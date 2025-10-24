  • An Giang
Thời trang 24/7

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/10/2025 18:00 GMT+7

Thiết kế dáng váy lửng đang 'làm mưa làm gió' mùa này, nó không chỉ mang đến vẻ hiện đại mà còn tinh tế khi tôn dáng cho người mặc.

Với khả năng biến hóa linh hoạt, tôn dáng khéo léo và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, chiếc váy lửng đã và đang khẳng định vị thế của mình trong tủ đồ thời thượng của phái đẹp.

Váy lửng phối cùng áo hai dây thanh lịch

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng- Ảnh 1.

Cô nàng nào yêu thích phong cách thanh lịch pha chút năng động chắc chắn sẽ khó lòng rời mắt khỏi váy lửng xếp ly màu xám than

ẢNH: @MOODIE.GIRLS_

Thiết kế dáng chữ A, độ dài qua gối giúp nàng khéo khoe dáng vóc của mình mà vẫn giữ nét thanh lịch. Khi kết hợp cùng áo hai dây trắng nhún tầng peplum, tổng thể trở nên hài hòa trẻ trung mà vẫn tinh tế.

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng- Ảnh 2.

Váy lửng kẻ ô mang đậm tinh thần cổ điển pha nét học đường hiện đại, thiết kế dáng chữ A nhẹ, dài ngang gối mang lại vẻ cân đối

ẢNH: @NHIEN.OFFICIAL

Họa tiết ca rô xám đen được xử lý tinh tế, tạo hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trông thon gọn hơn. Phối thêm áo crop top ren trắng buộc dây giữa ngực, là có ngay vẻ ngoài trẻ trung mà vẫn gợi cảm vừa phải.

Phong cách học đường trong trẻo với váy lửng 

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng- Ảnh 3.

Nếu nàng yêu thích phong cách trẻ trung chuẩn vibe học đường thì váy lửng dáng xòe màu beige phối cùng áo cổ tròn navy khuy ngọc trai là lựa chọn chân ái

ẢNH: @LOLLIE.STUDIO

Tổng thể bộ trang phục gọn gàng mà vẫn trẻ trung, đem lại sự thoải mái cho người mặc dù là đi dạo phố hay đến trường.

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng- Ảnh 4.

Set váy lửng màu xám được phối tone sur tone với áo trễ vai đầy cổ điển

ẢNH: @LOLLIE.STUDIO

Dáng váy xếp ly nhẹ, dài qua gối tôn dáng mà vẫn giữ được nét kín đáo, vải có độ đứng vừa phải nên váy giữ phom đẹp mà vẫn bay nhẹ khi di chuyển. Gam xám trung tính kết hợp cùng thiết kế đơn giản mang lại phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng- Ảnh 5.

Mang đậm hơi thở của tuổi thanh xuân với váy trắng lửng là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu phong cách học đường

ẢNH: @LOLLIE.STUDIO

Thiết kế xếp tầng nhẹ tạo độ bồng tự nhiên, giúp mỗi bước đi của nàng thêm uyển chuyển. Khi phối cùng áo ca rô xanh, tổng thể gợi liên tưởng đến hình ảnh những nữ sinh Hàn Quốc giản dị mà xinh xắn.

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng- Ảnh 6.

Váy ca rô tối màu mang nét mộc mạc nhưng khiến nàng cuốn hút mọi nơi

ẢNH: @NHIEN.OFFIDICAL

Họa tiết ca rô tông trầm là “linh hồn” của set đồ, với nếp gấp đều đặn, phần vải dày vừa phải giữ dáng váy gọn gàng, đồng thời tôn lên sự trẻ trung. Họa tiết tối màu làm nền cho phần áo trắng nổi bật hơn, khiến tổng thể vừa nền nã, vừa tinh tế.

Tone sur tone với váy lửng dáng ôm gợi cảm

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng- Ảnh 7.

Bản phối này chính là minh chứng cho sức mạnh của sự tối giản nhưng biết cách thu hút ánh nhìn

ẢNH: @FEIIN.ATELIER

Chân váy đỏ lửng ôm nhẹ, chất vải mỏng vừa đủ để tạo độ rũ tự nhiên, thiết kế nhấn nhẹ ở hông giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác thon gọn, trong khi chi tiết nơ nhỏ tinh tế khiến tổng thể thêm phần duyên dáng. Phối cùng crop top cách điệu và giày cao gót đồng tông, bộ trang phục này chẳng cần nhiều phụ kiện vẫn đủ khiến nàng tỏa sáng.

Đón đầu xu hướng thời trang hiện đại với váy lửng- Ảnh 8.

Nếu phải chọn một item đại diện cho sự quyến rũ thông minh, set váy đen lửng ôm dáng chắc chắn là lựa chọn không thể thiếu của nàng

ẢNH: @HEALING.MESH

Dáng váy vừa vặn, tôn dáng mà vẫn giữ được nét kín đáo, kết hợp với áo cổ tim tay phồng nhẹ, hàng khuy nhỏ chạy dọc phía trước tạo điểm nhấn tinh tế mà gợi cảm một cách đầy chừng mực.

 

váy váy lửng Phong cách thời trang preppy

