Đón đầu xu hướng với bản phối cùng áo độn vai hiện đại

Áo độn vai táo bạo không chỉ đơn thuần là một xu hướng, mà là công cụ mạnh mẽ để phái đẹp định hình lại tỷ lệ và mô tả phong cách bản thân.

Áo độn vai nhẹ nhàng cho quý cô công sở

Chiếc áo blouse sát nách màu trắng với phom áo ôm vừa, phần vai được độn phồng nhẹ như “cánh tiên” tạo hiệu ứng bờ vai thanh thoát và cân đối hơn ẢNH: ELISE

Chi tiết cúc đính kết tinh xảo ở vai mang lại cảm giác sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện. Khi kết hợp cùng chân váy bút chì màu xanh navy dài qua gối, thiết kế hàng cúc chạy dọc hông giúp dáng người thon dài, chuyên nghiệp hơn.

Cá tính hơn với áo thun ôm sát màu nâu be, phần vai có độn nhẹ tạo độ đứng vừa phải, giúp tôn lên bờ vai mảnh mai và làm nổi bật vòng 1 tự nhiên ẢNH: ELISE

Thiết kế cổ chữ V đắp chéo là điểm nhấn thanh lịch, khoe tinh tế đường xương quai xanh mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp công sở. Khi phối cùng chân váy midi kem phom suông, tổng thể trở nên nhẹ nhàng, phù hợp với những ngày cần sự chỉn chu nhưng không quá nghiêm túc.

Duyên dáng xuống phố với chiếc áo độn vai

Áo độn vai khi bước ra khỏi khuôn khổ công sở lại càng có nhiều “đất diễn” ẢNH: @NGOCCHAU_612

Hoa hậu Ngọc Châu diện set váy hai mảnh màu vàng nâu đất, chiếc áo crop top độn vai dày theo phom vuông vức là điểm nhấn táo bạo. Phom vai vuông giúp phần thân trên sắc nét hơn, nhưng vẫn giữ sự mềm mại nhờ cổ chữ V và chi tiết xếp ly ngang ngực. Khi kết hợp với chân váy bút chì dài chạm mắt cá chân, xẻ tà nhẹ phía sau, tổng thể trở nên phóng khoáng và mang hơi hướng sang trọng đương đại.

Thanh Hằng lại mang đến phiên bản tối giản mà vẫn ấn tượng: áo sát nách trắng với phần vai độn cao và sắc nét, tạo thành hình chữ nhật mạnh mẽ ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Chiếc áo phối cùng quần tây ống đứng màu đen khiến tổng thể trở nên hài hòa, thể hiện sự cân bằng giữa cá tính và tinh tế. Đây là bản phối dễ ứng dụng trong đời sống, phù hợp với những cô nàng thích phong cách sang trọng thiên về menswear.

Diện áo độn vai dáng rộng thoải mái

Hương Giang chọn áo thun sát nách màu xám đậm, vai độn đứng chuẩn xu hướng ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Kiểu áo này tạo ra sự cân đối mạnh mẽ giữa phần vai và phần eo, giúp vóc dáng trông thon gọn hơn. Khi phối với quần tây ống rộng cạp cao màu cam đỏ rực rỡ, sự tương phản màu sắc mang lại năng lượng trẻ trung và nổi bật.

Chi Pu tiếp tục chứng minh sức hút của áo độn vai khi chọn áo sơ mi sát nách trắng phom đứng, vai tạo cấu trúc vững chãi ẢNH: @CHIPUPU

Cổ trụ cao với hàng cúc bọc và hai túi hộp tăng thêm nét cổ điển, khiến chiếc áo trở nên sang trọng theo cách đầy cá tính. Khi kết hợp cùng quần trắng kem, tổng thể trở nên đồng bộ, nhấn nhá với một chiếc túi cầm tay màu xanh bạc hà nổi bật đóng vai trò điểm sáng, tạo sự tương phản thú vị và hút mắt người nhìn.

Thần thái ngút ngàn với áo độn vai crop top

Châu Bùi diện crop top không tay với phần vai đệm đứng rõ nét, làm nổi bật thần thái sang chảnh ẢNH: @CHAUBUI_

Chất liệu tweed màu be nhũ khiến bộ trang phục thêm phần đắt giá, bắt sáng nhẹ dưới ánh nắng. Khi phối cùng quần tây cạp cao màu kaki, thắt lưng bản to và mũ nồi đen, tổng thể gợi cảm giác cổ điển xen lẫn hiện đại, rất phù hợp với những khung cảnh du lịch châu Âu hay các bộ ảnh nghệ thuật mùa thu.

Lan Khuê mang đến hình ảnh đầy quyền lực với áo crop top đen tuyền, vai độn dày sắc nét giúp khoe vòng eo nhỏ gọn ẢNH: @TRANNGOCLANKHUE

Khi phối cùng chân váy midi xếp ly màu đỏ in họa tiết núi và chữ trên nền đỏ - đen, khiến tổng thể trở nên sang trọng nhưng vẫn rất thời trang.