Đơn giản nhưng vẫn cuốn hút với áo hai dây

Áo hai dây xứng đáng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của mọi cô gái. Khám phá những phong cách mới với áo hai dây mà bạn đang có trong tủ đồ theo những gợi ý dưới đây.
Áo hai dây và chân váy ngắn - mang vẻ ngoài ngọt ngào
Những bông hoa màu đỏ và hồng nổi bật trên nền đen, tạo sự hài hòa với màu áo. Chân váy viền thắt eo màu đỏ, kết nối hai phần trang phục một cách duyên dáng.
Sự tương phản giữa hai gam màu đen - trắng giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều chi tiết. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố mát mẻ.
Thoải mái với áo hai dây và quần shorts
Chiếc áo có phom dáng ôm vừa phải, phối cùng quần shorts màu nâu mang lại nét phóng khoáng, đây là bộ đôi tối giản nhưng rất cuốn hút ngày xuống phố.
Áo có phần cổ xẻ sâu, phối cùng quần shorts sọc xanh trắng mang đến vẻ ngoài năng động và khỏe khoắn. Đôi giày màu đỏ là điểm nhấn để bộ trang phục trở nên nổi bật hơn mà không cần quá nhiều phụ kiện.
Áo hai dây và quần jeans - đậm phong cách đường phố
Chiếc áo được phối cùng quần jeans màu xanh nhạt tạo sự cân bằng giữa nét dịu dàng của áo và sự mạnh mẽ, thoải mái của quần. Sự đối lập này tạo nên một phong cách vừa riêng biệt vừa thú vị.
Phối cùng quần jeans màu xanh nhạt, tạo sự thoải mái và vẻ ngoài phóng khoáng, đây là bộ đôi kinh điển của phong cách đường phố, đơn giản nhưng vẫn ấn tượng.
Nâng tầm phong cách với áo hai dây và quần ống rộng
Sự hòa quyện giữa các gam màu trung tính của áo và quần là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích sự thoải mái, muốn thể hiện cá tính riêng.