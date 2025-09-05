Diện áo gile, 'đánh bật' phong cách thời trang đơn điệu

Chỉ cần một chút sáng tạo, bạn hoàn toàn có thể biến áo gile thành vũ khí thời trang giúp bản thân nổi bật và "đánh bật" sự đơn điệu trong phong cách thường ngày.
Áo gile phối chân váy trẻ trung
Nếu yêu sự phá cách hơn thì áo gile màu xanh navy với chân váy chữ A hoặc chân váy xếp ly sẽ tạo được sự cân bằng giữa nét mềm mại và năng động.
Áo gile denim phối cùng quần jeans đồng màu tạo hiệu ứng tone sur tone cá tính. Ngoài ra, bạn cũng có thể biến tấu với chân váy denim hoặc quần shorts jean, kết hợp bốt cổ thấp để nhấn mạnh nét trẻ trung, bụi bặm nhưng vẫn rất thời trang.
Áo khoác gile mang lại vẻ ngoài phóng khoáng
Áo gile khoác bên ngoài, bên trong là một chiếc áo tank top hoặc áo thun trắng kết hợp cùng quần shorts denim hoặc váy mini. Set đồ ngay lập tức toát lên tinh thần phóng khoáng, hợp cho mùa hè hoặc những chuyến du lịch biển.
Thêm một chiếc thắt lưng màu đen ngay eo để tạo điểm nhấn. Sự kết hợp này mang đến vibe streetwear hiện đại, vừa thoải mái vận động vừa đủ cá tính để “ghi điểm” trong mắt người đối diện.
Áo gile phối quần ống rộng đồng bộ
Bộ đôi này tạo nên một tổng thể liền mạch, giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh mảnh hơn. Với gam màu trung tính như be, nâu, xám, tổng thể trở nên thanh lịch, phù hợp cả cho môi trường công sở lẫn đi dạo phố.
Chính sự kết hợp này biến một bộ trang phục tưởng như cơ bản trở thành điểm nhấn sành điệu.
Phối gile với áo sơ mi thanh lịch
Chỉ cần chọn sơ mi trắng oversized phối cùng gile len tối màu, bạn đã có bản phối thanh lịch, trẻ trung đúng chất “preppy style”.