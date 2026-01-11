  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
11/01/2026 10:00 GMT+7

Chẳng cần đến những bản phối cầu kỳ, chỉ riêng sự kết hợp giữa hai gam màu tưởng chừng đối lập là trắng và đỏ cũng đủ tạo nên sức hút đặc biệt trong những ngày đầu xuân.

Màu trắng và đỏ không chỉ đáp ứng được tiêu chí về tính thẩm mỹ mà còn tạo nên cảm xúc rất riêng cho từng trang phục. 

Chân váy và áo gam màu đỏ trắng năng động

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân- Ảnh 1.

An toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt của những cô nàng trẻ trung chính là sự kết hợp giữa chân váy và áo thun

ẢNH: ELISE

Chiếc áo thun đỏ với họa tiết đơn giản trở thành điểm nhấn nổi bật phối cùng chân váy trắng phom chữ A đắp vạt độc đáo. Để bản phối thêm phần sinh động, nàng có thể kết hợp tất trắng cổ cao với giày oxford mang phong cách preppy, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa hiện đại.

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân- Ảnh 2.

Áo trắng sát nách với phần cầu vai rõ nét giúp phần thân trên trông gọn gàng, thanh thoát hơn, đồng thời làm nền hoàn hảo để chân váy đỏ trở thành tâm điểm thị giác

ẢNH: ELISE

Chân váy midi xòe nhẹ thiết kế cạp cao và đứng phom không chỉ tôn dáng mà còn tạo cảm giác chuyển động mềm mại, rất phù hợp với không khí rạng rỡ của những ngày đầu năm.

Trang phục xuân nền nã với hai màu trắng - đỏ

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân- Ảnh 3.

Nền nã trong trang phục sắc trắng - đỏ ngày xuân, chiếc áo voan ngắn tay với sắc đỏ ruby trầm, phần áo được may từ chất liệu lụa mỏng pha voan, ôm vừa vặn phần thân trên nhưng không bó sát

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Thiết kế tay ngắn xuyên thấu tăng thêm nét dịu dàng, thanh thoát cho tổng thể. Điểm nhấn tinh tế nằm ở phần cổ áo cao truyền thống, được nhấn bằng chi tiết cài hoa nhỏ đồng màu. Kết hợp cùng áo là quần trắng ống rộng, phom suông dài chạm gót, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và giúp dáng người trông thanh mảnh hơn.

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân- Ảnh 4.

Nếu bạn muốn khoe sự quyến rũ nhưng vẫn giữ trọn nét lịch sự trong ngày xuân thì nên lựa chọn áo dài thiết kế trễ vai

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Khi kết hợp cùng quần trắng, tổng thể trở nên hài hòa, tinh tế, giúp sắc đỏ thêm nổi bật mà không quá phô trương. Hoàn thiện bản phối với giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp dáng người thêm thanh thoát.

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa hai gam màu đỏ - trắng trên áo dài đã đủ để tạo nên vẻ nổi bật cho ngày đầu năm

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Khi được điểm xuyết thêm họa tiết hoa lá tinh tế hay chi tiết tay bồng sang trọng, thiết kế càng tôn lên nét nữ tính, mềm mại của người mặc. Đây chính là sự giao thoa hài hòa giữa áo dài truyền thống và tư duy sáng tạo của người phụ nữ hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc vừa thể hiện cá tính riêng.

Set váy đỏ trắng thu hút trong những ngày đầu năm

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân- Ảnh 6.

Set trang phục dạ đỏ với điểm nhấn trắng ở cổ áo và hàng cúc lệch ngay lập tức thu hút ánh nhìn nhờ sự tương phản vừa đủ

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Chi tiết cúc lệch không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng. Chân váy ngắn cùng tông màu và chất liệu với áo tạo sự đồng điệu, sắc đỏ kết hợp trắng tạo sự sang trọng thu hút mọi ánh nhìn.

Chân váy trắng và áo len đỏ thu hút trong ngày xuân ấm áp

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân- Ảnh 7.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân, áo len đỏ trở thành món đồ vừa giữ ấm vừa mang đậm không khí tết

ẢNH: ROUTINE

Áo len cổ tim dáng rộng mang hơi hướng phóng khoáng, kết hợp cùng chân váy trắng dáng midi, hoàn thiện với đôi giày bệt êm ái gợi lên vẻ đẹp dễ thương nhưng vẫn đủ cuốn hút để dạo phố những ngày đầu năm.

Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân- Ảnh 8.

Với những ai yêu thích phong cách thanh lịch, set đồ kết hợp áo len đỏ cùng quần ống rộng trắng lại mang đến cảm giác chỉn chu và hiện đại hơn. Sắc đỏ nổi bật gợi lên không khí rộn ràng của năm mới, trong khi phom quần rộng giúp che khuyết điểm và tôn dáng hiệu quả

ẢNH: LAMERFASHION


đỏ trắng Chân váy Áo thun váy trang phục đầu xuân

Bài viết khác

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Váy dáng dài từ lụa, nhung the, organza đặc sắc, hoàn hảo cho mùa lạnh

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'

Đồng hồ mặt tròn, món phụ kiện 'nhỏ nhưng có võ'

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc

Đầm đen, lựa chọn an toàn nhưng nổi bật cho mọi bữa tiệc

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại

Phong cách tối giản thanh lịch được lòng quý cô hiện đại

Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Muôn kiểu váy che khuyết điểm hiệu quả, để nàng tự tin xinh đẹp mỗi ngày

Phong cách lãng mạn 'gây thương nhớ' giữa phố thị

Phong cách lãng mạn 'gây thương nhớ' giữa phố thị

Quần jeans cạp trễ, xu hướng gợi cảm trở lại với diện mạo mới

Quần jeans cạp trễ, xu hướng gợi cảm trở lại với diện mạo mới

Giữ ấm mà vẫn thời thượng với bộ đôi áo phao và mũ len

Giữ ấm mà vẫn thời thượng với bộ đôi áo phao và mũ len

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top