Diện trang phục đồng bộ vừa ấm áp lại sành điệu

Với các set đồng bộ sẽ không quá khó để nàng giữ vững phong thái sành điệu khi đi làm, đi học. Nếu ưa thích phong cách trẻ trung thanh lịch nàng có thể chọn áo gile cách điệu viền chỉ trắng phối quần baggy hoặc ưu tiên diện cả set ba món với áo cổ lọ, chân váy dài xếp ly và áo khoác blazer dáng dài cho ngày lạnh giá.
Ấm áp và sang chảnh trong ngày lạnh nhờ set đồng bộ
Khác với sự phóng khoáng, tự do và có phần quyến rũ của các set đồng bộ mùa xuân hè, trang phục đồng bộ mùa thu đông hướng đến hình ảnh trang nhã, kín đáo mà tinh tế.
Các bản phối được thổi làn gió mới từ các chất liệu mang đặc trưng mùa lạnh như vải dạ tweed, vải chần bông, vải kaki hay các chất tuýt si, vải gấm dệt họa tiết, vải da PU... Quý cô có thể chọn các set từ 2 - 4 món đồ, bao gồm áo cổ lọ, áo kiểu, gile và blazer; áo jacket, áo khoác dáng dài, chân váy dài hoặc quần ống rộng. Tùy theo thời tiết, cảm hứng và sở thích riêng mà mỗi bản phối lại có thể thêm vào hay bớt đi các món đồ khác.
Sự đồng điệu về màu sắc, phom dáng được chăm chút kỹ lưỡng giúp nàng trở thành tâm điểm của mọi không gian. Ở mỗi bản phối là một điểm nhấn khác biệt đến từ kỹ thuật xếp ly, cách sử dụng màu sắc tinh tế hay sự cân chỉnh khéo léo phom dáng của từng món đồ
ẢNH: MOCEVA
Áo khoác dáng ngắn từ vải tweed, áo nhung, áo dạ mặc cùng váy liền dáng midi mang đến hình ảnh chuẩn mực về sự thanh thoát, ấm áp và sành điệu
ẢNH: MOCEVA
Set đồng bộ tweed là chân ái mùa lạnh mà quý cô không nên bỏ lỡ. Cặp đôi áo và chân váy vải tweed thường khéo léo kết hợp dáng chân váy bút chì và áo dáng lửng kèm chi tiết phối cổ ren, sử dụng đường viền tua rua hay các nắp túi, hàng cúc mạ... để khắc họa vẻ ngoài sang chảnh
ẢNH: MOCEVA