  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/08/2025 16:00 GMT+7

Không chỉ là những món đồ thiết yếu giàu tính ứng dụng, các bản phối từ quần jeans và áo sơ mi họa tiết Gingham mang đậm chất thời trang hiện đại qua những điểm nhấn tinh tế như chi tiết cổ lá sen, cổ thủy thủ, đường viền zig zag...

Áo sơ mi họa tiết Gingham trở thành một trong những xu hướng thịnh hành nhất mùa này khi được nhiều tín đồ thời trang nổi tiếng yêu thích. Các bản phối từ quần jeans và sơ mi cho thấy chỉ với cặp đôi này, quý cô có thể biến hóa với vô số cá tính và phong cách thời trang.

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 1.

Người mẫu Hải Trang khoe nét trẻ trung, sành điệu với áo sơ mi họa tiết Gingham viền zig zag đỏ phối quần jeans ống đứng và sneakers. Mẫu áo này từng gây "bão" trên mạng xã hội sau khi được diễn viên Hòa Minzy diện trong một bữa tiệc

ẢNH: INSTAGRAM NV

Áo sơ mi họa tiết Gingham và quần jeans

Gingham là một trong số những họa tiết cổ điển nổi tiếng xuất hiện tại châu Âu từ thế kỷ 18. Họa tiết Gingham thường được gọi là họa tiết kẻ ca rô, được tạo nên bằng cách phối những đường kẻ trắng với đường kẻ đồng màu khác để tạo ra các ô vuông có màu đậm, nhạt xen kẽ nhau.

Thời trang Việt "định vị" lại dấu ấn Gingham qua chi tiết đường viền zig zag, cổ áo cách điệu từ cổ sen lớn, cổ hải quân... trên các mẫu áo sơ mi cổ điển phom dáng tinh giản, sơ mi oversized chất liệu vải cotton dệt trơn nổi tiếng với độ bền, sự mềm mại và thoáng khí. Hướng đến tinh thần trẻ trung, sự nổi bật thú vị là những mẫu áo kiểu tay cánh tiên, thân smocking ôm dáng và biến hóa thành mini dress họa tiết Gingham nhiều màu sắc.

Các thiết kế mang họa tiết ca rô được phối cùng quần jeans xanh, quần denim trắng, đen, denim shorts... giúp làm mới hiệu quả các bộ trang phục đi học, đi làm hằng ngày và cả các bản phối streetwear.

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 2.

Diện mạo tối giản, thanh lịch và trẻ trung với áo sơ mi họa tiết ca rô xanh lá phom vừa vặn, tôn dáng hiệu quả cùng quần jeans màu xanh denim ngả xám

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 3.
Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 4.

Quần denim trắng, denim đen phối cùng sơ mi họa tiết Gingham, sơ mi kẻ sọc đều mang lại những hiệu ứng tôn dáng tích cực, dễ dàng và thuận tiện cho mọi hoạt động

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 5.

Trong những năm gần đây, khi trào lưu retro, vintage trở nên thịnh hành thì họa tiết ca rô kiểu Gingham trở thành một trong những biểu tượng thời trang timeless, được biến hóa với vô số màu sắc khác nhau. Bản phối denim trắng và áo cánh tiên hồng tạo nên diện mạo vừa ngọt ngào vừa thời thượng

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 6.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ hóa nàng thơ mùa hè với bản phối denim shorts và áo kiểu phối họa tiết ca rô, cổ lá sen cách điệu phối màu viền zig zag

ẢNH: INSTAGRAM NV

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 7.

Nữ tính, thoải mái và thân quen như mùa hè bạn luôn nhớ về qua ý tưởng sơ mi cổ thủy thủ cùng sự kết hợp của các gam màu xanh lá, xanh denim, đỏ và beige

ẢNH: @_RYNHII

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 8.

Từ công sở đến đường phố, từ các hoạt động thường ngày đến những buổi họp, sự kiện gặp gỡ, bộ đôi sơ mi họa tiết Gingham và quần jeans đều có thể là lựa chọn hàng đầu

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 9.

Thời trang thiết yếu được nâng tầm qua phom dáng vừa vặn với dáng người châu Á đặc trưng, chất liệu bền bỉ, họa tiết và màu sắc cổ điển, mỗi thiết kế đều đơn giản nhưng không thể thiếu trong tủ đồ và mặc được hằng ngày

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham - Ảnh 10.

Váy midi vải cotton sử dụng kỹ thuật dệt Poplin cho cấu trúc vải bền chặt và đứng phom, xử lý bề mặt làm mềm vải mang lại cảm giác thoải mái khi mặc. Chi tiết tay cánh tiên, thân smocking ôm dáng tự nhiên và dễ dàng vừa vặn với nhiều vóc dáng

ẢNH: THE BLUE TSHIRT


Quần jeans gingham họa tiết Gingham Họa tiết Áo sơ mi họa tiết ca rô

Bài viết khác

Phong cách không mùa, không giới hạn với gam màu trung tính

Phong cách không mùa, không giới hạn với gam màu trung tính

Ngọt ngào và dễ thương với cardigan cho những ngày chớm thu

Ngọt ngào và dễ thương với cardigan cho những ngày chớm thu

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top