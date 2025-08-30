Gam màu nâu trong veo, đẹp ngây ngất giữa trời thu

Trang phục tông màu nâu đang dần chiếm lĩnh những vị trí quan trọng nhất trong tủ đồ mùa thu của nàng. Từ những chiếc đầm chữ A thanh lịch màu nâu be đến váy hoa gam nâu trầm ấm, từ những set đồng bộ hiện đại mà thanh lịch đến sắc nâu cam, sắc hồng đào điểm họa tiết cành lá màu nâu...

Gam màu nâu tươi sáng giúp nàng tỏa rạng dưới ánh nắng nhẹ đầu thu. Thiết kế midi có điểm nhấn là phần cổ áo viền đăng ten và họa tiết thêu nhỏ nhắn ẢNH: OYSTER

Áo váy màu nâu vừa thanh lịch, hiện đại vừa dẫn đầu xu hướng

Không phải ngẫu nhiên mà màu nâu luôn "hot" khi mùa thu về. Cảm giác ấm áp dịu nhẹ đi cùng những sắc thái đa dạng của gam màu này luôn khiến người nhìn ngạc nhiên, yêu thích và mặc vào trong sự thích thú. Không chỉ có một sắc nâu buồn bã, trang phục áo váy mang tông nâu cực kỳ đa dạng - chúng được pha phối cùng các họa tiết, đường viền, được sáng tạo trên nhiều chất liệu và mang đến cái nhìn đa diện về sắc màu hot nhất dịp cuối năm.

Đừng ngại ngần chọn những mẫu váy midi tông nâu ấm cho ngày đi làm công sở, cho buổi chiều dạo phố hay những buổi hẹn hò. Hình ảnh chỉn chu, thanh lịch và chuẩn xu hướng đến từ các bản phối quần âu và blazer, set đồng bộ. Ngoài sắc nâu trầm quen thuộc, hãy thử mở rộng biên độ thường thức qua những sắc thái gần gũi nhưng khác biệt - từ màu beige đến nâu be, từ nâu cam sáng đến nâu trầm, nâu hạt dẻ đến nâu camel hay màu nâu sô cô la đầy ấm áp...

Không gì có thể ngăn cản nàng mặc vào một chiếc váy hoa tông nâu cam tươi sáng và rạng rỡ. Những khoảng trắng trên bản in họa tiết hài hòa với đường viền cổ, tay áo và nhún tầng, tô điểm cho nàng nét xinh yêu, quyến rũ ẢNH: OYSTER

Mỗi sắc nâu đều có thể mang đến những gợi ý tuyệt vời cho bản phối mùa thu. Vẫn là họa tiết hoa nhí nhưng sắc thái mới mẻ này sẽ mang đến cho nàng nhiều hơn tính ứng dụng khi trang phục kết hợp áo và chân váy dài thường năng động và dễ tạo kiểu hơn ẢNH: OYSTER

Đầm liền màu nâu be chất vải tơ mềm nhẹ nhàng tôn nét nữ tính, yêu kiều của quý cô. Với trang phục gam nâu, quý cô có thể mạnh dạn kết hợp các gam màu trung tính, những sắc thái khác của màu nâu hiển thị trên túi ví, giày hay phụ kiện thời trang ẢNH: OYSTER

Bảng màu mùa thu càng thêm phần trong trẻo và giàu sức hút khi nâu được phối cùng hồng nhạt, hồng dâu và tím huế. Bản phối này giúp nàng một bước hóa nàng thơ - rạng ngời, xinh đẹp nhưng vẫn là chính mình ẢNH: OYSTER

Phong cách phóng khoáng, tự do nhưng vẫn chỉn chu được tạo nên từ set đồng bộ kết hợp quần ống rộng và áo kiểu cách điệu táo bạo ẢNH: MERNE

Gam màu nhẹ nhàng, ấn tượng nhưng cực kỳ nổi bật đến từ bản phối họa tiết hội họa tông nâu cam rạng rỡ. Chất vải voan chiffon kết hợp cùng giày màu vàng gold tạo nên hình ảnh sắc sảo và đầy cá tính ẢNH: MERNE

Màu nâu be, nâu hạt dẻ mang đến cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng và thanh lịch. Những bản phối kết hợp cùng màu trắng, đen, xanh dương... cho thấy gam màu này dễ dàng biến hóa như thế nào ẢNH: MERNE

Cảm giác thư thái, dễ chịu và nữ tính trải dài trên những lớp váy mỏng nhẹ dịu dàng khiến nàng mê đắm. Hãy làm mới tủ đồ cùng những món đồ mang gam màu nâu đa sắc độ và trở thành quý cô trendy - vừa thanh lịch ngọt ngào vừa dẫn đầu xu hướng mùa thu ẢNH: MERNE



