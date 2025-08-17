Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

Giày ballet vốn gắn liền với hình ảnh kinh điển của những vũ công uyển chuyển trên sân khấu. Khi bước ra đời thường, thiết kế này nhanh chóng chinh phục các tín đồ thời trang nhờ vẻ đẹp tối giản, nhẹ nhàng nhưng lại rất đa dụng. Từ chất liệu da mềm, satin óng ánh đến chi tiết nơ nhỏ xinh xắn, mỗi đôi giày ballet đều là lời mời gọi đến một phong cách nữ tính nhưng không kém phần hiện đại.

Phối giày ballet cùng quần jeans

Quỳnh Nga chọn đôi giày ballet vải mềm họa tiết chấm bi tím nhạt để làm điểm nhấn cho bộ đồ dạo phố. Mũi tròn nhỏ gọn, đế bệt linh hoạt giúp việc di chuyển dễ dàng, trong khi họa tiết chấm bi mang đến cảm giác trẻ trung pha chút tinh nghịch.

Chiếc quần jeans sáng màu, phom đứng, độ dài vừa chạm mắt cá giúp đôi giày ballet được “khoe” trọn vẹn ẢNH: @QUYNNHNGA

Trần Tiểu Vy lựa chọn đôi giày ballet dáng mũi vuông thời thượng, phần mũi giày cứng cáp tạo nét cá tính hơn so với dáng tròn cổ điển ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Mũi giày thiết kế cách điệu với khóa ánh kim đóng vai trò như điểm nhấn tinh tế. Phối cùng với áo len hồng, quần jeans cá tính, tạo sự cân bằng giữa phong cách cổ điển và hiện đại.

Giày ballet cùng váy liền thân

Giày ballet và váy liền thân là bộ đôi tạo nên vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Khánh Linh xuất hiện như một “nàng thơ” giữa không gian đậm chất châu Âu. Cô chọn váy liền thân quây ngực trắng chấm bi đen, dáng xòe nhẹ, vừa khoe bờ vai thanh mảnh vừa tôn vòng eo gọn gàng.

Hoàn thiện trang phục là đôi giày ballet đen mũi tròn với quai ngang mảnh, giữ nguyên tinh thần cổ điển ẢNH: @KLINHND

Giày ballet màu nude với thiết kế mũi vuông hiện đại được biến tấu với dây ruy băng satin quấn cao quanh cổ chân và buộc thành nơ, tạo hiệu ứng vừa nữ tính vừa kiêu kỳ ẢNH: @DEAR.ZIA

Giày ballet kết hợp cùng quần shorts

Nếu giày ballet gắn liền với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng và phảng phất hơi thở cổ điển, thì quần shorts lại đại diện cho sự phóng khoáng.

Hồ Ngọc Hà mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác. Đôi giày ballet màu đỏ rượu được chọn có dáng mũi vuông bo tròn nhẹ, vừa đủ sắc nét để tạo sự hiện đại ẢNH: @HONGOCHA

Chi Pu chọn cách phối giày ballet và quần shorts theo phong cách thanh lịch nhưng vẫn rất thời thượng. Đôi giày ballet màu nâu đất, được nhấn nhá bằng quai mảnh và chi tiết đính khóa ánh vàng phía mũi giày ẢNH: @CHIPUPU

Kết hợp giày ballet cùng váy lụa

Giày ballet và váy lụa là sự kết hợp mang đậm tinh thần cổ điển xen lẫn hiện đại. Khánh Linh chọn đôi giày ballet màu xanh dương với dây ruy băng quấn cổ chân, gợi nhớ hình ảnh giày múa ba lê kinh điển.

Dáng giày tròn mũi mềm mại, phần mũi được điểm xuyết chiếc nơ bạc nhỏ tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa tinh tế ẢNH: @KLINHND

Thu Hiền xuất hiện trong bộ váy lụa màu trung tính ôm sát, để lộ đường cong mềm mại. Đôi giày ballet như “nét chấm phá” nhẹ nhàng, khiến tổng thể tiệp màu với khung cảnh nhưng vẫn nổi bật ở sự nữ tính cổ điển ẢNH:@_HYN.HINE

Giày ballet trở lại, mang hơi thở cổ điển xen lẫn nét hiện đại, nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng, trở thành lựa chọn tinh tế cho mọi cô gái yêu thời trang.