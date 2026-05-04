Thời trang 24/7

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
04/05/2026 12:00 GMT+7

Màu trắng, với tất cả sự tinh khôi và linh hoạt của mình, chính là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của phong cách tối giản trong thời trang.

Diện nguyên cây màu trắng không bao giờ lỗi mốt nhờ khả năng mang lại vẻ ngoài thanh lịch và cực kỳ tôn da cho phái đẹp. Sự tối giản về màu sắc chính là "đòn bẩy" để các tín đồ thời trang tập trung vào phom dáng, chất liệu và những chi tiết cắt may tinh xảo.

Từ những thiết kế bất đối xứng, chi tiết cut out táo bạo đến kỹ thuật layering tinh tế, sắc trắng dần thoát khỏi hình ảnh an toàn để trở nên cá tính hơn.

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế- Ảnh 1.

Bộ trang phục màu trắng này gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ chiếc áo cổ yếm khoét sâu với phom dáng cứng cáp. Sự kết hợp cùng chân váy chữ A chất liệu satin bóng bẩy, điểm xuyết thêm các phụ kiện màu đen để tạo sự tương phản đầy thời thượng

ẢNH: @_GIANYEN_

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế- Ảnh 2.

Gam màu trắng tinh khôi giúp bộ trang phục thoát khỏi sự cứng nhắc, tạo cảm giác đầy năng lượng nơi công sở. Với set đồ trắng muốt, bạn nên chọn nội y màu nude để đảm bảo sự tinh tế tối đa dưới ánh sáng văn phòng

ẢNH: @_GIANYEN_

Trang phục trắng đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới nhờ khả năng phản xạ ánh sáng, giúp giảm hấp thụ nhiệt và mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc. Những chất liệu như cotton, đũi hay linen càng phát huy tối đa ưu điểm này trong mùa hè.

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế- Ảnh 3.

Set đồ gồm áo crop top cổ chữ V và chân váy dài thướt tha mang đậm hơi thở tự do. Chất liệu thô đũi hoặc cotton thấm hút tốt là "cứu cánh" tuyệt vời giúp nàng luôn thoáng mát ngay cả dưới cái nắng hè gay gắt

ẢNH: @_GIANYEN_

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế- Ảnh 4.

Để giữ cho bộ trang phục màu trắng luôn sạch và bền màu, bạn nên hạn chế dùng nước xả vải màu đậm và ưu tiên phơi áo ở nơi có gió, tránh nắng trực tiếp gây ố vàng. Set trang phục trắng mang đậm hơi thở mùa hạ, phối thêm mũ cói để sở hữu diện mạo hoàn hảo cho những khung hình dạo phố

ẢNH: FOURMOOD

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế- Ảnh 5.

Để set đồ trắng này không bị đơn điệu chính là sự kết hợp các bề mặt vải khác nhau: vải thun ôm ở trên và vải đũi xốp ở dưới. Sử dụng túi da kẹp nách để tạo thêm điểm nhấn sành điệu cho tổng thể bộ đồ

ẢNH: @_IMBTRAM

Việc chọn trang phục trắng không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn cần phù hợp với nhịp sống thường nhật. Những thiết kế đơn giản, dễ vận động như áo hai dây, áo sơ mi hay quần shorts sẽ phù hợp cho mùa hè.

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế- Ảnh 6.

Bộ trang phục trắng này trở nên thú vị hơn nhờ họa tiết chấm nhỏ li ti trải dài trên nền vải. Áo hai dây dáng xòe có túi tạo cảm giác đáng yêu phối cùng chân váy ngắn sắc trắng điểm xuyết họa tiết mang lại vẻ đẹp trong trẻo, giúp nàng "ăn gian" tuổi tác một cách hiệu quả

ẢNH: LIBE

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế- Ảnh 7.

Chiếc áo crop top chất thun với cổ chữ V sâu, bắt cặp cùng chân váy lửng màu trắng, bộ trang phục tạo nên sự cân bằng giữa nét gợi cảm và sự thanh lịch. Phom dáng tôn lên vòng eo thon gọn, phối cùng túi đan len để tạo điểm nhấn thủ công cho diện mạo thêm phần lôi cuốn

ẢNH: @_PUMIL_

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế- Ảnh 8.

Áo babydoll phối ren cầu kỳ, kết hợp cùng chân váy chữ A trắng tạo nên một set đồ chuẩn tiểu thư. Những chi tiết ren tinh xảo trên nền vải trắng giúp bộ trang phục trông vô cùng nữ tính

ẢNH: @_ZANGZANG26

Trang phục toàn màu trắng chính là minh chứng cho sức mạnh của sự đơn giản trong ngôn ngữ thời trang. Việc nắm vững cách phối hợp các chất liệu và phụ kiện sẽ giúp nàng biến gam màu trắng quen thuộc trở nên đẳng cấp và mang đậm dấu ấn riêng.


màu trắng trang phục màu trắng sắc trắng trang phục dạo phố thời trang mùa hè

