  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/08/2025 20:00 GMT+7

Từng là biểu tượng gắn liền với hình ảnh những vũ công ba lê thanh thoát, giày ballet (giày ba lê) nay đã trở lại mạnh mẽ trong làng mốt, mang theo hơi thở cổ điển nhưng được thổi hồn mới mẻ.

Giày ballet vốn gắn liền với hình ảnh kinh điển của những vũ công uyển chuyển trên sân khấu. Khi bước ra đời thường, thiết kế này nhanh chóng chinh phục các tín đồ thời trang nhờ vẻ đẹp tối giản, nhẹ nhàng nhưng lại rất đa dụng. Từ chất liệu da mềm, satin óng ánh đến chi tiết nơ nhỏ xinh xắn, mỗi đôi giày ballet đều là lời mời gọi đến một phong cách nữ tính nhưng không kém phần hiện đại.

Phối giày ballet cùng quần jeans

Quỳnh Nga chọn đôi giày ballet vải mềm họa tiết chấm bi tím nhạt để làm điểm nhấn cho bộ đồ dạo phố. Mũi tròn nhỏ gọn, đế bệt linh hoạt giúp việc di chuyển dễ dàng, trong khi họa tiết chấm bi mang đến cảm giác trẻ trung pha chút tinh nghịch. 

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại- Ảnh 1.

Chiếc quần jeans sáng màu, phom đứng, độ dài vừa chạm mắt cá giúp đôi giày ballet được “khoe” trọn vẹn

ẢNH: @QUYNNHNGA

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại- Ảnh 2.

Trần Tiểu Vy lựa chọn đôi giày ballet dáng mũi vuông thời thượng, phần mũi giày cứng cáp tạo nét cá tính hơn so với dáng tròn cổ điển

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Mũi giày thiết kế cách điệu với khóa ánh kim đóng vai trò như điểm nhấn tinh tế. Phối cùng với áo len hồng, quần jeans cá tính, tạo sự cân bằng giữa phong cách cổ điển và hiện đại.

Giày ballet cùng váy liền thân

Giày ballet và váy liền thân là bộ đôi tạo nên vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Khánh Linh xuất hiện như một “nàng thơ” giữa không gian đậm chất châu Âu. Cô chọn váy liền thân quây ngực trắng chấm bi đen, dáng xòe nhẹ, vừa khoe bờ vai thanh mảnh vừa tôn vòng eo gọn gàng. 

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại- Ảnh 3.

Hoàn thiện trang phục là đôi giày ballet đen mũi tròn với quai ngang mảnh, giữ nguyên tinh thần cổ điển

ẢNH: @KLINHND

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại- Ảnh 4.

Giày ballet màu nude với thiết kế mũi vuông hiện đại được biến tấu với dây ruy băng satin quấn cao quanh cổ chân và buộc thành nơ, tạo hiệu ứng vừa nữ tính vừa kiêu kỳ

ẢNH: @DEAR.ZIA

Giày ballet kết hợp cùng quần shorts

Nếu giày ballet gắn liền với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng và phảng phất hơi thở cổ điển, thì quần shorts lại đại diện cho sự phóng khoáng. 

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại- Ảnh 5.

Hồ Ngọc Hà mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác. Đôi giày ballet màu đỏ rượu được chọn có dáng mũi vuông bo tròn nhẹ, vừa đủ sắc nét để tạo sự hiện đại

ẢNH: @HONGOCHA

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại- Ảnh 6.

Chi Pu chọn cách phối giày ballet và quần shorts theo phong cách thanh lịch nhưng vẫn rất thời thượng. Đôi giày ballet màu nâu đất, được nhấn nhá bằng quai mảnh và chi tiết đính khóa ánh vàng phía mũi giày

ẢNH: @CHIPUPU

Kết hợp giày ballet cùng váy lụa

Giày ballet và váy lụa là sự kết hợp mang đậm tinh thần cổ điển xen lẫn hiện đại. Khánh Linh chọn đôi giày ballet màu xanh dương với dây ruy băng quấn cổ chân, gợi nhớ hình ảnh giày múa ba lê kinh điển. 

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại- Ảnh 7.

Dáng giày tròn mũi mềm mại, phần mũi được điểm xuyết chiếc nơ bạc nhỏ tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa tinh tế

ẢNH: @KLINHND

Giày ballet tạo nét cổ điển hòa cùng hơi thở hiện đại- Ảnh 8.

Thu Hiền xuất hiện trong bộ váy lụa màu trung tính ôm sát, để lộ đường cong mềm mại. Đôi giày ballet như “nét chấm phá” nhẹ nhàng, khiến tổng thể tiệp màu với khung cảnh nhưng vẫn nổi bật ở sự nữ tính cổ điển

ẢNH:@_HYN.HINE

Giày ballet trở lại, mang hơi thở cổ điển xen lẫn nét hiện đại, nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng, trở thành lựa chọn tinh tế cho mọi cô gái yêu thời trang.

Giày ballet Phụ kiện tín đồ thời trang Phong cách xu hướng

Bài viết khác

4 cách tăng cá tính với giày sneaker

4 cách tăng cá tính với giày sneaker

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Mặc đẹp, sang dễ dàng với cặp đôi áo và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Nâng tầm phong cách đời thường với áo sơ mi trắng đa năng

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Đầm dự tiệc mùa thu, ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng

Kính thời trang thay lời khẳng định phong cách của nàng

Quần jeans ống rộng là xu hướng denim mùa thu 2025

Quần jeans ống rộng là xu hướng denim mùa thu 2025

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top