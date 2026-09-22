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Thời trang 24/7

Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/09/2026 10:00 GMT+7

Mốt trang phục tua rua không còn là thử thách khó nhằn mà đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những cô nàng muốn vượt khỏi vùng an toàn.

Tua rua và những dải ruy băng buông lơi đang tạo nên cuộc đổ bộ đầy ngoạn mục, thổi bừng sức sống cho tủ đồ mùa mới của phái đẹp. Không còn bó hẹp trong phong cách bohemian cổ điển hay những đường sợi dày cộm, mốt tua rua cách tân được ứng dụng linh hoạt qua các dải vải voan tơ mềm mại, giúp nàng tự tin khoe trọn vóc dáng thon gọn và khí chất thời thượng.

Những chiếc đầm bodycon dáng ngắn xếp tầng bèo nhún luôn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, nhưng khi được nhấn nhá thêm hai dải tua rua vải voan rủ dài chạm sàn, bộ trang phục lập tức biến hóa thành tác phẩm thời trang đầy chất thơ.

Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này - Ảnh 1.

Các cô nàng nhỏ nhắn nên ưu tiên những mẫu đầm ôm dáng ngắn có dải tua rua mảnh dài buông dọc hai bên hông. Khoảng hở của đôi chân kết hợp đường thẳng đứng của dải tua rua sẽ tạo hiệu ứng thị giác kéo dài cơ thể, giúp nàng trông cao ráo hơn rõ rệt

ẢNH: @DEPASS.STORE

Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này - Ảnh 2.

Bản thân chi tiết tua rua và dải ruy băng thả dài đã là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Do đó, nguyên tắc cốt lõi khi phối phụ kiện là sự tối giản để tổng thể không bị rườm rà, rối mắt

ẢNH: @DEPASS.STORE

Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này - Ảnh 3.

Đầm hai dây màu xanh da trời mát mắt phối ren ngực trắng và xếp tầng đuôi cá. Các dải tua rua thướt tha, cực kỳ ăn ảnh khi sánh đôi cùng túi xách kết ngọc trai nhỏ nhắn

ẢNH: @DEPASS.STORE

Những chi tiết dây rút, dải ruy băng hay đính hoa chính là điểm nhấn thị giác đắt giá, giúp những bộ trang phục quen thuộc trở nên sinh động và lạ mắt hơn. Từ phong cách đường phố Y2K tinh nghịch đến những bản phối nghỉ dưỡng quyến rũ, tua rua chứng minh quyền năng biến hóa không giới hạn.

Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này - Ảnh 4.

Mốt tua rua được các tín đồ thời trang nâng tầm gợi cảm khi xuất hiện trên gam màu nâu socola trầm ấm và phom dáng ôm sát đường cong. Phần hoa được đính trên phần tua rua tạo sự khác biệt thu hút

ẢNH: @DEPASS.STORE

Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa phom chân váy bí ngô (bubble skirt) phồng nhẹ và những dải ruy băng tua rua buông dài mang lại diện mạo vừa đáng yêu vừa nổi loạn chuẩn tinh thần Y2K

ẢNH: @MANGATA.VN

Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này - Ảnh 6.

Đừng ngại kết hợp cùng túi xách hay vòng tay bản to để hoàn thiện set trang phục đa sắc đậm chất đường phố

ẢNH: @MANGATA.VN

Tua rua trở lại, 'khuấy động' phong cách mùa này - Ảnh 7.

Với những cô nàng dáng quả lê nên chọn áo quây hoặc váy cúp ngực có dải tua rua ngắn, tránh các mẫu chân váy có đường tua rua quá dày tập trung quanh hông để che khuyết điểm vòng hai không quá thon gọn

ẢNH: @CAZIBRAND

 

Tua rua phong cách bohemian đầm bodycon đầm ôm dải ruy băng

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