Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại

Nếu áo măng tô trench coat là chiếc áo khoác ngoài "must have" dành cho ngày trở gió thì những bản phối nhẹ nhàng cho nàng mặc trong nhà, diện trong văn phòng ấm áp không thể thiếu áo len dệt kim cổ tròn, áo cardigan.
Mùa lạnh ấm áp với áo len dệt kim và cardigan
Cảm giác ấm áp, nhẹ bẫng mà xốp mềm của những chiếc áo len khó có thể phai mờ trong trí nhớ nếu nàng đã từng diện trong thời thơ ấu. Khi trưởng thành, trang phục len dệt kim không chỉ giữ vai trò áo khoác hay lớp lót trong bản phối layer mà còn trở thành chỉ dấu của phong cách mùa thu đông, đại diện cho nét đáng yêu và thời thượng đặc trưng.
Áo len cổ tròn có thể phối cùng những thiết kế có phần cổ bẻ như áo sơ mi, áo cổ sen, cổ thủy thủ... trong khi cardigan có thể mặc đơn lẻ, mặc cùng áo cổ lọ hoặc vắt hờ trên vai để giữ ấm cho vùng vai và cổ. Quý cô có thể sẽ ưa chuộng các thiết kế dệt kim đơn sắc hơn thiết kế họa tiết. Tuy nhiên cardigan có họa tiết hình cánh bướm, họa tiết Bắc Âu... lại chính là điểm nổi bật làm nên sự thu hút của trang phục len sợi dệt kim.
Áo len mỏng phối sợi kim tuyến cực kỳ hợp để mặc cùng chân váy dài và giày cao gót khi nàng tham gia vào sự kiện ở các không gian sang chảnh, quý phái. Trong khi đó thiết kế oversized phối cùng quần shorts và loafer mang đến hình ảnh trẻ trung và dễ dàng khi muốn tạo dấu ấn trong phong cách cá nhân
ẢNH: ZHUZHU, @DA_HLIA
Trang phục dệt kim len sợi sớm trở thành "ngôi sao mới" của xu hướng mùa lạnh, khi chúng xuất hiện dày đặc trong những bản phối theo set đồng bộ, kết hợp linh hoạt cùng quần jeans, chân váy midi
ẢNH: REFORMATION
Từ hình ảnh nữ sinh kiêu kỳ kiều diễm đến cô nàng công sở sành điệu, các thiết kế dệt kim cùng nàng khám phá các phong cách thời trang đa dạng, tính ứng dụng linh hoạt vượt xa hơn cả mong đợi của nàng
ẢNH: JUSTINE, ENTOWN