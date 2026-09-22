Tự tin xuống phố ngày lạnh cùng bộ đôi áo len cardigan và quần jeans

Quần jeans và áo cardigan là những món đồ thời trang trứ danh, luôn có thể mặc vào mọi lúc và phù hợp với nhiều phong cách. Ngày lạnh xuống phố, cardigan có thể được mặc kết hợp cùng jeans ống rộng tôn dáng cao gầy hoặc sử dụng làm áo khoác, phụ kiện thời trang.

Cardigan màu vàng mỡ gà phối quần jeans màu xanh chàm, chi tiết cạp trễ khoe khéo vẻ đẹp kiêu kỳ và nét cá tính. Phom dáng từng món đồ thể hiện vẻ thanh lịch chỉn chu của người mặc, bảng màu hòa quyện nhã nhặn với cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn và vô cùng dễ chịu ẢNH: @ICY_ELEGANCEAO

Quần jeans và áo len cardigan, cặp đôi phóng khoáng đầy khí chất mùa lạnh

Với cô nàng có vòng eo mảnh mai, độ trễ của cạp quần và độ ôm của vạt áo trở thành điểm nhấn tôn eo hoàn mỹ. Outfit này có thể mix thêm rất nhiều lớp với sơ mi kẻ, thắt lưng da, blazer hoặc áo khoác dáng dài... ẢNH: @ICY_ELEGANCEAO

Áo cardigan là một trong những item không thể vắng mặt trong mùa lạnh. Đặc trưng nổi bật nhất của thiết kế này là chất liệu len dệt kim xốp mềm, kết cấu rỗng với khoảng hở giữa các sợi dệt và hoa văn đặc sắc.

Quần jeans ống đứng được mặc nhiều nhất vì không kén dáng, hợp cho cả người gầy, người mũm mĩm hay có vóc dáng thấp bé. Bên cạnh đó là baggy jeans, quần jeans ống cong, quần jeans ống rộng, jeans cạp trễ... Hãy bắt cặp bất kỳ một item len sợi và denim để tạo ra các bản phối phóng khoáng, hiện đại và "không đụng hàng".

Làm chủ những bản phối xếp lớp một cách dễ dàng khi sử dụng áo len cardigan kết hợp với các lớp áo dệt kim mỏng nhẹ khác - áo hai dây, tank top, áo thun basic hoặc có thể phối cùng sơ mi, áo họa tiết cổ điển... phối cùng quần jeans xanh ẢNH: @CACASSIEEAO

Áo len mỏng cổ tròn còn được biết đến qua các tên gọi như mongtoghi, áo polo dệt kim... là lựa chọn có thể thay thế cardigan khi nàng yêu thích chất liệu len dệt kim và không thích phần tay áo dài. Phong cách trẻ trung và năng động từ cặp đôi áo len và jeans vẫn được bảo toàn đầy đủ dù chi tiết trên thiết kế có sự thay đổi đáng kể ẢNH: @MOOKWA

Quần jeans xám và cardigan cam đất nổi bật không chỉ bởi màu sắc mà còn ấn tượng qua dáng tay áo cong mềm mại, trung hòa bảng màu và hình khối. Trang phục từ chất liệu len dệt kim rất phù hợp với tiết trời mát nhẹ đầu thu. Khi trời trở lạnh sâu hơn, quý cô có thể bắt đầu chọn các chất liệu có khả năng giữ ấm tốt hơn như vải dạ, da lộn, kaki... phối cùng denim ẢNH: @LUDIVINE LE CORNEC

Phong cách đường phố thoải mái, phóng khoáng và đề cao tính linh hoạt được thể hiện qua những outfit phối áo len và quần jeans. Áo cổ cao giữ ấm nhẹ nhàng cho phần vai cổ giữa tiết trời nhiều gió, tay ngắn thoáng mát và gam màu xám lông chuột hoàn hảo với tiết trời ẢNH: @ELBORN_DORISAO

Áo len có khóa kéo năng động và tiện dụng phối cùng áo phông trắng, quần denim vạt đắp và điểm thêm cardigan vặn thừng màu xanh lá nổi bật ẢNH: @LARA_BSMNN