Đồng hồ bát giác, món phụ kiện 'đinh' của phong cách Urban thành thị

Đồng hồ bát giác (8 cạnh) từ lâu đã là một trong những chỉ dấu nổi bật để các tín đồ thời trang nhận diện phong cách thành thị Urban style - từ thanh lịch tối giản (Urban Chic), bụi bặm đường phố (Urban Streetstyle) đến công nghệ sáng tạo (Urban Techwear) và Urban Grunge/Gothic gai góc.

Ca sĩ Hằng Bing Bong khoe tinh thần tự do cùng gu thời trang bùng nổ trong bản phối ấn tượng. Các gam màu mạnh như đỏ, đen và trắng được đặt cạnh nhau tạo nên vẻ sành điệu và cá tính ẢNH: FBNV

Nữ ca sĩ kết hợp áo bomber da dáng ngắn và bodysuit ánh kim khoét hông cao, chân váy denim phá cấu trúc xếp tầng cùng chi tiết ống chân màu đỏ. Điểm nhấn phụ kiện đắt giá nhất của outfit nằm ở chi tiết chiếc đồng hồ bát giác full-black phối ống bọc tay da màu đỏ nổi bật. Cách layer hai gam màu giúp tăng chiều sâu thị giác, thể hiện tư duy thời trang nổi bật của cô.

Luna Hằng Trịnh ghi điểm cá tính khi kết hợp hài hòa Urban Chic và Smart Casual. Gile đen form ôm nhẹ đính hàng khuy vàng sang trọng tạo nên vẻ ngoài chỉn chu, đối lập với độ mỏng nhẹ của chiếc áo tay dài bằng voan mỏng. Vòng tay ánh kim và đồng hồ đen dáng thể thao được cô kết hợp khéo léo, thu hút ánh nhìn vào từng cử động đôi tay ẢNH: FBNV

Phối đồ Urban đa phong cách với phụ kiện đồng hồ bát giác

Trong nhịp sống đô thị hiện đại, thời trang được nhìn nhận qua lăng kính mới cá tính, thú vị và linh hoạt hơn. Urban style - phong cách thành thị là một phần của phong cách sống đô thị hiện đại Urban Lifestyle.

Được ra đời và phát triển mạnh mẽ từ các đô thị lớn, phong cách này là sự giao thoa hoàn hảo giữa tính năng động của đường phố và sự chỉn chu của đời sống công sở hay trong sinh hoạt hàng ngày.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng khoe vẻ nam tính và sành điệu trong outfit áo nỉ đen có hình đồ họa trừu tượng và vô số các khuyên tròn kim loại và kim băng đan chéo độc đáo phối quần xám bụi bặm. Bộ ba phụ kiện tạo điểm nên sự đồng điệu cho bản phối bao gồm vòng cổ dạng xích bản lớn, nhẫn bạc và đồng hồ đeo tay

ẢNH: FBNV

Trang phục từ chất liệu da và giả da là một trong những xu hướng nổi bật của thời trang Thu Đông 2026. Người mẫu Thế Duy diện một outfit ấn tượng từ NTK Nguyễn Thành Danh với sơ mi trắng phá cách mix quần da ống rộng và bốt da; bộ đôi mang sắc đen tuyền là túi xách và đồng hồ bát giác tạo nên hình ảnh thống nhất, hoàn hảo trong khung hình thành thị tôn vinh sống và năng lượng di chuyển không ngừng của Urban Lifestyle ẢNH: FBNV

Thời trang của Stressmama, The Beuter và Highchic kết hợp cùng phụ kiện đồng hồ bát giác đặc sắc trên sàn runway thời trang đường phố Live the Heartbeat ẢNH: BTC

Tính đa dụng của những chiếc đồng hồ đơn sắc thế hệ mới được thể hiện rõ nét qua những gợi ý phối đồ linh hoạt. Kết cấu khung gờ 8 cạnh vừa đủ cứng cáp và cá tính cho thời trang đường phố streetwear; cách phối màu đơn sắc toàn đen Monochrome kết hợp chi tiết ánh kim giúp item này dễ dàng phối cùng blazer, suit hay những outfit công sở trang trọng và tối giản ẢNH: G-SHOCK

Nâng tầm phong cách Urban bằng bản phối đường phố với áo T-shirts được mài rách in slogan chữ màu vàng đồng ton sur ton với chi tiết cạnh kim loại mạ màu vàng gold nổi bật của đồng hồ. Outfit này là ý tưởng cho tín đồ yêu thích phong cách đường phố sang trọng, tạo nên điểm nhấn riêng cho cách diện đồ cá tính và bụi bặm ẢNH: G-SHOCK



