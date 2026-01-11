Diện sắc trắng - đỏ tôn da, tôn dáng ngày đầu xuân

Màu trắng và đỏ không chỉ đáp ứng được tiêu chí về tính thẩm mỹ mà còn tạo nên cảm xúc rất riêng cho từng trang phục.

Chân váy và áo gam màu đỏ trắng năng động

An toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt của những cô nàng trẻ trung chính là sự kết hợp giữa chân váy và áo thun ẢNH: ELISE

Chiếc áo thun đỏ với họa tiết đơn giản trở thành điểm nhấn nổi bật phối cùng chân váy trắng phom chữ A đắp vạt độc đáo. Để bản phối thêm phần sinh động, nàng có thể kết hợp tất trắng cổ cao với giày oxford mang phong cách preppy, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa hiện đại.

Áo trắng sát nách với phần cầu vai rõ nét giúp phần thân trên trông gọn gàng, thanh thoát hơn, đồng thời làm nền hoàn hảo để chân váy đỏ trở thành tâm điểm thị giác ẢNH: ELISE

Chân váy midi xòe nhẹ thiết kế cạp cao và đứng phom không chỉ tôn dáng mà còn tạo cảm giác chuyển động mềm mại, rất phù hợp với không khí rạng rỡ của những ngày đầu năm.

Trang phục xuân nền nã với hai màu trắng - đỏ

Nền nã trong trang phục sắc trắng - đỏ ngày xuân, chiếc áo voan ngắn tay với sắc đỏ ruby trầm, phần áo được may từ chất liệu lụa mỏng pha voan, ôm vừa vặn phần thân trên nhưng không bó sát ẢNH: JM DRESS DESIGN

Thiết kế tay ngắn xuyên thấu tăng thêm nét dịu dàng, thanh thoát cho tổng thể. Điểm nhấn tinh tế nằm ở phần cổ áo cao truyền thống, được nhấn bằng chi tiết cài hoa nhỏ đồng màu. Kết hợp cùng áo là quần trắng ống rộng, phom suông dài chạm gót, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và giúp dáng người trông thanh mảnh hơn.

Nếu bạn muốn khoe sự quyến rũ nhưng vẫn giữ trọn nét lịch sự trong ngày xuân thì nên lựa chọn áo dài thiết kế trễ vai ẢNH: JM DRESS DESIGN

Khi kết hợp cùng quần trắng, tổng thể trở nên hài hòa, tinh tế, giúp sắc đỏ thêm nổi bật mà không quá phô trương. Hoàn thiện bản phối với giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp dáng người thêm thanh thoát.

Sự kết hợp giữa hai gam màu đỏ - trắng trên áo dài đã đủ để tạo nên vẻ nổi bật cho ngày đầu năm ẢNH: JM DRESS DESIGN

Khi được điểm xuyết thêm họa tiết hoa lá tinh tế hay chi tiết tay bồng sang trọng, thiết kế càng tôn lên nét nữ tính, mềm mại của người mặc. Đây chính là sự giao thoa hài hòa giữa áo dài truyền thống và tư duy sáng tạo của người phụ nữ hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc vừa thể hiện cá tính riêng.

Set váy đỏ trắng thu hút trong những ngày đầu năm

Set trang phục dạ đỏ với điểm nhấn trắng ở cổ áo và hàng cúc lệch ngay lập tức thu hút ánh nhìn nhờ sự tương phản vừa đủ ẢNH: JM DRESS DESIGN

Chi tiết cúc lệch không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng. Chân váy ngắn cùng tông màu và chất liệu với áo tạo sự đồng điệu, sắc đỏ kết hợp trắng tạo sự sang trọng thu hút mọi ánh nhìn.

Chân váy trắng và áo len đỏ thu hút trong ngày xuân ấm áp

Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân, áo len đỏ trở thành món đồ vừa giữ ấm vừa mang đậm không khí tết ẢNH: ROUTINE

Áo len cổ tim dáng rộng mang hơi hướng phóng khoáng, kết hợp cùng chân váy trắng dáng midi, hoàn thiện với đôi giày bệt êm ái gợi lên vẻ đẹp dễ thương nhưng vẫn đủ cuốn hút để dạo phố những ngày đầu năm.

Với những ai yêu thích phong cách thanh lịch, set đồ kết hợp áo len đỏ cùng quần ống rộng trắng lại mang đến cảm giác chỉn chu và hiện đại hơn. Sắc đỏ nổi bật gợi lên không khí rộn ràng của năm mới, trong khi phom quần rộng giúp che khuyết điểm và tôn dáng hiệu quả ẢNH: LAMERFASHION



