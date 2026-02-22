  • An Giang
Thời trang 24/7

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
22/02/2026 14:00 GMT+7

Không còn là món phụ kiện chỉ để giữ ấm, tất ống chân đã chính thức bước vào 'bản đồ quyền lực' của thời trang hiện đại.

Tất ống chân là kiểu tất có độ dài từ ngang bắp chân đến dưới gối, được thiết kế ôm nhẹ phần chân nhằm tạo cảm giác gọn gàng và cân đối. Ban đầu, tất ống chân chủ yếu phục vụ mục đích giữ ấm và hỗ trợ vận động, nhưng theo thời gian, món phụ kiện này đã được “nâng cấp” thành điểm nhấn phong cách trong nhiều bản phối hiện đại.

Tất ống chân phối giày cao gót nữ tính

Kết hợp trong bản phối sắc pastel, những đôi tất trắng trở thành điểm nhấn mềm mại đầy dụng ý. Chiếc tất trắng với phần cổ tất tạo nếp gấp tự nhiên, gợi tinh thần Y2K trẻ trung nhưng không hề phô trương. Set trang phục với sắc tím pastel nhẹ nhàng với áo crop top cổ bẻ đồng điệu cùng chân váy chữ A với phần dây đai được thiết kế quanh thân váy như thắt lưng. Điểm đắt giá nằm ở đôi giày cao gót bạc ánh kim, kết hợp với tất ống chân mang đến sự kết hợp mới lạ, thu hút mọi ánh nhìn.

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?- Ảnh 1.

Đôi tất ống chân trắng tạo điểm nhấn mềm mại giữa bảng màu pastel ngọt ngào, kết hợp cùng giày cao gót ánh kim mang đến sự độc đáo

ẢNH: @KHONGTUQUYNH889

Tất ống chân đi cùng giày đế bệt tiện lợi

Với những cô nàng yêu vẻ đẹp trong trẻo kiểu nữ sinh, cách phối tất cao gối cùng giày bệt luôn mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao mà vẫn đảm bảo sự thoải mái. Đôi tất xám trung tính cao đến gối đóng vai trò “cầu nối màu sắc”, gam xám dịu giúp liên kết mượt mà giữa áo len oversized màu xám, sơ mi xanh nhạt bên trong và chân váy xếp ly trắng. Nhờ độ ôm vừa phải, đôi tất tạo hiệu ứng đôi chân thon gọn. Lớp layering áo len và sơ mi mang đến chiều sâu thị giác, vừa ấm áp vừa thu hút.

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?- Ảnh 2.

Đôi tất ống chân màu xám khi kết hợp cùng giày ballet đế bệt và chân váy xếp ly gợi hình ảnh nữ sinh nhẹ nhàng

ẢNH: @BYYORDER_AUTHENTIC

Tất ống chân và bốt cá tính

Khi muốn phá vỡ giới hạn nữ tính quen thuộc, hãy thử đặt tất ống chân vào bản phối mang tinh thần đường phố. Đôi tất trắng nhún nhẹ bằng len dệt mềm mại, đôi bốt đế thô màu nâu đỏ tạo nên điểm chạm bụi bặm, đầy cá tính. Chiếc áo khoác da oversized khoác ngoài mang đến hiệu ứng chuyển động đầy cá tính mỗi khi người mặc sải bước. Loạt phụ kiện mang nét phóng khoáng như kính mát, túi xách da tạo nên một bản phối hoàn hảo của phong cách đường phố hiện đại.

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?- Ảnh 3.
Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?- Ảnh 4.

Mang đậm chất thời trang đường phố khi phối tất ống chân trắng cùng bốt nâu đỏ và áo khoác da đen

ẢNH: @TOCTIEN1305

Mang đến sự thoải mái khi mang tất ống chân và dép

Với những tín đồ yêu sự tự do trong thời trang, phối tất cùng dép chính là tuyên ngôn cá tính đầy thú vị. Đôi tất đen trở thành nền trung hòa để kết nối dép lê hồng neon và túi xách hồng đậm. Áo thun kẻ sọc dài tay layer cùng áo ống xám tạo nên cấu trúc trẻ trung, trong khi chân váy xếp ly xanh dương giữ tinh thần nữ sinh hiện đại.

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?- Ảnh 5.

Tất đen kết hợp dép hồng tạo nên sự tương phản thú vị, đôi dép đơn giản đủ khiến nàng thoải mái hoạt động cả ngày dài

ẢNH: @FOR_EVERYOUNG10

Sự tương phản được làm nổi bật qua sự kết hợp của gam màu tím và trắng. Áo khoác cardigan mỏng khoác chiếc váy ôm body cùng tông, tôn lên vóc dáng hoàn hảo mà vẫn mang nét dịu dàng. Đôi tất trắng nhún nhẹ trở thành điểm sáng tinh khôi, dép lê đế xuồng màu be cân bằng lại toàn bộ bản phối, mang đến cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ chỉn chu cho những buổi dạo phố thư thả.

Diện tất ống chân sao cho khéo để chuẩn gu sành điệu?- Ảnh 6.

Đôi tất trắng mềm mại giúp nổi bật màu xanh dịu nhẹ của trang phục, kết hợp cùng dép đế xuồng phù hợp cho những buổi dạo phố thư thả

ẢNH: @NAYEONYNY

Chỉ một đôi tất cũng có thể xoay chuyển tinh thần của cả bộ trang phục, khi biết cách chọn đúng và phối khéo, món phụ kiện tưởng chừng giản đơn này sẽ trở thành “điểm chạm tinh tế” giúp phong cách của bạn thăng hạng trong từng bước chân.

