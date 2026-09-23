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Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/09/2026 10:00 GMT+7

Ngoài vai trò giữ ấm, chiếc áo khoác mùa thu còn là món đồ chủ đạo giúp nâng tầm phong cách cho người mặc.

Những mẫu áo khoác mùa thu mỏng nhẹ, đa năng và giàu tính ứng dụng: từ nét ngọt ngào của cardigan thắt nơ, vẻ bụi bặm của trench coat phom rộng, chất tiểu thư kiêu kỳ từ áo lông vũ nhân tạo cho đến sự phóng khoáng của áo khoác lửng bolero hay cardigan dáng dài thướt tha.

Những chiếc áo khoác len dệt kim mỏng nhẹ mang gam màu trắng sữa hoặc hồng phấn pastel là lựa chọn hàng đầu cho các buổi dạo phố cà phê. Chi tiết viền bèo nhún, thắt nơ mảnh ở ngực khi khoác hờ bên ngoài đầm lụa xòe hay váy ren tầng giúp giữ ấm nhẹ nhàng cho bờ vai mà vẫn khoe khéo nét mềm mại của trang phục bên trong.

Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch - Ảnh 1.

Áo cardigan dệt kim ngắn màu trắng ngà điểm xuyết bèo nhún viền cổ và nơ nhỏ, khoác ngoài đầm xòe lụa bóng màu hồng pastel ngọt ngào, tạo nên diện mạo tiểu thư trong trẻo ngày chớm thu

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch - Ảnh 2.

Ngọt ngào nhưng vẫn đầy tinh khôi với chân váy xếp tầng ấn tượng cùng sự xuất hiện nhẹ nhàng của áo cardigan hồng bên ngoài, vừa tránh hở hang vừa tăng sự thu hút

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch - Ảnh 3.

Đổi gió phong cách cùng chiếc đầm xòe cúp ngực màu đen tuyền sang trọng, nàng chỉ cần khoác ngoài áo cardigan trắng viền bèo để tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét cổ điển và sự nữ tính

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Phụ kiện như một chiếc nón lưỡi trai thể thao hoặc túi xách nhỏ sẽ cân bằng lại sự trang trọng của những chiếc áo khoác dài. 

Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch - Ảnh 4.

Áo trench coat dáng dài cổ bèo nhún màu be phối layer cùng áo kẻ ngang, chân váy ngắn và boots da cao cổ, mang đậm hơi thở thời trang đường phố

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Khi bước vào những đêm tiệc mùa thu sang trọng, áo khoác lông vũ xuất hiện để nâng tầm diện mạo sang trọng. 

Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch - Ảnh 5.

Áo khoác lông vũ màu trắng dáng lửng sang chảnh khoác ngoài đầm quây đen đính dây chuyền đá lấp lánh, sẵn sàng cho những buổi tiệc đêm xa hoa

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch - Ảnh 6.

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch - Ảnh 7.

Xu hướng thời trang Y2K đưa kiểu áo khoác bolero chỉ che vai và tay quay trở lại mạnh mẽ. Phối cùng chân váy bí ngô mini tạo nên diện mạo vừa quyến rũ, vừa cá tính

ẢNH: @CHANCLUB.VN

Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch - Ảnh 8.

Áo khoác lụa hoặc voan mỏng dáng dài chạm mắt cá chân đóng khuy ngực buông lơi tà áo, phối cùng áo cúp ngực trắng và quần jeans ống loe xanh nhạt tự tin xuống phố

ẢNH: @CHANCLUB.VN

 

áo khoác mùa thu áo khoác len áo cardigan

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