Diện cardigan giúp nàng tạo điểm nhấn tinh tế khi giao mùa

Trương Ngọc Anh
15/08/2025 12:00 GMT+7

Những ngày giao mùa là thời điểm lý tưởng để nàng khoe gu thời trang tinh tế với cardigan. Không chỉ giữ ấm nhẹ nhàng, món đồ này còn giúp nâng tầm phong cách và tạo điểm nhấn duyên dáng cho mọi set đồ.

Không chỉ đơn thuần giữ ấm nhẹ nhàng, cardigan còn là "vũ khí" thời trang giúp nâng tầm phong cách và tạo điểm nhấn tinh tế cho mọi set đồ. Với chất liệu mềm mại, kiểu dáng đa dạng từ dáng ngắn trẻ trung, mỏng nhẹ thanh lịch cho đến oversized phóng khoáng, chiếc áo này dễ dàng chiều lòng mọi phong cách và phù hợp nhiều hoàn cảnh.

Nàng xuống phố có thể chọn một chiếc cardigan mỏng gam màu pastel dịu nhẹ để làm điểm nhấn

ẢNH: @BOW_MAYLADA

Khoác ngoài áo thun hoặc crop top, kết hợp cùng quần thun ống rộng và sneakers, bộ trang phục vừa mang lại cảm giác thoải mái, năng động, vừa giữ được sự tinh tế, nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Cardigan gam màu trung tính như xám mang lại vẻ thanh lịch và dễ phối

ẢNH: @MAYWYDA

Nàng có thể khoác ngoài áo chấm bi, kết hợp cùng quần ống rộng hoặc chân váy, hoàn thiện với túi xách nhỏ nhắn và mắt kính để thêm phần cuốn hút.

Ngoài ra, với một set đồ all white kết hợp cùng cardigan cũng là lựa chọn tinh tế, đơn giản nhưng vẫn đủ tỏa sáng, đặc biệt phù hợp cho nàng công sở thanh lịch

ẢNH: @PHUONGANHPH

Mùa này, nàng nhất định không thể thiếu một chiếc cardigan thổ cẩm trong tủ đồ

ẢNH: @YEOLAN___

Với chất liệu len ấm áp cùng bảng màu đa dạng từ gam nổi bật đến tông trầm, món đồ này dễ dàng kết hợp khéo léo với nhiều trang phục. Đặc biệt, khi kết hợp cùng chân váy ngắn, cardigan thổ cẩm không chỉ thời thượng mà còn giúp nàng trở nên cuốn hút và đầy cá tính

ẢNH: @JUKY.SAN

Hóa nàng thơ dịu dàng với cardigan họa tiết kẻ sọc, khi kết hợp cùng chân váy midi gam trắng tinh khôi sẽ mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh thoát

ẢNH: @EMIAMILY

Bộ trang phục không chỉ tôn lên nét nữ tính mà còn khéo léo tạo sự cân bằng giữa sự thoải mái và tính thời trang. Để hoàn thiện vẻ ngoài, nàng đừng quên chọn một đôi giày Mary Jane độc đáo, vừa làm điểm nhấn, vừa tăng thêm nét duyên dáng và cuốn hút cho tổng thể.

ẢNH: @EMIAMILY

Từ đi làm, dạo phố, hẹn hò cho đến du lịch, cardigan đều "biến hóa" linh hoạt chỉ với vài thay đổi trong cách phối và phụ kiện. Dù diện theo phong cách nào, chiếc áo cardigan vẫn luôn mang lại sự ấm áp, tinh tế và cuốn hút, giúp nàng tự tin tỏa sáng trong những ngày giao mùa.

