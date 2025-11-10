Đơn giản mà sang xịn với bộ đôi áo dệt kim, áo tweed và chân váy dài

Áo dệt kim và chân váy dài, áo tweed và chân váy midi là những cặp đôi linh hoạt, sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong mọi hoàn cảnh. Các bản phối này đáp ứng nhiều tiêu chí cùng lúc - vẻ đẹp thẩm mỹ, tính linh hoạt đi cùng cảm giác dễ chịu, êm ái và ấm áp phù hợp mùa này.

Hóa nàng thơ mùa thu đông theo cách thật dễ dàng và sang xịn với áo kẻ ngang màu xanh đen phối chân váy trắng. Các bản phối từ chân váy dài và áo dệt kim, áo tweed này chính là lựa chọn hoàn hảo cho quý cô yêu phong cách thanh lịch hiện đại ẢNH: CALIE

Áo dệt kim và chân váy dài

Áo dệt kim kẻ sọc ngang, tay dài mềm mại, có sự đàn hồi tốt mang đến cảm giác vừa ấm áp nhẹ nhàng vừa tôn đường cong hoàn hảo. Thiết kế mang hơi thở của thời trang cổ điển, được các quý cô Paris cực kỳ yêu thích, nay được các tín đồ thời trang Việt phối cùng chân váy midi dáng xòe, chân váy xếp ly hay các mẫu váy dài công sở tông màu beige, màu xám nhã nhặn và lịch thiệp.

Áo dệt kim tay lỡ, cổ sen phối chân váy xám xếp ly tôn trọn nét thanh lịch, ngọt ngào và lãng mạn nơi quý cô hiện đại ẢNH: CALIE

Hai cách mặc áo len dệt kim cùng váy dài mà nàng nên thử nghiệm: bản phối đầu tiên ưu tiên cảm nhận thư thái và nhẹ nhàng; bản phối thứ hai đề cao tinh thần chuyên nghiệp, sự lịch sự và chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ ẢNH: BOHEE, CALIE

Áo tweed cổ tròn hoàn hảo để diện cùng áo sơ mi, các thiết kế váy sơ mi, váy phối cổ sen - chi tiết cổ áo chườm ra bên ngoài chính là điểm nhấn làm nổi bật gương mặt, thu hút mọi ánh nhìn vào thần thái của quý cô mặc đẹp ẢNH: BOHEE

Váy midi và áo tweed

Bộ đôi váy midi và áo tweed là bảo chứng cho phong cách cổ điển, sang trọng và sành điệu. Sự kết hợp giản dị nhưng luôn tỏa sức hút nhờ vào sự hòa hợp của chất vải tweed có kết cấu thô nhám đặc trưng. Gam màu hồng nhạt, vàng pastel, cream hay sắc đỏ đô ấn tượng cực kỳ hoàn hảo để diện cùng váy midi màu trắng ngà, be, xám...

Áo tweed màu trắng kem toát lên nét tinh khôi, nhẹ nhàng và thanh thoát. Thiết kế phom cổ tròn, tay ngắn, điểm xuyết khuy kim loại ánh vàng và hoa trà thủ công tạo điểm nhấn duyên dáng, phù hợp phối cùng chân váy midi ẢNH: MADELYN

Hai bản phối sử dụng chung một công thức phối đồ nhưng vẫn tỏa sáng nét riêng từ gam màu tweed đặc sắc, thiết kế chân váy dài đính họa tiết hay những món phụ kiện độc đáo như mắt kính, giày và túi cầm tay ẢNH: BOHEE