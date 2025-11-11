Diện trang phục đồng bộ vừa ấm áp lại sành điệu

Với các set đồng bộ sẽ không quá khó để nàng giữ vững phong thái sành điệu khi đi làm, đi học. Nếu ưa thích phong cách trẻ trung thanh lịch nàng có thể chọn áo gile cách điệu viền chỉ trắng phối quần baggy hoặc ưu tiên diện cả set ba món với áo cổ lọ, chân váy dài xếp ly và áo khoác blazer dáng dài cho ngày lạnh giá.

Thổi làn gió mới vào hình ảnh quý cô công sở bằng sự kết hợp ngẫu hứng nhưng đồng điệu. Áo vest gile có điểm nhấn là những đường viền chỉ trắng phối cùng quần âu và giày cao gót mang đến diện mạo thanh lịch và chỉn chu ẢNH: DEMIQ

Ấm áp và sang chảnh trong ngày lạnh nhờ set đồng bộ

Khác với sự phóng khoáng, tự do và có phần quyến rũ của các set đồng bộ mùa xuân hè, trang phục đồng bộ mùa thu đông hướng đến hình ảnh trang nhã, kín đáo mà tinh tế.

Các bản phối được thổi làn gió mới từ các chất liệu mang đặc trưng mùa lạnh như vải dạ tweed, vải chần bông, vải kaki hay các chất tuýt si, vải gấm dệt họa tiết, vải da PU... Quý cô có thể chọn các set từ 2 - 4 món đồ, bao gồm áo cổ lọ, áo kiểu, gile và blazer; áo jacket, áo khoác dáng dài, chân váy dài hoặc quần ống rộng. Tùy theo thời tiết, cảm hứng và sở thích riêng mà mỗi bản phối lại có thể thêm vào hay bớt đi các món đồ khác.

Xuống phố cuối tuần, dạo chơi cùng hội bạn thân trong sự thư thái, nhẹ nhàng của bản phối mang tông màu trắng. Sự kết hợp của áo kiểu chấm bi nhỏ xinh, chân váy và giày lưới trắng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vẫn thời thượng ẢNH: DEMIQ

Tạo nên phong thái sành điệu, chất chơi cùng hình ảnh lịch lãm cổ điển của set vest trắng cream và chân váy ẢNH: KEIRA TONG

Set hai món với áo crop và chân váy midi từ các chất liệu dày ấm như vải tweed, vải len sợi dệt kim, vải nhung the... phù hợp cho không gian văn phòng công sở ẢNH: ELISE

Áo khoác dáng dài phối váy midi đồng bộ cùng tông màu vàng bơ điểm họa tiết 3D tạo hiệu ứng thị giác thú vị và sự chuyên nghiệp trong phong cách ẢNH: ELISE

Sự đồng điệu về màu sắc, phom dáng được chăm chút kỹ lưỡng giúp nàng trở thành tâm điểm của mọi không gian. Ở mỗi bản phối là một điểm nhấn khác biệt đến từ kỹ thuật xếp ly, cách sử dụng màu sắc tinh tế hay sự cân chỉnh khéo léo phom dáng của từng món đồ ẢNH: MOCEVA

Áo khoác dáng ngắn từ vải tweed, áo nhung, áo dạ mặc cùng váy liền dáng midi mang đến hình ảnh chuẩn mực về sự thanh thoát, ấm áp và sành điệu ẢNH: MOCEVA

Set đồng bộ tweed là chân ái mùa lạnh mà quý cô không nên bỏ lỡ. Cặp đôi áo và chân váy vải tweed thường khéo léo kết hợp dáng chân váy bút chì và áo dáng lửng kèm chi tiết phối cổ ren, sử dụng đường viền tua rua hay các nắp túi, hàng cúc mạ... để khắc họa vẻ ngoài sang chảnh ẢNH: MOCEVA



