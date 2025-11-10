Giai điệu dịu dàng của mùa cùng áo len dệt kim, cardigan mềm mại

Nếu áo măng tô trench coat là chiếc áo khoác ngoài "must have" dành cho ngày trở gió thì những bản phối nhẹ nhàng cho nàng mặc trong nhà, diện trong văn phòng ấm áp không thể thiếu áo len dệt kim cổ tròn, áo cardigan.

Diện cardigan theo cách thật ngẫu hứng, phóng khoáng và tươi trẻ qua bản phối cùng quần cạp trễ, áo thun mỏng tay dài và sự kết hợp hài hòa giữa sắc trắng, đen và những đường kẻ sọc ẢNH: @YEYEJI_SEO

Mùa lạnh ấm áp với áo len dệt kim và cardigan

Cảm giác ấm áp, nhẹ bẫng mà xốp mềm của những chiếc áo len khó có thể phai mờ trong trí nhớ nếu nàng đã từng diện trong thời thơ ấu. Khi trưởng thành, trang phục len dệt kim không chỉ giữ vai trò áo khoác hay lớp lót trong bản phối layer mà còn trở thành chỉ dấu của phong cách mùa thu đông, đại diện cho nét đáng yêu và thời thượng đặc trưng.

Áo len cổ tròn có thể phối cùng những thiết kế có phần cổ bẻ như áo sơ mi, áo cổ sen, cổ thủy thủ... trong khi cardigan có thể mặc đơn lẻ, mặc cùng áo cổ lọ hoặc vắt hờ trên vai để giữ ấm cho vùng vai và cổ. Quý cô có thể sẽ ưa chuộng các thiết kế dệt kim đơn sắc hơn thiết kế họa tiết. Tuy nhiên cardigan có họa tiết hình cánh bướm, họa tiết Bắc Âu... lại chính là điểm nổi bật làm nên sự thu hút của trang phục len sợi dệt kim.

Cardigan màu xanh đen phối họa tiết trắng tạo nên dấu ấn khó quên cho phong cách thời trang mùa lạnh. Không chỉ phù hợp với tiết trời cuối thu đầu đông, các bản phối cardigan và quần denim hay chân váy dài còn hợp diện dạo phố trong những ngày ấm áp ẢNH: @DA_HLIA

Đừng bỏ quên cặp đôi thời trang hoàn hảo với sự kết hợp của chân váy xếp ly và áo dệt kim cài hàng cúc phía trước. Giày bốt cổ cao, khăn lụa buộc nơ chính là những phụ kiện phù hợp để nàng có thể tùy thích thêm vào bản phối để diện đi làm, xuống phố mỗi ngày ẢNH: MELLIVANE

Áo len gam màu sáng như trắng, kem, vàng bơ... có thể mặc đẹp với mọi màu sắc khác, đặc biệt là các bản phối sáng màu. Chúng giúp người mặc trẻ trung và tươi tắn hơn nên thường được ưu ái hơn các gam màu tối như sắc nâu đất, đen hay xanh đen ẢNH: VIKTORIJA

Trở thành quý cô trendy với bản phối mang gam màu xu hướng - sắc xanh ô liu kết hợp cùng nâu đất, đỏ đô và họa tiết chấm bi. Chỉ một bản phối có thể đưa nàng một bước trở thành fashionista ẢNH: FERNANDA LINTNER

Áo len mỏng phối sợi kim tuyến cực kỳ hợp để mặc cùng chân váy dài và giày cao gót khi nàng tham gia vào sự kiện ở các không gian sang chảnh, quý phái. Trong khi đó thiết kế oversized phối cùng quần shorts và loafer mang đến hình ảnh trẻ trung và dễ dàng khi muốn tạo dấu ấn trong phong cách cá nhân ẢNH: ZHUZHU, @DA_HLIA

Trang phục dệt kim len sợi sớm trở thành "ngôi sao mới" của xu hướng mùa lạnh, khi chúng xuất hiện dày đặc trong những bản phối theo set đồng bộ, kết hợp linh hoạt cùng quần jeans, chân váy midi ẢNH: REFORMATION