Thời trang 24/7

Đơn giản nhưng vẫn cuốn hút với áo hai dây

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/09/2025 12:00 GMT+7

Với sự linh hoạt, áo hai dây tuy đơn giản nhưng mang lại sự cuốn hút trong phong cách. Đây là 'linh hồn' giúp bạn xây dựng một phong cách tối giản nhưng vẫn ấn tượng.

Áo hai dây xứng đáng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của mọi cô gái. Khám phá những phong cách mới với áo hai dây mà bạn đang có trong tủ đồ theo những gợi ý dưới đây.

Áo hai dây và chân váy ngắn - mang vẻ ngoài ngọt ngào

Đơn giản, tạo sự hút trong phong cách với áo hai dây - Ảnh 1.

Áo hai dây màu đỏ tươi ôm sát dáng crop top khoe vẻ đẹp hình thể, phối cùng chân váy mini màu đen in họa tiết hoa văn lớn

ẢNH: @LYPHAM.2001

Những bông hoa màu đỏ và hồng nổi bật trên nền đen, tạo sự hài hòa với màu áo. Chân váy viền thắt eo màu đỏ, kết nối hai phần trang phục một cách duyên dáng.

Đơn giản, tạo sự hút trong phong cách với áo hai dây - Ảnh 2.

Áo hai dây màu đen đơn giản, ôm sát cơ thể phối cùng chân váy bí bồng bềnh màu trắng tạo nên sự đối lập

ẢNH: @DOHA.HHVN

Sự tương phản giữa hai gam màu đen - trắng giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều chi tiết. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố mát mẻ.

Thoải mái với áo hai dây và quần shorts

Đơn giản, tạo sự hút trong phong cách với áo hai dây - Ảnh 3.

Áo hai dây màu trắng có hàng cúc nhỏ phía trước tạo điểm nhấn cho bộ trang phục thêm tinh tế

ẢNH: @KJMBAE

Chiếc áo có phom dáng ôm vừa phải, phối cùng quần shorts màu nâu mang lại nét phóng khoáng, đây là bộ đôi tối giản nhưng rất cuốn hút ngày xuống phố.

Đơn giản, tạo sự hút trong phong cách với áo hai dây - Ảnh 4.

Nữ tính hơn khi diện áo hai dây ren trắng với những chi tiết bèo nhún và cúc áo nhỏ xinh tạo cảm giác nhẹ nhàng

ẢNH: @LYPHAM.2001

Áo có phần cổ xẻ sâu, phối cùng quần shorts sọc xanh trắng mang đến vẻ ngoài năng động và khỏe khoắn. Đôi giày màu đỏ là điểm nhấn để bộ trang phục trở nên nổi bật hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Áo hai dây và quần jeans - đậm phong cách đường phố

Đơn giản, tạo sự hút trong phong cách với áo hai dây - Ảnh 5.

Áo hai dây màu hồng phấn với các tầng bèo nhún xếp lớp, tạo cảm giác mềm mại và lãng mạn

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Chiếc áo được phối cùng quần jeans màu xanh nhạt tạo sự cân bằng giữa nét dịu dàng của áo và sự mạnh mẽ, thoải mái của quần. Sự đối lập này tạo nên một phong cách vừa riêng biệt vừa thú vị.

Đơn giản, tạo sự hút trong phong cách với áo hai dây - Ảnh 6.

Áo hai dây len dệt kim màu xanh lá, kiểu dáng ôm nhẹ giúp khoe khéo vòng eo thon gọn

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Phối cùng quần jeans màu xanh nhạt, tạo sự thoải mái và vẻ ngoài phóng khoáng, đây là bộ đôi kinh điển của phong cách đường phố, đơn giản nhưng vẫn ấn tượng.

Nâng tầm phong cách với áo hai dây và quần ống rộng 

Đơn giản, tạo sự hút trong phong cách với áo hai dây - Ảnh 7.

Áo hai dây ôm sát với đường xẻ tà phía trước tạo nên sự phá cách, kết hợp với một chiếc quần dáng rộng giúp bộ trang phục tăng thêm phần cá tính

ẢNH: @TOMXINH_

Sự hòa quyện giữa các gam màu trung tính của áo và quần là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích sự thoải mái, muốn thể hiện cá tính riêng.

Đơn giản, tạo sự hút trong phong cách với áo hai dây - Ảnh 8.

Bộ trang phục đậm chất đường phố với sự kết hợp kinh điển giữa áo hai dây và quần ống rộng. Áo hai dây màu đen ôm sát, kết hợp cùng với quần ống rộng màu xanh rêu tạo nên sự phóng khoáng

ẢNH: @WUYNNOC


 

Áo hai dây Phong cách Phong cách tối giản Quần jeans phong cách đường phố

