Đồng hồ bát giác, món phụ kiện 'đinh' của phong cách Urban thành thị

Đồng hồ bát giác tạo nên vẻ ngoài sành điệu, là điểm nhấn cho bản phối mang phong cách Urban thành thị. Mùa thu đông 2026, món phụ kiện đeo tay này hiện diện trên các outfit đường phố cá tính, đồ công sở thanh lịch, trang phục thường ngày.
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Đồng hồ bát giác (8 cạnh) từ lâu đã là một trong những chỉ dấu nổi bật để các tín đồ thời trang nhận diện phong cách thành thị Urban style - từ thanh lịch tối giản (Urban Chic), bụi bặm đường phố (Urban Streetstyle) đến công nghệ sáng tạo (Urban Techwear) và Urban Grunge/Gothic gai góc.
Nữ ca sĩ kết hợp áo bomber da dáng ngắn và bodysuit ánh kim khoét hông cao, chân váy denim phá cấu trúc xếp tầng cùng chi tiết ống chân màu đỏ. Điểm nhấn phụ kiện đắt giá nhất của outfit nằm ở chi tiết chiếc đồng hồ bát giác full-black phối ống bọc tay da màu đỏ nổi bật. Cách layer hai gam màu giúp tăng chiều sâu thị giác, thể hiện tư duy thời trang nổi bật của cô.
Phối đồ Urban đa phong cách với phụ kiện đồng hồ bát giác
Trong nhịp sống đô thị hiện đại, thời trang được nhìn nhận qua lăng kính mới cá tính, thú vị và linh hoạt hơn. Urban style - phong cách thành thị là một phần của phong cách sống đô thị hiện đại Urban Lifestyle.
Được ra đời và phát triển mạnh mẽ từ các đô thị lớn, phong cách này là sự giao thoa hoàn hảo giữa tính năng động của đường phố và sự chỉn chu của đời sống công sở hay trong sinh hoạt hàng ngày.