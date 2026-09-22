Tự tin xuống phố ngày lạnh cùng bộ đôi áo len cardigan và quần jeans

Bộ đôi thời trang quần jeans và áo cardigan mang đến sự thoải mái, phóng khoáng mà vẫn 'chất', bất kể nàng định xuống phố đi làm, đi học hay gặp gỡ bạn bè.
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Quần jeans và áo cardigan là những món đồ thời trang trứ danh, luôn có thể mặc vào mọi lúc và phù hợp với nhiều phong cách. Ngày lạnh xuống phố, cardigan có thể được mặc kết hợp cùng jeans ống rộng tôn dáng cao gầy hoặc sử dụng làm áo khoác, phụ kiện thời trang.
Quần jeans và áo len cardigan, cặp đôi phóng khoáng đầy khí chất mùa lạnh
Áo cardigan là một trong những item không thể vắng mặt trong mùa lạnh. Đặc trưng nổi bật nhất của thiết kế này là chất liệu len dệt kim xốp mềm, kết cấu rỗng với khoảng hở giữa các sợi dệt và hoa văn đặc sắc.
Quần jeans ống đứng được mặc nhiều nhất vì không kén dáng, hợp cho cả người gầy, người mũm mĩm hay có vóc dáng thấp bé. Bên cạnh đó là baggy jeans, quần jeans ống cong, quần jeans ống rộng, jeans cạp trễ... Hãy bắt cặp bất kỳ một item len sợi và denim để tạo ra các bản phối phóng khoáng, hiện đại và "không đụng hàng".