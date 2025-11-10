Đơn giản mà sang xịn với bộ đôi áo dệt kim, áo tweed và chân váy dài

Áo dệt kim và chân váy dài, áo tweed và chân váy midi là những cặp đôi linh hoạt, sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong mọi hoàn cảnh. Các bản phối này đáp ứng nhiều tiêu chí cùng lúc - vẻ đẹp thẩm mỹ, tính linh hoạt đi cùng cảm giác dễ chịu, êm ái và ấm áp phù hợp mùa này.
Áo dệt kim và chân váy dài
Áo dệt kim kẻ sọc ngang, tay dài mềm mại, có sự đàn hồi tốt mang đến cảm giác vừa ấm áp nhẹ nhàng vừa tôn đường cong hoàn hảo. Thiết kế mang hơi thở của thời trang cổ điển, được các quý cô Paris cực kỳ yêu thích, nay được các tín đồ thời trang Việt phối cùng chân váy midi dáng xòe, chân váy xếp ly hay các mẫu váy dài công sở tông màu beige, màu xám nhã nhặn và lịch thiệp.
Hai cách mặc áo len dệt kim cùng váy dài mà nàng nên thử nghiệm: bản phối đầu tiên ưu tiên cảm nhận thư thái và nhẹ nhàng; bản phối thứ hai đề cao tinh thần chuyên nghiệp, sự lịch sự và chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ
ẢNH: BOHEE, CALIE
Váy midi và áo tweed
Bộ đôi váy midi và áo tweed là bảo chứng cho phong cách cổ điển, sang trọng và sành điệu. Sự kết hợp giản dị nhưng luôn tỏa sức hút nhờ vào sự hòa hợp của chất vải tweed có kết cấu thô nhám đặc trưng. Gam màu hồng nhạt, vàng pastel, cream hay sắc đỏ đô ấn tượng cực kỳ hoàn hảo để diện cùng váy midi màu trắng ngà, be, xám...
Hai bản phối sử dụng chung một công thức phối đồ nhưng vẫn tỏa sáng nét riêng từ gam màu tweed đặc sắc, thiết kế chân váy dài đính họa tiết hay những món phụ kiện độc đáo như mắt kính, giày và túi cầm tay
ẢNH: BOHEE