Diện đầm suông thanh thoát và nữ tính, nàng ghi điểm trong mùa đẹp nhất năm

Đầm suông vốn là kiểu trang phục phóng khoáng, tự do và được mặc nhiều nhất tủ đồ. Thiết kế dáng rộng này ngày càng được làm mới tinh tế hơn, vừa giúp giấu dáng tốt vừa mang lại vẻ ngoài thanh thoát, ưa nhìn cho chị em.
Diện đầm suông cho mọi dịp cuối năm
Bất kể nàng đang tìm kiếm trang phục đi làm, đi học hay đi chơi, đi tiệc thì các thiết kế đầm suông dưới đây đều có thể là câu trả lời.
Phong cách trẻ trung, hiện đại được khắc họa bằng kiểu váy polo dệt kim sọc ngang, các thiết kế váy suông in họa tiết trừu tượng... Bên cạnh đó là hình ảnh thanh thoát, nhẹ nhàng đầy nữ tính từ các mẫu váy màu hồng pastel, cream với chi tiết vặn xoắn tinh tế hay vẻ sắc sảo từ những thiết kế chấm bi freesize...
Váy suông tối giản, tinh tế, cổ điển nhưng vẫn hiện đại và giàu tính ứng dụng khi mang lại sự linh hoạt tuyệt vời. Gam màu trắng ngà, kem, đen... được kết hợp cùng chi tiết vặn xoắn làm điểm nhấn, khuy mạ vàng và những đường cắt sắc sảo, quyến rũ
ẢNH: TOCHIE
Đầm suông họa tiết cổ điển
Các thiết kế đầm suông có phom dáng freesize dễ dàng vừa vặn với mọi dáng người, khi điểm thêm họa tiết cổ điển càng thêm nổi bật. Để tìm được những mẫu đầm ưng ý, hãy chú ý đến chất liệu, sự sắc nét của họa tiết in và sự chỉn chu trong từng đường khâu may... Trang phục suông tối giản nhưng tinh tế vẫn có thể giúp nàng trở nên cuốn hút và lộng lẫy nhờ vào kỹ thuật cao cấp và chất liệu phù hợp.
Kích thước của họa tiết chấm bi, những đường gấp nếp mềm mại và dịu dàng cùng cộng hưởng để tạo nên hình ảnh thị giác ấn tượng, cuốn hút
ẢNH: VALENCIANI
Phong thái hiện đại, tự do và trẻ trung từ các gợi ý váy sơ mi dáng suông không tay phối giày Mary Jane cổ điển, đơn sắc nhưng vẫn thú vị và mới mẻ
ẢNH: HAPPY ZOO