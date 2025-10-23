Diện đầm suông thanh thoát và nữ tính, nàng ghi điểm trong mùa đẹp nhất năm

Đầm suông vốn là kiểu trang phục phóng khoáng, tự do và được mặc nhiều nhất tủ đồ. Thiết kế dáng rộng này ngày càng được làm mới tinh tế hơn, vừa giúp giấu dáng tốt vừa mang lại vẻ ngoài thanh thoát, ưa nhìn cho chị em.

Thiết kế hai trong một tông hồng đào thu hút trọn sự chú ý của quý cô trong mùa thu. Bản phối của slipdress lụa satin và áo suông organza có điểm nhấn là đường diềm bèo nhún - tạo nên hình khối xếp lớp layer vừa kín đáo thanh lịch vừa đầy quyến rũ, gợi cảm ẢNH: TOCHIE

Diện đầm suông cho mọi dịp cuối năm

Bất kể nàng đang tìm kiếm trang phục đi làm, đi học hay đi chơi, đi tiệc thì các thiết kế đầm suông dưới đây đều có thể là câu trả lời.

Phong cách trẻ trung, hiện đại được khắc họa bằng kiểu váy polo dệt kim sọc ngang, các thiết kế váy suông in họa tiết trừu tượng... Bên cạnh đó là hình ảnh thanh thoát, nhẹ nhàng đầy nữ tính từ các mẫu váy màu hồng pastel, cream với chi tiết vặn xoắn tinh tế hay vẻ sắc sảo từ những thiết kế chấm bi freesize...

Họa tiết trừu tượng đan xen giữa hai gam màu trắng và xanh đen mang lại khả năng "hack" dáng đỉnh cao. Quý cô có thể diện thiết kế này cho ngày đi làm công sở, đi chơi cuối tuần, dạo phố... và tận hưởng sự mát nhẹ và thoải mái ẢNH: MAUVE

Vẻ đẹp sang trọng, cuốn hút từ thiết kế midi dress đính kết họa tiết hình rẻ quạt, kết hợp mượt mà nhiều chất liệu trên một phom dáng. Thiết kế này là gợi ý cho các sự kiện thảm đỏ, tiệc trà chiều, các bữa tiệc trang trọng mùa cuối năm ẢNH: TOCHIE

Váy suông tối giản, tinh tế, cổ điển nhưng vẫn hiện đại và giàu tính ứng dụng khi mang lại sự linh hoạt tuyệt vời. Gam màu trắng ngà, kem, đen... được kết hợp cùng chi tiết vặn xoắn làm điểm nhấn, khuy mạ vàng và những đường cắt sắc sảo, quyến rũ ẢNH: TOCHIE

Váy suông màu đen chấm bi trắng phối mũ đỏ làm nổi bật vẻ sang chảnh và quý phái, giúp nàng tỏa sáng giữa đám đông ẢNH: VALENCIANI

Đầm suông họa tiết cổ điển

Các thiết kế đầm suông có phom dáng freesize dễ dàng vừa vặn với mọi dáng người, khi điểm thêm họa tiết cổ điển càng thêm nổi bật. Để tìm được những mẫu đầm ưng ý, hãy chú ý đến chất liệu, sự sắc nét của họa tiết in và sự chỉn chu trong từng đường khâu may... Trang phục suông tối giản nhưng tinh tế vẫn có thể giúp nàng trở nên cuốn hút và lộng lẫy nhờ vào kỹ thuật cao cấp và chất liệu phù hợp.

Kích thước của họa tiết chấm bi, những đường gấp nếp mềm mại và dịu dàng cùng cộng hưởng để tạo nên hình ảnh thị giác ấn tượng, cuốn hút ẢNH: VALENCIANI

Phong thái hiện đại, tự do và trẻ trung từ các gợi ý váy sơ mi dáng suông không tay phối giày Mary Jane cổ điển, đơn sắc nhưng vẫn thú vị và mới mẻ ẢNH: HAPPY ZOO

Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính và thanh thoát của quý cô diện đầm suông polo, chất vải dệt kim phối màu sắc, họa tiết sọc kẻ ngang và những sóng xếp ly mềm mại ẢNH: JOIE DES ROSES



