Thời trang 24/7

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/08/2025 20:00 GMT+7

Quần shorts cạp cao phối cùng áo blazer mang đến cho nàng diện mạo sang chảnh. Đây là công thức thời trang đỉnh cao giúp nàng tỏa sáng với khí chất chuẩn fashionista.

Bản phối đầy khí chất chính là quần shorts cạp cao cùng áo blazer giúp nàng khẳng định phong cách riêng, cũng là cách các cô nàng hiện đại định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh.

Áo blazer phối quần shorts và áo thun 

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer- Ảnh 1.

Cô nàng yêu thích vẻ đẹp thanh thoát sẽ không thể bỏ qua sự kết hợp giữa áo blazer phối cùng quần shorts và áo thun

ẢNH: @IMLUNA.DAO

Diện lên mình chiếc áo blazer kẻ ca rô với tông màu nổi sặc sỡ, phối bên trong là chiếc áo thun in họa tiết tinh nghịch. Nàng có thể kết hợp cùng chiếc quần shorts denim cạp cao để dung hòa bản phối khiến cô nàng trở nên mềm mại hơn.

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer- Ảnh 2.

Các nàng có thể phối áo blazer với áo thun trơn và quần shorts tông be để nổi bật khí chất nhẹ nhàng cùng phong thái chỉn chu

ẢNH: RUBIES

Áo blazer phối quần shorts và sơ mi

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer- Ảnh 3.

Nét đẹp lôi cuốn cùng khí chất thanh tao được toát lên khi nàng diện áo blazer phối quần shorts và áo sơ mi

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Nàng có thể lựa chọn áo blazer tone sur tone với quần shorts cạp cao, điểm xuyết bên trong là chiếc sơ mi voan thắt nơ nhẹ nhàng.

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer- Ảnh 4.

Hay có thể lựa chọn bộ trang phục tông xanh ngọc làm chủ đạo

ẢNH: JM DRESS

Nàng có thể lựa chọn chiếc blazer tone sur tone với quần shorts cạp cao để tăng sự đồng nhất cho trang phục. Bên trong phối cùng áo sơ mi trắng thanh lịch là đã đủ hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu cùng phong thái kiều diễm.

Áo blazer crop top phối cùng quần shorts

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer- Ảnh 5.

Những cô nàng yêu sự thanh lịch sẽ được nâng tầm với áo blazer crop top phối cùng quần shorts cạp cao

ẢNH: JP FASHION

Các nàng có thể lựa chọn chất liệu cứng cáp cùng tông màu cam sáng để trở nên nổi bật giữa đám đông. Bên trong nàng phối cùng chiếc áo thun cổ lọ để tăng thêm phần cá tính.

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer- Ảnh 6.

Bản phối với áo blazer crop top, quần shorts trắng tone sur tone cùng đôi bốt denim cao cổ giúp tăng tính thường thượng cho tổng thể

ẢNH: JP FASHION

Áo blazer phối với quần shorts và áo hai dây

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer- Ảnh 7.

Những cô nàng yêu nét đẹp hiện đại sẽ không thể bỏ lỡ sự kết hợp giữa áo blazer phối quần shorts và áo hai dây tone sur tone

ẢNH: MECIA

Với gam màu xanh mát, các nàng có thể diện tới chốn công sở hoặc du lịch đều vô cùng thanh thoát. Điểm xuyết bằng đôi khuyên tai ánh kim là các nàng đã sở hữu ngay bản phối thời thượng, không bao giờ lỗi mốt.

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer- Ảnh 8.

Với bản phối áo blazer và quần shorts tone sur tone, nàng có thể phối cùng chiếc áo hai dây màu trắng bên trong và đôi xăng đan cao gót để tăng thêm nét thanh lịch cho tổng thể

ẢNH: NINOMAXX


 

