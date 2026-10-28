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Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
28/10/2026 14:00 GMT+7

Không chỉ mang lại cảm giác tươi mới, dịu dàng mà sắc hồng pastel, hồng phấn còn dễ dàng kết hợp với các phụ kiện để tạo nên nhiều phong cách đa dạng cho phái đẹp trong mọi khoảnh khắc.

Đầm hồng dịu mắt luôn được phái đẹp ưu ái nhờ tông màu nhẹ nhàng và nữ tính. Thiết kế giúp tôn lên nét duyên dáng trong nhiều hoàn cảnh từ đi dạo đến dự tiệc. Với sự phong phú về chất liệu như voan, satin hay ren hoa, mỗi phom dáng mang lại một dấu ấn riêng biệt.

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt- Ảnh 1.

Một chiếc đầm ngắn tông hồng pastel ngọt ngào với phần thân trên phối lưới mỏng tay bồng cùng tùng váy xòe chữ A. Đi cùng các phụ kiện đồng điệu như băng đô tóc, túi xách mini và giày cao gót tông màu sáng, mang đến diện mạo rạng rỡ cho những buổi dạo phố

ẢNH: @THOSE__STUDIOS

Phong cách dạ tiệc mang cảm hứng hoàng gia lại gọi tên những mẫu đầm dài bồng bềnh xếp lớp kỳ công. Việc sử dụng chất liệu tơ voan nhẹ kết hợp cùng chi tiết rớt vai và nếp gấp diềm bèo tầng lớp tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, giúp người mặc tỏa sáng rực rỡ trong các không gian sự kiện lãng mạn. 

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt- Ảnh 2.

Việc sử dụng thêm một chiếc vòng cổ dây mảnh màu vàng sang trọng, giúp khoảng hở không bị nhạt nhòa và tôn lên bờ vai thon gọn

ẢNH: @SISSY.NATION

Xu hướng thời trang đầm hồng mùa này ghi dấu sự phong phú trong cách tạo phom và xử lý chất liệu, đáp ứng mọi gu thẩm mỹ từ cổ điển đến hiện đại. 

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt- Ảnh 3.

Với những ai theo đuổi vẻ đẹp hoài niệm, các thiết kế đầm hoa nhí sắc hồng cam dịu mát phối cùng phụ kiện mây đan mộc mạc và sandal quai mảnh là gợi ý lý tưởng để hoàn thiện hình ảnh "nàng thơ" trong veo

ẢNH: @SISSY.NATION

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt- Ảnh 4.

Các quý cô chuộng phong cách quý tộc châu Âu lại có thể tìm thấy sự đồng điệu ở phom đầm xòe cổ điển kết hợp nơ lưng, găng tay ren và mũ lưới quý phái

ẢNH: @N27.CORNER

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt- Ảnh 5.

Những mẫu đầm xòe bồng bềnh, đầm xếp tầng nhiều lớp nên có chi tiết chiết eo để giúp cân bằng tỷ lệ đường cong, tránh tạo cảm giác quá cỡ

ẢNH: @SISSY.NATION

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt- Ảnh 6.

Sự tinh tế còn thể hiện qua các chi tiết đính kết hoa 3D nổi bật hoặc các lớp bèo nhún trên chất liệu lụa cao cấp, biến chiếc đầm đơn sắc trở thành một tác phẩm nghệ thuật cuốn hút

ẢNH: @N27.CORNER

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt- Ảnh 7.

Tùy thuộc vào không gian xuất hiện, nàng có thể chọn túi đơn sắc cho ngày dạo phố hoặc bổ sung phụ kiện cho tóc để hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn thanh lịch và quý phái

ẢNH: CARDINA

Mỗi kiểu đầm hồng dịu mắt sở hữu chất liệu và chi tiết riêng giúp biến hóa nhiều phong cách khác nhau. Việc chọn đúng chất vải cùng cách phối phụ kiện đi kèm đầm sắc hồng sẽ giữ cho bộ trang phục luôn hài hòa. 

đầm hồng sắc hồng đầm sắc hồng phối đồ với đầm hồng

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