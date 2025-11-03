  • An Giang
Thời trang 24/7

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/11/2025 08:00 GMT+7

Từng là mảnh ghép không thể thiếu trong những bộ suit cổ điển, ngày nay, áo gile đã bước ra khỏi khuôn khổ, trở thành biểu tượng mới của phong cách công sở hiện đại.

Từ những set đồ đồng bộ trang nhã, đến sự kết hợp phá cách cùng sơ mi hay chân váy dài, áo gile đã tái định nghĩa lại sự thanh lịch trong môi trường công sở.

Dáng áo gile cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi thời

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile- Ảnh 1.

Không cần quá cầu kỳ trong thiết kế, áo gile dáng cơ bản vẫn đủ sức mang lại vẻ ngoài sang trọng cho nàng công sở

ẢNH: K&K FASHION

Chọn một bộ trang phục đối lập đen - trắng thanh lịch với chiếc áo gile không tay, dáng ngắn màu trắng, cổ chữ V cơ bản cùng thiết kế vạt nhọn ở eo đầy cá tính. Hàng cúc đen nổi bật chạy dọc thân áo tạo điểm nhấn thị giác tinh tế, giúp tổng thể thêm phần thu hút. Khi phối cùng chân váy dài suông màu đen và chiếc túi nhỏ màu trắng kem, nàng hoàn thiện một diện mạo chuyên nghiệp nhưng không kém phần thời thượng.

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile- Ảnh 2.

Diện một set đồ công sở màu trắng tinh tế và thanh lịch, với phần áo là chiếc gile trắng không tay cổ chữ V sâu, dáng ôm vừa vặn, hàng cúc nhỏ tạo vẻ ngoài gọn gàng và chuyên nghiệp

ẢNH: K&K FASHION

Kết hợp chiếc áo gile này cùng quần ống suông đồng bộ, tạo nên một tổng thể hài hòa, chiếc túi da nâu sẫm là phụ kiện điểm nhấn cho một bộ trang phục thuần trắng sang trọng.

Kiểu phối áo gile kinh điển - khoác ngoài áo sơ mi 

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile- Ảnh 3.

Toát lên vẻ cổ điển và duyên dáng trong bộ trang phục đen trắng đối lập

ẢNH: RUZA

Chiếc áo gile ôm dáng màu đen là điểm nhấn chính, khoác ngoài chiếc sơ mi trắng dài tay xuyên thấu, cổ buộc nơ, tạo nên sự kết hợp trang nhã và lịch sự. Thêm vào đó, đi cùng áo là một chiếc chân váy xòe xếp ly màu trắng tinh khôi, hoàn thiện một set đồ công sở thanh lịch cùng chiếc túi xách màu trắng.

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile- Ảnh 4.

Sải bước đầy tự tin trong set đồ công sở màu xanh than lịch thiệp, với chiếc áo gile được thiết kế ôm sát dáng và hàng cúc dọc thanh lịch

ẢNH: WHITE CHIC

Kết hợp áo gile cùng áo sơ mi trắng, cổ bèo, tay bồng lãng mạn bên trong và quần ống rộng đồng bộ, một chiếc túi nhỏ cùng tông màu chủ đạo là xám than, tạo nên một tổng thể trang phục hài hòa.

Thiết kế gile riêng biệt với hàng cúc cách điệu 

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile- Ảnh 5.

Gây ấn tượng với phong cách công sở quyền lực trong một set đồ suit không tay màu xám than sang trọng

ẢNH: LEIKA

Chiếc áo gile vạt đắp không tay là tâm điểm của trang phục, có cổ chữ V sâu, hàng cúc nổi bật và thiết kế vạt chéo độc đáo giúp tôn lên vòng eo. Cô nàng hoàn thiện vẻ ngoài bằng quần ống rộng cạp cao cùng set và giày cao gót mũi nhọn màu trắng, tạo nên một tổng thể thời thượng.

Áo gile vải linen  

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile- Ảnh 6.

Khoác lên mình bộ trang phục giản dị nhưng thời trang với tông màu nude chủ đạo, chiếc áo gile không tay cổ chữ V là điểm nhấn chính, với chất liệu vải linen thoáng mát và hàng cúc nâu trầm

ẢNH: AMM OFFICIAL

Nàng kết hợp áo gile cùng quần shorts đồng bộ và một đôi xăng đan thoải mái, tạo nên set đồ năng động cho phong cách ăn mặc thường ngày.

Xuống phố vẫn sang trọng với chiếc gile cổ tròn 

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile- Ảnh 7.

Nàng chọn cho mình chiếc áo gile không tay màu đen với thiết kế độc đáo, cổ tròn, viền trắng nổi bật ở cầu vai và hàng cúc dọc thân áo

ẢNH: LEMIA

Phối cùng quần ống rộng suông màu trắng cạp cao, chiếc túi da đen cơ bản quai xích, mang lại tổng thể trang phục quý cô hiện đại.

Áo gile vải dạ tweed mang nét cổ điển 

Định hình sự chuyên nghiệp nơi công sở với áo gile- Ảnh 8.

Toát lên vẻ sang trọng trong set đồ dạ tweed đen tuyền, lấp lánh với phần áo gile không tay cổ chữ V cơ bản, cùng điểm nhấn chính là đóa hoa trà cài ngực áo

ẢNH: LEMIA

Cô nàng kết hợp áo gile cùng quần ống suông đồng bộ, hoàn thiện bằng một chiếc túi xách nhỏ đồng màu, tạo nên một tổng thể thời thượng.


