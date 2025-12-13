  • An Giang
Thời trang 24/7

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/12/2025 10:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang, quần ống loe cạp cao được lòng phái đẹp nhờ khả năng định hình dáng chuẩn, tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man và mang đến sự thanh lịch chuẩn mực.

Quần ống loe cạp cao là minh chứng rõ ràng rằng vẻ đẹp cổ điển luôn có chỗ đứng vững chắc trong thời trang hiện đại. Chỉ cần kết hợp linh hoạt với áo sơ mi, áo polo hay những thiết kế tối giản, nàng đã có thể làm mới phong cách mỗi ngày và tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Quần ống loe cạp cao và áo sơ mi

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe- Ảnh 1.

Bạn có thể chọn chiếc quần ống loe tông đen với đường cắt ôm nhẹ ở phần hông và loe dần về phía dưới, tạo hiệu ứng đôi chân thon dài

ẢNH: @NKFASHION

Khi sơ vin gọn gàng cùng áo sơ mi cộc tay với sắc vàng nhẹ nhàng, tổng thể mang sắc thái tươi trẻ nhưng vẫn đủ trang trọng để xuất hiện tại văn phòng hay gặp gỡ khách hàng. 

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe- Ảnh 2.

Biến hóa với mẫu quần ống loe cạp cao khóa kéo sau, đi kèm những nếp xếp ly tinh tế tạo độ phồng nhẹ ở phần eo

ẢNH: @LEIKA.FASHION

Khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng dài tay với chất liệu voan xuyên thấu, vẻ đẹp quyến rũ được tôn lên một cách kín đáo nhưng đầy cuốn hút. 

Áo polo và quần ống loe cạp cao

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe- Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa áo polo và quần ống loe cạp cao là bí quyết giúp nàng công sở vừa thoải mái vận động, vừa giữ được diện mạo thanh lịch suốt cả ngày dài

ẢNH: SAVANI

Chiếc áo polo trắng với phần viền đỏ nổi bật ở cổ và tay áo, tạo điểm nhấn hài hòa. Khi phối cùng quần ống loe cạp cao tông đen, vóc dáng được “kéo dài” một cách tự nhiên, giúp bạn trông cao ráo hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe- Ảnh 4.

Vibe sang trọng hơn chính là áo dệt kim mềm mại gam màu đen quyền lực

ẢNH: @LEIKA.FASHION

Khi phối với quần ống loe màu be có thiết kế khóa kéo phía sau, bản phối toát lên sự nhẹ nhàng mà vẫn vô cùng thời thượng. Thêm chiếc túi da nhỏ gọn và đôi giày cao gót hở mũi là đã có bản phối ngọt ngào để dạo phố hay du lịch cùng bạn bè.

Quần ống loe cạp cao tông sáng

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe- Ảnh 5.

Quần ống loe màu xanh pastel, phối cùng áo peplum trắng tay bồng giúp vòng eo được tôn lên nhẹ nhàng trong khi phần tay áo tạo hiệu ứng bồng bềnh đầy nữ tính

ẢNH: @NKFASHION

Thêm một đôi giày cao gót trắng và túi xách dáng hộp giúp hoàn thiện vẻ đẹp trang nhã.

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe- Ảnh 6.

Một lựa chọn phóng khoáng hơn là quần ống loe màu be sữa ôm body, với phần đai may cao giúp định hình vòng eo thon gọn

ẢNH: @NKFASHION

Khi kết hợp với áo tank top đen là bạn có ngay set đồ đối lập màu sắc nhưng vô cùng hút mắt. Khuyên tai ánh kim và giày cao gót mũi nhọn là mảnh ghép cuối cùng để tạo nên vẻ đẹp tự tin, nổi bật giữa ngày hè.

Quần ống loe cạp cao màu nâu

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe- Ảnh 7.

Màu nâu luôn là biểu tượng của sự nền nã và tinh tế

ẢNH: K&K FASHION

Không quá nổi bật nhưng vẫn đủ tạo ấn tượng, quần ống loe cạp cao tông nâu từ lâu đã giữ một vị trí đặc biệt trong tủ đồ của phái đẹp. Với thiết kế khóa kéo phía sau tinh tế, chiếc quần ống loe trở thành điểm nhấn hoàn hảo khi phối cùng áo dài tay ôm body. 

Định hình dáng chuẩn, giúp nàng 'ăn gian' chiều cao với quần ống loe- Ảnh 8.

Chuẩn phong cách công sở khi phái đẹp lựa chọn chiếc quần ống loe cạp cao màu nâu phối cùng áo sơ mi trắng dài tay với điểm nhấn là phần cổ áo được thắt nơ xanh ngọt ngào, cùng kính mắt dáng vuông

ẢNH: @LAMERFASHION


 

