Nghệ thuật chọn áo khoác mùa thu chuẩn quý cô thanh lịch

Ngoài vai trò giữ ấm, chiếc áo khoác mùa thu còn là món đồ chủ đạo giúp nâng tầm phong cách cho người mặc.
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Những mẫu áo khoác mùa thu mỏng nhẹ, đa năng và giàu tính ứng dụng: từ nét ngọt ngào của cardigan thắt nơ, vẻ bụi bặm của trench coat phom rộng, chất tiểu thư kiêu kỳ từ áo lông vũ nhân tạo cho đến sự phóng khoáng của áo khoác lửng bolero hay cardigan dáng dài thướt tha.
Những chiếc áo khoác len dệt kim mỏng nhẹ mang gam màu trắng sữa hoặc hồng phấn pastel là lựa chọn hàng đầu cho các buổi dạo phố cà phê. Chi tiết viền bèo nhún, thắt nơ mảnh ở ngực khi khoác hờ bên ngoài đầm lụa xòe hay váy ren tầng giúp giữ ấm nhẹ nhàng cho bờ vai mà vẫn khoe khéo nét mềm mại của trang phục bên trong.
Phụ kiện như một chiếc nón lưỡi trai thể thao hoặc túi xách nhỏ sẽ cân bằng lại sự trang trọng của những chiếc áo khoác dài.
Khi bước vào những đêm tiệc mùa thu sang trọng, áo khoác lông vũ xuất hiện để nâng tầm diện mạo sang trọng.