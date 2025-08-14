Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham

Không chỉ là những món đồ thiết yếu giàu tính ứng dụng, các bản phối từ quần jeans và áo sơ mi họa tiết Gingham mang đậm chất thời trang hiện đại qua những điểm nhấn tinh tế như chi tiết cổ lá sen, cổ thủy thủ, đường viền zig zag...
Gingham là một trong số những họa tiết cổ điển nổi tiếng xuất hiện tại châu Âu từ thế kỷ 18. Họa tiết Gingham thường được gọi là họa tiết kẻ ca rô, được tạo nên bằng cách phối những đường kẻ trắng với đường kẻ đồng màu khác để tạo ra các ô vuông có màu đậm, nhạt xen kẽ nhau.
Thời trang Việt "định vị" lại dấu ấn Gingham qua chi tiết đường viền zig zag, cổ áo cách điệu từ cổ sen lớn, cổ hải quân... trên các mẫu áo sơ mi cổ điển phom dáng tinh giản, sơ mi oversized chất liệu vải cotton dệt trơn nổi tiếng với độ bền, sự mềm mại và thoáng khí. Hướng đến tinh thần trẻ trung, sự nổi bật thú vị là những mẫu áo kiểu tay cánh tiên, thân smocking ôm dáng và biến hóa thành mini dress họa tiết Gingham nhiều màu sắc.
Các thiết kế mang họa tiết ca rô được phối cùng quần jeans xanh, quần denim trắng, đen, denim shorts... giúp làm mới hiệu quả các bộ trang phục đi học, đi làm hằng ngày và cả các bản phối streetwear.
Quần denim trắng, denim đen phối cùng sơ mi họa tiết Gingham, sơ mi kẻ sọc đều mang lại những hiệu ứng tôn dáng tích cực, dễ dàng và thuận tiện cho mọi hoạt động