Đón không khí lạnh cùng những bản phối đẹp nhất từ áo khoác dáng dài

Áo khoác dáng dài là món đồ thời trang sang chảnh không thể thiếu cho mùa lạnh cuối năm. Những bản phối đẹp nhất từ thiết kế trench coat cổ điển mang đến cho nàng cảm hứng mặc đẹp và tinh tế để sẵn sàng cho tiết trời lạnh sắp 'đổ bộ'.
Áo khoác dáng dài (trench coat) đã quay trở lại tủ đồ mùa thu đông qua những dáng vẻ vừa thân quen vừa lạ lẫm. Từ bản phối của các tín đồ thời trang thế giới, mỗi quý cô lại có thể tìm thấy cách riêng để diện chiếc áo khoác sang trọng đặc biệt này.
Đón mùa lạnh cuối năm cùng áo khoác dáng dài
Mùa áo khoác dáng dài luôn được báo trước bằng diện mạo thời thượng của những khách mời tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế. Trên các sàn diễn và đường phố dẫn về các sàn runway là vô số những bản phối sành điệu - áo khoác dạ phối váy ngắn dáng ôm, áo khoác tweed phối cùng sơ mi, quần âu và giày bốt cổ thấp; quần jeans xanh, áo crop và áo trench coat vải dù...
Những gam màu nổi bật dành cho áo khoác dài mùa thu đông 2025 bao gồm xám lông chuột, đen, nâu, be, camel và xanh ô liu. Ngoài bốt, quý cô vẫn có thể diện các bản phối trench coat cùng giày cao gót mũi nhọn, loafer... và đừng quên thêm vào bản phối chút sắc màu hoặc họa tiết làm điểm nhấn thu hút.