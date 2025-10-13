Đón không khí lạnh cùng những bản phối đẹp nhất từ áo khoác dáng dài

Áo khoác dáng dài (trench coat) đã quay trở lại tủ đồ mùa thu đông qua những dáng vẻ vừa thân quen vừa lạ lẫm. Từ bản phối của các tín đồ thời trang thế giới, mỗi quý cô lại có thể tìm thấy cách riêng để diện chiếc áo khoác sang trọng đặc biệt này.

Sự đối nghịch của phom dáng ngắn và dài làm nên đặc tính thời trang mùa lạnh. Bản phối kết hợp các món đồ ngắn hoặc mỏng nhẹ với gợi ý từ mini dress đến bodycon phối cùng áo khoác dáng dài có phom dáng rộng rãi, chất liệu dày dặn và ấm áp ẢNH: JENNY TSANG

Đón mùa lạnh cuối năm cùng áo khoác dáng dài

Mùa áo khoác dáng dài luôn được báo trước bằng diện mạo thời thượng của những khách mời tham gia các tuần lễ thời trang quốc tế. Trên các sàn diễn và đường phố dẫn về các sàn runway là vô số những bản phối sành điệu - áo khoác dạ phối váy ngắn dáng ôm, áo khoác tweed phối cùng sơ mi, quần âu và giày bốt cổ thấp; quần jeans xanh, áo crop và áo trench coat vải dù...

Những gam màu nổi bật dành cho áo khoác dài mùa thu đông 2025 bao gồm xám lông chuột, đen, nâu, be, camel và xanh ô liu. Ngoài bốt, quý cô vẫn có thể diện các bản phối trench coat cùng giày cao gót mũi nhọn, loafer... và đừng quên thêm vào bản phối chút sắc màu hoặc họa tiết làm điểm nhấn thu hút.

Sự kết hợp của áo khoác dài và quần jeans ống rộng, giày cao gót và sơ mi lụa luôn mang đến cảm giác cổ điển, thanh lịch và cực kỳ sành điệu, hợp mốt ẢNH: JENNY TSANG

Ca sĩ Văn Mai Hương đến dự show thời trang của nhà mốt quốc tế trong thiết kế trench coat cổ điển. Gam màu be của áo khoác làm nổi bật họa tiết kẻ sọc ô trứ danh của lớp trang phục bên trong và cả trên mẫu túi cầm tay ẢNH: INSTAGRAM NV

Từ mùa hè bước thẳng sang mùa thu đông chỉ với việc bổ sung thêm áo khoác dài. Nữ fashionista cho thấy việc chuyển tiếp mùa thời trang không chỉ vô cùng dễ dàng mà còn là một cách để sử dụng hiệu quả hơn tủ đồ thời trang cơ bản ẢNH: CAROLINE DAUR

Các thiết kế từ vải da lộn hay giả da, đặc biệt là giày bốt cổ cao cũng vào mùa yêu thích cùng với các bản phối đẹp nhất của áo khoác dáng dài. Họa tiết kẻ ngang có hiệu quả đáng kể trong việc tạo nên điểm nhấn thị giác cho bản phối mang tông màu tươi sáng ẢNH: DASHA

Từ những bộ suit truyền thống, quý cô thời trang biết cách để trở nên thời thượng và dẫn dắt xu hướng qua việc biến đổi linh hoạt thiết kế áo khoác ngoài. Blazer được thay bằng trench coat, áo sơ mi/baralette được thay thế bằng thiết kế corset hiện đại, cá tính ẢNH: CHIARA FERRAGNI

Áo khoác dài từ các chất liệu không thấm nước, chống chọi tốt với tiết trời mùa lạnh như áo vải da, vải kaki hay vải dù sẽ trở thành chiếc áo ngoài hoàn hảo cho các buổi đi dạo, xuống phố mua sắm, gặp gỡ bạn bè... ẢNH: KERI FAY

Màu xám ghi, xanh ô liu, camel, nâu đất... trên những chiếc áo khoác góp sức tạo nên một tủ đồ trung tính mang đặc trưng của mùa ẢNH: KERI FAY



