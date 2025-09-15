Gam đen, trắng 'thắp lửa' các sàn diễn thời trang 2026

Trên các sàn diễn từ New York đến Seoul, Dubai, bảng màu quen thuộc - đen, trắng khuấy đảo không gian catwalk bằng những biến tấu mới mẻ, hiện đại và đầy thách thức.



Gam màu đen trắng tối giản trở lại mạnh mẽ trong xu hướng thời trang hiện đại

Nếu năm 2025 các tín đồ thời trang chứng kiến sự lên ngôi của màu sắc rực rỡ và phong cách dopamine dressing (phong cách ăn mặc để nâng cao cảm xúc, khơi gợi sự tích cực), thì mùa mốt 2026 đánh dấu sự trở lại quyền lực của gam màu cơ bản. Đen và trắng không còn chỉ đại diện cho sự an toàn hay thanh lịch, mà được các nhà mốt quốc tế "tái định nghĩa" như một tuyên ngôn thời trang mới. Những thiết kế suit oversized, đầm cut out gợi cảm, hay áo khoác trench coat phom dáng điêu khắc đều xuất hiện trong hai tông màu đối lập này, tạo nên hiệu ứng thị giác vừa tối giản vừa giàu tính biểu tượng.

Thương hiệu thời trang của Mỹ tiên phong mang đến loạt thiết kế đen, trắng ấn tượng và có tính ứng dụng cao ẢNH: RALPH LAUREN

Trong dòng chảy thời trang không ngừng, sự "bùng nổ" của đen, trắng khẳng định: cái giản đơn đôi khi lại cuốn hút nhất ẢNH: RALPH LAUREN

Tại New York Fashion Week, Ralph Lauren giới thiệu loạt váy lụa trắng hoặc phối với chất liệu đen, tôn vinh sự tinh tế chuẩn mực nhưng không kém phần phóng khoáng. Thương hiệu khai thác tối đa kỹ thuật layering: áo sơ mi trắng thanh lịch phối cùng chân váy, kết hợp phụ kiện ánh kim, mang đến diện mạo vừa cổ điển vừa hiện đại. Cùng với đó là loạt thiết kế váy mini đen ôm sát, được nhấn nhá bằng những đường cut out tinh xảo trên nền chất liệu satin bóng.

Không chỉ dừng ở sự đối lập hai gam màu, thương hiệu này còn thổi vào đó tinh thần kiến trúc và hội họa: túi hộp cỡ lớn, block màu bất đối xứng… biến đen, trắng thành một "sân chơi" sáng tạo đa tầng lớp.

Mùa mốt 2026, sự tối giản không còn là nền, mà đã trở thành ngôn ngữ chủ đạo khẳng định tinh thần sáng tạo và cá tính của thời trang đương đại ẢNH: RALPH LAUREN

Bộ sưu tập xuân 2026 của IVY moda, với sắc đen đơn sắc làm chủ đạo, đã đem đến một góc nhìn mới về trang phục thường ngày của người Việt trong bối cảnh quốc tế. Những thiết kế blazer cấu trúc, váy cut out và phom dáng bất đối xứng được xử lý tinh tế, uyển chuyển, tạo nên dấu ấn đặc biệt tại tuần lễ thời trang, đồng thời khẳng định vị thế thời trang Việt trong mắt giới mộ điệu toàn cầu.

Sự lựa chọn màu sắc của NTK trẻ Vy Nguyen - chủ yếu là đen, điểm xuyết các chi tiết mềm mại, trung tính khơi gợi cảm giác nữ tính, hiện đại nhưng không hề đơn điệu ẢNH: IVY MODA

Tương tự, nhiều NTK quốc tế khác cũng khai thác triệt để sắc đen trong các bộ sưu tập mới nhất. Tại Seoul, thương hiệu RE RH'EE mang đến loạt thiết kế tối giản nhưng tinh tế, sử dụng tông đen để nhấn mạnh tính hiện đại và sự sang trọng đầy tiết chế.

Trong khi đó, ở Dubai, Jozeph Diarbakerli lại biến sắc đen thành ngôn ngữ của quyền lực và sự quyến rũ, với những đường cắt táo bạo và chất liệu cao cấp. Dù khác biệt về văn hóa, cả hai đều chứng minh gam màu này có khả năng vượt biên giới, tạo nên sức hút bền vững.

RE RH’EE của Seoul (Hàn Quốc) mang đến hình ảnh người phụ nữ vừa nữ tính vừa cá tính, được tôn vinh qua những thiết kế tối giản tinh tế với gam đen, trắng chủ đạo, tạo nên sức hút hiện đại và đầy cuốn hút ẢNH: RE RH’EE

Dự báo xu hướng 'cháy' mùa 2026

Đen, trắng không chỉ chiếm lĩnh các sàn runway đang diễn ra, mà còn được dự đoán sẽ phủ sóng các sàn diễn sắp tới như Milan, London… và không gian phong cách đường phố toàn cầu. Tính ứng dụng cao, dễ phối đồ, phù hợp cả công sở lẫn tiệc tùng khiến xu hướng này được giới chuyên môn đánh giá là "xu hướng bền vững" của năm 2026. Chỉ với một chiếc đầm sheath trắng phối blazer đen, hay quần culottes đen đi kèm áo crop top trắng, người mặc đã có ngay bản phối vừa thời thượng vừa không bao giờ lỗi mốt.