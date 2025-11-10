  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
10/11/2025 18:00 GMT+7

Tiết trời mùa lạnh khiến nàng luôn muốn mặc vào những bộ trang phục mềm mại, ấm áp và dễ chịu. Áo len dệt kim, áo cardigan không chỉ là trang phục giữ ấm cho những ngày thu đông se lạnh mà còn chính là giai điệu êm ái từ phong cách nữ tính, dịu dàng.

Nếu áo măng tô trench coat là chiếc áo khoác ngoài "must have" dành cho ngày trở gió thì những bản phối nhẹ nhàng cho nàng mặc trong nhà, diện trong văn phòng ấm áp không thể thiếu áo len dệt kim cổ tròn, áo cardigan.

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 1.

Diện cardigan theo cách thật ngẫu hứng, phóng khoáng và tươi trẻ qua bản phối cùng quần cạp trễ, áo thun mỏng tay dài và sự kết hợp hài hòa giữa sắc trắng, đen và những đường kẻ sọc

ẢNH: @YEYEJI_SEO

Mùa lạnh ấm áp với áo len dệt kim và cardigan

Cảm giác ấm áp, nhẹ bẫng mà xốp mềm của những chiếc áo len khó có thể phai mờ trong trí nhớ nếu nàng đã từng diện trong thời thơ ấu. Khi trưởng thành, trang phục len dệt kim không chỉ giữ vai trò áo khoác hay lớp lót trong bản phối layer mà còn trở thành chỉ dấu của phong cách mùa thu đông, đại diện cho nét đáng yêu và thời thượng đặc trưng.

Áo len cổ tròn có thể phối cùng những thiết kế có phần cổ bẻ như áo sơ mi, áo cổ sen, cổ thủy thủ... trong khi cardigan có thể mặc đơn lẻ, mặc cùng áo cổ lọ hoặc vắt hờ trên vai để giữ ấm cho vùng vai và cổ. Quý cô có thể sẽ ưa chuộng các thiết kế dệt kim đơn sắc hơn thiết kế họa tiết. Tuy nhiên cardigan có họa tiết hình cánh bướm, họa tiết Bắc Âu... lại chính là điểm nổi bật làm nên sự thu hút của trang phục len sợi dệt kim.

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 2.

Cardigan màu xanh đen phối họa tiết trắng tạo nên dấu ấn khó quên cho phong cách thời trang mùa lạnh. Không chỉ phù hợp với tiết trời cuối thu đầu đông, các bản phối cardigan và quần denim hay chân váy dài còn hợp diện dạo phố trong những ngày ấm áp

ẢNH: @DA_HLIA

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 3.

Đừng bỏ quên cặp đôi thời trang hoàn hảo với sự kết hợp của chân váy xếp ly và áo dệt kim cài hàng cúc phía trước. Giày bốt cổ cao, khăn lụa buộc nơ chính là những phụ kiện phù hợp để nàng có thể tùy thích thêm vào bản phối để diện đi làm, xuống phố mỗi ngày

ẢNH: MELLIVANE

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 4.

Áo len gam màu sáng như trắng, kem, vàng bơ... có thể mặc đẹp với mọi màu sắc khác, đặc biệt là các bản phối sáng màu. Chúng giúp người mặc trẻ trung và tươi tắn hơn nên thường được ưu ái hơn các gam màu tối như sắc nâu đất, đen hay xanh đen

ẢNH: VIKTORIJA

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 5.

Trở thành quý cô trendy với bản phối mang gam màu xu hướng - sắc xanh ô liu kết hợp cùng nâu đất, đỏ đô và họa tiết chấm bi. Chỉ một bản phối có thể đưa nàng một bước trở thành fashionista

ẢNH: FERNANDA LINTNER

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 6.
Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 7.

Áo len mỏng phối sợi kim tuyến cực kỳ hợp để mặc cùng chân váy dài và giày cao gót khi nàng tham gia vào sự kiện ở các không gian sang chảnh, quý phái. Trong khi đó thiết kế oversized phối cùng quần shorts và loafer mang đến hình ảnh trẻ trung và dễ dàng khi muốn tạo dấu ấn trong phong cách cá nhân

ẢNH: ZHUZHU, @DA_HLIA

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 8.
Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 9.

Trang phục dệt kim len sợi sớm trở thành "ngôi sao mới" của xu hướng mùa lạnh, khi chúng xuất hiện dày đặc trong những bản phối theo set đồng bộ, kết hợp linh hoạt cùng quần jeans, chân váy midi

ẢNH: REFORMATION

Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 10.
Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại- Ảnh 11.

Từ hình ảnh nữ sinh kiêu kỳ kiều diễm đến cô nàng công sở sành điệu, các thiết kế dệt kim cùng nàng khám phá các phong cách thời trang đa dạng, tính ứng dụng linh hoạt vượt xa hơn cả mong đợi của nàng

ẢNH: JUSTINE, ENTOWN

cardigan áo len dệt kim Áo len áo dệt kim áo cardigan Dệt kim

Bài viết khác

Linh Nga hóa 'nàng thơ' với thời trang lấy cảm hứng từ sử thi người Mường

Linh Nga hóa 'nàng thơ' với thời trang lấy cảm hứng từ sử thi người Mường

Áo sơ mi cổ đức 'tái sinh' vẻ ngoài thanh lịch chuẩn quý cô

Áo sơ mi cổ đức 'tái sinh' vẻ ngoài thanh lịch chuẩn quý cô

Biến tấu phong cách độc đáo cùng áo thắt nơ quyến rũ

Biến tấu phong cách độc đáo cùng áo thắt nơ quyến rũ

Đơn giản mà sang xịn với bộ đôi áo dệt kim, áo tweed và chân váy dài

Đơn giản mà sang xịn với bộ đôi áo dệt kim, áo tweed và chân váy dài

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista

Mẹo thời trang giúp ca sĩ Văn Mai Hương 'trụ hạng' fashionista

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung

Khi xăng đan, giày cao gót định hình thần thái phái đẹp

Khi xăng đan, giày cao gót định hình thần thái phái đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top