Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer

Bản phối đầy khí chất chính là quần shorts cạp cao cùng áo blazer giúp nàng khẳng định phong cách riêng, cũng là cách các cô nàng hiện đại định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh.
Áo blazer phối quần shorts và áo thun
Diện lên mình chiếc áo blazer kẻ ca rô với tông màu nổi sặc sỡ, phối bên trong là chiếc áo thun in họa tiết tinh nghịch. Nàng có thể kết hợp cùng chiếc quần shorts denim cạp cao để dung hòa bản phối khiến cô nàng trở nên mềm mại hơn.
Áo blazer phối quần shorts và sơ mi
Nàng có thể lựa chọn áo blazer tone sur tone với quần shorts cạp cao, điểm xuyết bên trong là chiếc sơ mi voan thắt nơ nhẹ nhàng.
Nàng có thể lựa chọn chiếc blazer tone sur tone với quần shorts cạp cao để tăng sự đồng nhất cho trang phục. Bên trong phối cùng áo sơ mi trắng thanh lịch là đã đủ hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu cùng phong thái kiều diễm.
Áo blazer crop top phối cùng quần shorts
Các nàng có thể lựa chọn chất liệu cứng cáp cùng tông màu cam sáng để trở nên nổi bật giữa đám đông. Bên trong nàng phối cùng chiếc áo thun cổ lọ để tăng thêm phần cá tính.
Áo blazer phối với quần shorts và áo hai dây
Với gam màu xanh mát, các nàng có thể diện tới chốn công sở hoặc du lịch đều vô cùng thanh thoát. Điểm xuyết bằng đôi khuyên tai ánh kim là các nàng đã sở hữu ngay bản phối thời thượng, không bao giờ lỗi mốt.