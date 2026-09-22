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Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
22/09/2026 18:00 GMT+7

Mỗi khi tiết trời chuyển mình sang thu, các dải gam màu thời trang đặc trưng lại lên ngôi nhờ vẻ đẹp nền nã và thanh lịch.

Bảng màu trầm ấm

Mùa thu không chỉ được gọi tên bằng những chất liệu mềm mại hay phom dáng kín đáo mà còn hiện diện qua bảng màu trầm ấm, dịu mắt. Từ sắc be, nâu chocolate đến hồng phấn, những gam màu mang sắc độ vừa phải giúp trang phục trở nên nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn đủ điểm nhấn để tạo dấu ấn riêng.

Màu kem, trắng ngà đặc biệt phù hợp với không khí mùa thu bởi khả năng kết hợp linh hoạt cùng nhiều gam màu khác. Nàng có thể phối cùng be, vàng nhạt, xanh navy hoặc những họa tiết hoa nhỏ để tạo nên bản phối mang vẻ đẹp hiện đại.

Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ - Ảnh 1.

Áo khoác trench coat dáng dài với cổ áo bo tròn và phần đai thắt eo tạo nên diện mạo thanh lịch. Phom áo xòe nhẹ dễ dàng che khuyết điểm, trong khi màu trắng ngà mang đến cảm giác ấm áp thay vì lạnh và sắc như những gam trắng

ẢNH: @TAKEIT_VINTAGE

Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ - Ảnh 2.

Xuống phố đơn giản nhưng vẫn mang đậm phong cách nữ sinh học đường với sự kết hợp giữa áo thun trắng và yếm tối màu, bộ đôi tương phản giúp nàng dễ dàng thu hút ánh nhìn trong mọi hoàn cảnh

ẢNH: @_ITTEEM

Cảm hứng vintage

Nếu sắc kem mang đến vẻ dịu dàng thì nâu và đen lại gợi cảm giác cổ điển và có phần hoài niệm. Tông nâu được đưa vào những thiết kế mang cảm hứng vintage, kết hợp cùng họa tiết kẻ caro và các đường viền ren sáng màu tạo nên sự tương phản vừa đủ. 

Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ - Ảnh 3.

Với áo khoác ngoài mang sắc nâu, nàng có thể ưu tiên váy đen đồng điệu. Một chiếc túi dáng nhỏ, giày bệt hoặc giày cao cổ cũng đủ hoàn thiện diện mạo đậm chất mùa thu mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ

ẢNH: @_ITTEEM

Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ - Ảnh 4.

Sự đan xen giữa hai sắc nâu và be trên chiếc chân váy kẻ caro tạo nên một phối màu mùa thu vô cùng ăn ý. Tông nâu be nhã nhặn ăn nhập hoàn hảo với áo cộc tay viền ren trắng và chiếc đai lưng cùng tông

ẢNH: @_RIINNAXX_

Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ - Ảnh 5.

Họa tiết kẻ caro trên nền vải voan đem lại nét hoài cổ vô cùng ấn tượng cho cả áo lẫn chân váy dài. Tông nâu đen trầm ấm được làm mềm lại nhờ chi tiết viền ren màu kem trắng vô cùng chỉn chu

ẢNH: @LADYZM.RENT

Không chỉ có nâu và be mới phù hợp với mùa thu. Những sắc hồng phấn, hồng pastel khi được tiết chế về độ rực cũng có thể trở thành điểm nhấn duyên dáng trong tủ đồ mùa này.

Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ - Ảnh 6.

Set trang phục ngọt ngào với bộ đôi áo tay phồng và chân váy chữ A, thổi sự ngọt ngào vào ngày thu se lạnh. Sắc hồng tươi sáng được làm dịu lại trên nền vải nhẹ đính điểm các họa tiết hoa nhỏ li ti đầy tinh tế

ẢNH: @TAKEIT_VINTAGE

Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ - Ảnh 7.

Những chiếc váy dài gam hồng phấn hòa cùng chất liệu gấm họa tiết hoa chìm sang trọng. Thiết kế cúp ngực dễ dàng tôn vinh trọn vẹn vóc dáng người mặc, một chiếc túi xách dáng hộp sáng màu sẽ là phụ kiện lý tưởng để giữ trọn sự trong trẻo cho tổng thể.

ẢNH: @N27.CORNER

Những gam màu mùa thu giúp nàng mặc đẹp mà không cầu kỳ - Ảnh 8.

ẢNH: @N27.CORNER

Sự đa dạng trong các gam màu thời trang mùa thu giúp bạn tự do biến hóa phong cách từ thanh lịch, ngọt ngào đến cá tính. Khéo léo kết hợp những bảng màu này sẽ giúp bạn luôn tự tin và sở hữu diện mạo đầy cuốn hút trong suốt mùa thu.

 

gam màu mùa thu nâu chocolate Hồng phấn Trắng ngà thời trang mùa thu trang phục mùa thu

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