẹ nhàng là điểm nhấn chính của trang phục

ẢNH: @PHANHXT

Khi phối cùng quần shorts trắng đơn giản, set đồ tạo nên một vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ- Ảnh 4.

Sự kết hợp đầy ngẫu hứng giữa chiếc áo hai dây cổ vuông kẻ ca rô đỏ trắng với phần nhún bèo nhẹ nhàng ở ngực và quần shorts nâu không chỉ tạo điểm nhấn nữ tính mà còn tạo cảm giác thoải mái khi mặc

ẢNH: @YENMEO.1098

Công thức này giúp bạn khoe khéo đôi chân thon gọn, rất phù hợp cho những ngày nắng đẹp hay các buổi hẹn hò cuối tuần.

Nữ tính với áo cổ vuông phối chân váy 

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ- Ảnh 5.

Tỏa sáng vẻ nữ tính mềm mại với chiếc áo cổ vuông thanh lịch, ôm nhẹ phần eo tôn dáng

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Phối cùng chân váy denim dài, set đồ vừa duyên dáng vừa hiện đại, tạo nét cuốn hút tự nhiên. Chi tiết bèo nhún ở cổ áo và dây buộc tinh tế càng làm nổi bật sự nữ tính cho người mặc.

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ- Ảnh 6.

Để khoe trọn vẻ nữ tính, hãy chọn chiếc áo cổ vuông tay bồng mềm mại, ôm lấy phần vai và ngực

ẢNH: @LAMINEE.99

Thiết kế này giúp bạn trông dịu dàng nhưng vẫn cuốn hút. Khi phối cùng chân váy xòe ngắn, bộ trang phục trở nên tôn dáng hơn.

Áo ba lỗ cổ vuông mang đến vẻ đẹp giản dị mà quyến rũ 

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ- Ảnh 7.

Chiếc áo ba lỗ cổ vuông nhẹ nhàng ôm vừa vặn, làm nổi bật đường nét nữ tính thanh thoát của người mặc

ẢNH: @BN_LENGUYEN

Khi phối cùng chân quần suông ống rộng mềm mại, set đồ toát lên vẻ ngoài duyên dáng nhưng vẫn đầy cuốn hút. Bộ trang phục này chắc chắn sẽ làm nổi bật phong cách và cá tính riêng của bạn.

Diện áo cổ vuông giúp nàng khoe trọn vóc dáng quyến rũ- Ảnh 8.

Áo ba lỗ cổ vuông nhẹ nhàng phối cùng quần shorts giúp bạn khoe khéo đường nét nữ tính một cách tinh tế

ẢNH: @IMKHANGAN

Tông màu trắng thanh lịch kết hợp cùng áo sơ mi hồng pastel tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và tươi sáng. Bộ trang phục này vừa thoải mái vừa nổi bật nét đẹp giản dị, tự nhiên.

 

