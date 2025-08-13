  • An Giang
Thời trang 24/7

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
13/08/2025 20:00 GMT+7

Mùa thu năm nay, những thiết kế đầm, váy ngắn trở thành lựa chọn hàng đầu giúp phái đẹp tỏa sáng với vẻ ngoài trẻ trung, năng động và đầy phong cách khi xuống phố.

Đầm, váy ngắn vốn là trang phục "đinh" của tủ đồ mùa hè thế nhưng, dưới sự chọn lựa linh hoạt của nàng, chúng có thể sẽ được biến tấu đa dạng, phù hợp cho tiết trời dịu dàng của mùa thu, mang đến diện mạo mới mẻ đầy sức sống trong những dịp xuống phố và cả không gian công sở, văn phòng.

Điểm nổi bật của các mẫu đầm hoặc váy ngắn kết hợp với trang phục mùa thu 2025 là sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu thoáng nhẹ và họa tiết sắc nét, từ các chất liệu chiffon mềm mại, lụa bóng mượt đến vải cotton thun hay dạ mỏng ấm áp. Các thiết kế không chỉ tôn dáng mà còn tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người mặc dù tiết trời đã bắt đầu se lạnh.

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 1.

Người mẫu Ngọc Trinh nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm cũng mang lại những gợi ý về phối kết váy ngắn tuyệt đẹp, trẻ trung lại linh hoạt

ẢNH: FBNV

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 2.
Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 3.
Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 4.

Gợi cảm với sắc thái nổi loạn nhưng vẫn giữ trọn nét nữ tính và tinh thần trẻ trung, Ngọc Trinh thể hiện khả năng khai thác tối đa ngôn ngữ thiết kế của đầm ngắn qua những gợi ý phối đồ tinh tế, làm nổi bật đường cắt, phom dáng và phong cách đặc trưng của trang phục này

ẢNH: FBNV

Sắc thu lên ngôi - đầm, váy ngắn thành biểu tượng phong cách

Họa tiết hoa lá, ca rô nhỏ cùng tông màu tươi tắn như vàng chanh, xanh dương hoặc ấm áp như cam đất, vàng mù tạt..., đang thống lĩnh xu hướng, khiến những chiếc đầm ngắn trở nên bắt mắt và phù hợp với không khí mùa thu. Điểm xuyết thêm chi tiết bèo nhún, họa tiết hoa đắp nổi hoặc đường cắt cúp thân trên, trước ngực hay ngang eo giúp tăng nét nữ tính và duyên dáng, làm nổi bật vóc dáng thanh thoát của phái đẹp. 

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 5.
Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 6.

Những thiết kế rực rỡ của nhà Valenciani mang đến cho các nữ tín đồ một hơi thở hè thu không thể "thư giãn" và tự do hơn. Khi kết hợp cùng họa tiết hoa lá hoặc ca rô cổ điển, đầm ngắn không chỉ tôn dáng mà còn gợi nhắc lịch sử vàng son của ngành thời trang, khẳng định đây là xu hướng khó lỗi mốt

ẢNH: VALENCIANI

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 7.

Những chiếc đầm ngắn đang trở lại mạnh mẽ trên đường phố mùa thu, nhưng ít ai nhớ rằng chúng từng tạo ra “cuộc cách mạng” thời trang vào thập niên 1960 khi nhà thiết kế Mary Quant giới thiệu mini skirt, phá vỡ chuẩn mực và đưa phong cách tự do, trẻ trung lên ngôi

ẢNH: VALENCIANI

Không chỉ dành cho những buổi dạo phố cuối tuần, đầm ngắn mùa thu còn được các nhà mốt chăm chút để trở thành trang phục công sở thanh lịch, phối hợp cùng áo blazer nhẹ hoặc xếp lớp với những chiếc áo crop top không tay. Cách kết hợp này mang lại phong cách trẻ trung nhưng không kém phần chuyên nghiệp và tinh tế. Đặc biệt, khi kết hợp cùng đôi xăng đan quấn dây, ankle boots hoặc giày mules mũi nhọn, tổng thể trang phục sẽ càng thêm thời thượng, giúp nàng tự tin tỏa sáng từ những buổi họp sáng sớm cho tới cuộc hẹn trà chiều đầy thi vị.

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 8.
Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 9.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, dáng váy chữ A, ôm gọn hoặc xòe nhẹ nay được làm mới bằng chất liệu và kỹ thuật hiện đại, thêm chút trang trí - xếp lớp hoặc tạo đường nhún, những thiết kế đầm ngắn mang tinh thần thanh lịch nhưng vẫn giữ vẻ cá tính và thời thượng

ẢNH: DECOS

Đa dạng và trẻ trung, đầm, váy ngắn - món đồ "must have" của tủ đồ thu

Bên cạnh đó, sự đa dạng về kiểu dáng từ đầm chữ A, đầm bodycon, đầm sơ mi ngắn hay các loại chân váy phối cùng sơ mi kiểu, vest, gile..., cho phép mỗi cô nàng chọn lựa được thiết kế phù hợp với cá tính và vóc dáng riêng. Tất cả giúp nàng tạo nên các phong cách khác biệt, từ năng động trẻ trung đến sang trọng quý phái.

Những thiết kế đầm, váy ngắn mùa thu 2025 mang đến một diện mạo mới mẻ cho các nàng, không chỉ giúp các cô gái trẻ trung mà còn rất linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Đây được xem là "vũ khí" thời trang để phái đẹp tự tin xuống phố, tận hưởng mùa thu với phong cách rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 10.
Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn - Ảnh 11.

Mang đậm tinh thần preppy đặc trưng với sự cân bằng giữa nét cổ điển học đường và sự hiện đại tối giản, Midu - người đẹp "không tuổi" mang đến những gợi ý phối đồ cùng váy ngắn vừa tinh giản, vừa phóng khoáng, tạo hiệu ứng thị giác hài hòa và tôn lên cá tính thanh lịch của người mặc

ẢNH: FBNV

Váy ngắn mùa thu đầm ngắn trang phục công sở thời trang mùa thu

