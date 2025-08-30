Gam màu nâu trong veo, đẹp ngây ngất giữa trời thu

Trang phục tông màu nâu đang dần chiếm lĩnh những vị trí quan trọng nhất trong tủ đồ mùa thu của nàng. Từ những chiếc đầm chữ A thanh lịch màu nâu be đến váy hoa gam nâu trầm ấm, từ những set đồng bộ hiện đại mà thanh lịch đến sắc nâu cam, sắc hồng đào điểm họa tiết cành lá màu nâu...
Áo váy màu nâu vừa thanh lịch, hiện đại vừa dẫn đầu xu hướng
Không phải ngẫu nhiên mà màu nâu luôn "hot" khi mùa thu về. Cảm giác ấm áp dịu nhẹ đi cùng những sắc thái đa dạng của gam màu này luôn khiến người nhìn ngạc nhiên, yêu thích và mặc vào trong sự thích thú. Không chỉ có một sắc nâu buồn bã, trang phục áo váy mang tông nâu cực kỳ đa dạng - chúng được pha phối cùng các họa tiết, đường viền, được sáng tạo trên nhiều chất liệu và mang đến cái nhìn đa diện về sắc màu hot nhất dịp cuối năm.
Đừng ngại ngần chọn những mẫu váy midi tông nâu ấm cho ngày đi làm công sở, cho buổi chiều dạo phố hay những buổi hẹn hò. Hình ảnh chỉn chu, thanh lịch và chuẩn xu hướng đến từ các bản phối quần âu và blazer, set đồng bộ. Ngoài sắc nâu trầm quen thuộc, hãy thử mở rộng biên độ thường thức qua những sắc thái gần gũi nhưng khác biệt - từ màu beige đến nâu be, từ nâu cam sáng đến nâu trầm, nâu hạt dẻ đến nâu camel hay màu nâu sô cô la đầy ấm áp...
Gam màu nhẹ nhàng, ấn tượng nhưng cực kỳ nổi bật đến từ bản phối họa tiết hội họa tông nâu cam rạng rỡ. Chất vải voan chiffon kết hợp cùng giày màu vàng gold tạo nên hình ảnh sắc sảo và đầy cá tính
ẢNH: MERNE
Màu nâu be, nâu hạt dẻ mang đến cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng và thanh lịch. Những bản phối kết hợp cùng màu trắng, đen, xanh dương... cho thấy gam màu này dễ dàng biến hóa như thế nào
ẢNH: MERNE