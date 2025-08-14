Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham

Áo sơ mi họa tiết Gingham trở thành một trong những xu hướng thịnh hành nhất mùa này khi được nhiều tín đồ thời trang nổi tiếng yêu thích. Các bản phối từ quần jeans và sơ mi cho thấy chỉ với cặp đôi này, quý cô có thể biến hóa với vô số cá tính và phong cách thời trang.

Người mẫu Hải Trang khoe nét trẻ trung, sành điệu với áo sơ mi họa tiết Gingham viền zig zag đỏ phối quần jeans ống đứng và sneakers. Mẫu áo này từng gây "bão" trên mạng xã hội sau khi được diễn viên Hòa Minzy diện trong một bữa tiệc

ẢNH: INSTAGRAM NV

Áo sơ mi họa tiết Gingham và quần jeans

Gingham là một trong số những họa tiết cổ điển nổi tiếng xuất hiện tại châu Âu từ thế kỷ 18. Họa tiết Gingham thường được gọi là họa tiết kẻ ca rô, được tạo nên bằng cách phối những đường kẻ trắng với đường kẻ đồng màu khác để tạo ra các ô vuông có màu đậm, nhạt xen kẽ nhau.

Thời trang Việt "định vị" lại dấu ấn Gingham qua chi tiết đường viền zig zag, cổ áo cách điệu từ cổ sen lớn, cổ hải quân... trên các mẫu áo sơ mi cổ điển phom dáng tinh giản, sơ mi oversized chất liệu vải cotton dệt trơn nổi tiếng với độ bền, sự mềm mại và thoáng khí. Hướng đến tinh thần trẻ trung, sự nổi bật thú vị là những mẫu áo kiểu tay cánh tiên, thân smocking ôm dáng và biến hóa thành mini dress họa tiết Gingham nhiều màu sắc.

Các thiết kế mang họa tiết ca rô được phối cùng quần jeans xanh, quần denim trắng, đen, denim shorts... giúp làm mới hiệu quả các bộ trang phục đi học, đi làm hằng ngày và cả các bản phối streetwear.

Diện mạo tối giản, thanh lịch và trẻ trung với áo sơ mi họa tiết ca rô xanh lá phom vừa vặn, tôn dáng hiệu quả cùng quần jeans màu xanh denim ngả xám ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Quần denim trắng, denim đen phối cùng sơ mi họa tiết Gingham, sơ mi kẻ sọc đều mang lại những hiệu ứng tôn dáng tích cực, dễ dàng và thuận tiện cho mọi hoạt động ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Trong những năm gần đây, khi trào lưu retro, vintage trở nên thịnh hành thì họa tiết ca rô kiểu Gingham trở thành một trong những biểu tượng thời trang timeless, được biến hóa với vô số màu sắc khác nhau. Bản phối denim trắng và áo cánh tiên hồng tạo nên diện mạo vừa ngọt ngào vừa thời thượng ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ hóa nàng thơ mùa hè với bản phối denim shorts và áo kiểu phối họa tiết ca rô, cổ lá sen cách điệu phối màu viền zig zag ẢNH: INSTAGRAM NV

Nữ tính, thoải mái và thân quen như mùa hè bạn luôn nhớ về qua ý tưởng sơ mi cổ thủy thủ cùng sự kết hợp của các gam màu xanh lá, xanh denim, đỏ và beige ẢNH: @_RYNHII

Từ công sở đến đường phố, từ các hoạt động thường ngày đến những buổi họp, sự kiện gặp gỡ, bộ đôi sơ mi họa tiết Gingham và quần jeans đều có thể là lựa chọn hàng đầu ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Thời trang thiết yếu được nâng tầm qua phom dáng vừa vặn với dáng người châu Á đặc trưng, chất liệu bền bỉ, họa tiết và màu sắc cổ điển, mỗi thiết kế đều đơn giản nhưng không thể thiếu trong tủ đồ và mặc được hằng ngày ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Váy midi vải cotton sử dụng kỹ thuật dệt Poplin cho cấu trúc vải bền chặt và đứng phom, xử lý bề mặt làm mềm vải mang lại cảm giác thoải mái khi mặc. Chi tiết tay cánh tiên, thân smocking ôm dáng tự nhiên và dễ dàng vừa vặn với nhiều vóc dáng ẢNH: THE BLUE TSHIRT



