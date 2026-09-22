Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này

Mốt trang phục tua rua không còn là thử thách khó nhằn mà đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những cô nàng muốn vượt khỏi vùng an toàn.
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Tua rua và những dải ruy băng buông lơi đang tạo nên cuộc đổ bộ đầy ngoạn mục, thổi bừng sức sống cho tủ đồ mùa mới của phái đẹp. Không còn bó hẹp trong phong cách bohemian cổ điển hay những đường sợi dày cộm, mốt tua rua cách tân được ứng dụng linh hoạt qua các dải vải voan tơ mềm mại, giúp nàng tự tin khoe trọn vóc dáng thon gọn và khí chất thời thượng.
Những chiếc đầm bodycon dáng ngắn xếp tầng bèo nhún luôn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, nhưng khi được nhấn nhá thêm hai dải tua rua vải voan rủ dài chạm sàn, bộ trang phục lập tức biến hóa thành tác phẩm thời trang đầy chất thơ.
Những chi tiết dây rút, dải ruy băng hay đính hoa chính là điểm nhấn thị giác đắt giá, giúp những bộ trang phục quen thuộc trở nên sinh động và lạ mắt hơn. Từ phong cách đường phố Y2K tinh nghịch đến những bản phối nghỉ dưỡng quyến rũ, tua rua chứng minh quyền năng biến hóa không giới hạn.