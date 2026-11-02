Diện sơ vin đúng điệu để trang phục luôn chỉn chu

Sơ vin là cách điều chỉnh kiểu dáng quần áo quen thuộc giúp tôn lên vóc dáng và giữ cho vẻ ngoài luôn chỉn chu. Thao tác giấu gọn phần vạt áo vào cạp quần hoặc chân váy sẽ chia lại tỷ lệ cơ thể hợp lý, giúp đôi chân trông dài hơn.

Sơ vin toàn bộ là cách mặc đơn giản nhưng luôn mang lại hiệu quả thẩm mỹ rõ rệt. Cách phối này đặc biệt phù hợp với những thiết kế có phần cạp cao, giúp vòng eo trở thành điểm nhấn và tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Với áo sơ mi trắng, người mặc có thể kết hợp cùng quần jeans xanh hoặc chân váy denim năng động. Những hàng cúc nhỏ, chi tiết cổ đứng hay phần tay phồng nhẹ giúp chiếc áo cơ bản trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Để tổng thể thêm chỉn chu, nên lựa chọn áo có độ dài vừa phải, tránh phần vải dư thừa tập trung quá nhiều ở khu vực eo. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ cũng là điểm nhấn hữu ích để tạo sự liên kết giữa các món đồ ẢNH: @KOOKYHOUSE

Không chỉ dành riêng cho áo sơ mi, kỹ thuật sơ vin còn phát huy hiệu quả với những thiết kế áo kiểu có phom dáng điệu đà. Áo hai dây, áo quây, áo peplum hay những mẫu áo có chi tiết nhún bèo đều có thể kết hợp cùng quần jeans để tạo nên diện mạo hiện đại.

Một chiếc áo chấm bi nền đen với phần tay phồng bất đối xứng khi phối cùng quần jeans xanh mang đến sự giao thoa thú vị giữa nét cổ điển và tinh thần trẻ trung ẢNH: @FOURMOOD

Áo hai dây dáng corset hoặc áo có cấu trúc định hình eo gấp khúc tạo hiệu ứng tương tự sơ vin. Cách phối này giúp tôn đường nét cơ thể mà vẫn giữ được sự thoải mái ẢNH: @KOOKYHOUSE

Một trong những ưu điểm nổi bật của sơ vin là khả năng tạo tỷ lệ cân đối cho trang phục, đặc biệt khi kết hợp cùng chân váy ngắn. Phần áo được đưa gọn vào bên trong giúp vòng eo trông rõ nét hơn, đồng thời tạo khoảng chuyển tiếp hài hòa giữa thân trên và đôi chân.

Với những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, áo thun trắng cơ bản kết hợp chân váy ngắn họa tiết kẻ caro là gợi ý đáng tham khảo. Sự tương phản giữa phom áo tối giản và chân váy có họa tiết năng động mang hơi hướng học đường ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với chất liệu denim hoặc da, quần hoặc chân váy quá chật có thể khiến phần áo bị dồn, tạo nếp gấp không mong muốn. Trang phục có độ rộng vừa phải sẽ giúp người mặc dễ dàng điều chỉnh vạt áo và giữ được phom dáng đẹp trong suốt ngày dài ẢNH: @CAZIBRAND

Để hoàn thiện diện mạo, người mặc có thể lựa chọn giày thể thao hoặc sandal, tất cao cổ cũng là phụ kiện giúp bộ trang phục thêm điểm nhấn, đặc biệt khi theo đuổi phong cách preppy trẻ trung ẢNH: @CAZIBRAND

Sơ vin là thao tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc định hình phong cách ăn mặc hằng ngày. Hãy chủ động biến tấu mẹo giấu vạt này trên nhiều kiểu quần áo để tạo sự mới mẻ mỗi khi ra ngoài.