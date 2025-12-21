  • An Giang
Thời trang 24/7

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài xinh yêu

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
21/12/2025 08:00 GMT+7

Giáng sinh đến mang theo những buổi hẹn hò ấm áp, ánh đèn lung linh và không khí lễ hội. Đây cũng là thời điểm để nàng làm mới phong cách, chọn cho mình những set đồ xinh xắn để ghi điểm từ ánh nhìn đầu tiên.

Không cầu kỳ, chỉ một vài lựa chọn khéo léo về chất liệu, màu sắc và phom dáng cũng đủ giúp nàng trở nên xinh hơn trong những ngày Giáng sinh. Từ thiết kế dạ tweed thanh lịch, váy dáng chữ A đến áo khoác ấm áp, tất cả đều góp phần tạo nên diện mạo hoàn hảo.

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài 'ngoan xinh yêu' - Ảnh 1.

Set đồ kaki gồm áo khoác măng tô crop top cổ chữ V với thiết kế 4 khuy tinh tế, kết hợp cùng quần dáng ngắn giả chân váy có vạt tà mềm mại. Gam màu be trung tính dịu mắt mang đến vẻ sang trọng, thanh lịch và cực kỳ dễ phối đồ

ẢNH: GERME STORE

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài 'ngoan xinh yêu' - Ảnh 2.

Thêm sự mới mẻ cho tủ đồ với set phao chần bông ấm áp, nhẹ tênh và đủ xinh để nàng tự tin diện suốt mùa lễ hội se lạnh. Thiết kế tôn eo, che khuyết điểm vòng 2 hiệu quả, đồng thời có thể tách set linh hoạt để phối cùng áo sơ mi hay chân váy

ẢNH: GERME STORE

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài 'ngoan xinh yêu' - Ảnh 3.

Thiết kế mang đậm nét ngọt ngào với áo khoác tay lỡ cổ sen mềm mại tạo điểm nhấn cho phần cổ và bờ vai, kết hợp cùng chân váy A-line che khuyết điểm tinh tế. Chất liệu dạ đứng phom vừa đủ giữ ấm mà vẫn nhẹ nhàng, nữ tính

ẢNH: GERME STORE

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài 'ngoan xinh yêu' - Ảnh 4.

Nổi bật với họa tiết ánh kim lấp lánh tinh tế trên nền vải dạ. Áo khoác kết hợp chân váy ngắn giúp tôn dáng, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, hoàn hảo cho những buổi dạo phố hay hẹn hò những ngày cuối năm

ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài 'ngoan xinh yêu' - Ảnh 5.

Thiết kế dáng váy mini coat thanh lịch với tông kem ngọt ngào, điểm xuyết cổ và tay áo màu đen tạo nét tương phản; phom váy dáng chữ A phối cổ đức, nẹp khuy đính đá giúp khắc họa hình ảnh sang trọng

ẢNH: GERME STORE

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài 'ngoan xinh yêu' - Ảnh 6.

Chiếc áo khoác trở thành điểm chạm tinh tế với chất dạ tweed dệt sợi đa sắc, khẽ bắt sáng tạo nên vẻ cuốn hút. Không chỉ giới hạn trong những bản phối cùng váy, chiếc áo còn dễ dàng kết hợp với quần denim, áo len hay giày búp bê

ẢNH: GERME STORE

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài 'ngoan xinh yêu' - Ảnh 7.

Mang sắc trắng tinh khôi, nổi bật với những chiếc nơ lớn được đặt khéo léo dọc thân áo. Một set đồ hoàn hảo cho những ngày nàng muốn trở nên thật nhẹ nhàng, tinh tế và tỏa sáng theo cách riêng

ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Giáng sinh diện gì để ghi điểm với vẻ ngoài 'ngoan xinh yêu' - Ảnh 8.

Set váy tweed phối áo choàng cape tái hiện trọn vẹn nét tiểu thư sang trọng cho mùa Giáng sinh, gồm váy gile cổ sen dáng chữ A và áo choàng đính khuy đá tinh tế. Chất liệu dạ tweed xanh than vừa giữ ấm hiệu quả, vừa dễ phối phụ kiện

ẢNH: GERME STORE

Giáng sinh không chỉ là mùa lễ hội, mà còn là dịp để nàng yêu chiều bản thân bằng những bản phối xinh xắn, thanh lịch và ấm áp. Hãy chọn cho mình một bản phối thật phù hợp để mỗi bước đi đều ghi điểm.

