Giày cao gót 'chiếm lĩnh' xu hướng thời trang tháng 8

Giày cao gót luôn hoàn hảo cho những dịp trang trọng, giờ đây đôi giày này lại phổ biến ngay cả trong những bộ trang phục thường ngày, phong cách đường phố.
Áo thun, quần jeans và giày cao gót
Có một số cách kết hợp không bao giờ lỗi mốt gồm áo phông, quần jeans và giày cao gót. Làm thế nào để diện mạo trở nên "chất" hơn? Hãy chọn một chiếc quần jeans ống đứng, vừa tôn dáng vừa hack chiều cao.
Quyền lực với một bộ vest, đầm đen cùng giày cao gót
Không gì thể hiện rõ "quyền lực" hơn một bộ vest lịch lãm. Dù ở công sở hay trong những dịp trang trọng, bộ vest luôn được kết hợp với những đôi giày cao gót phổ biến nhất mọi thời đại. Và để thêm phần sang trọng, hãy chọn áo khoác và chân váy dài đến đầu gối, thậm chí còn sang trọng hơn cả những bộ vest truyền thống.
Chân váy midi và giày cao gót: vẻ đẹp thanh lịch
Sau kỳ nghỉ lễ, váy ngắn nhường chỗ cho những kiểu dáng dài hơn. Hãy thử kết hợp chân váy midi, giày cao gót và phụ kiện tối giản để nâng tầm bản phối.
Kết hợp với váy sơ mi
Váy sơ mi và giày cao gót được lựa chọn theo tông màu, rất sang, phù hợp với phong cách công sở và đường phố
ẢNH: @_YANYANCHAN
Đa năng hơn vẻ ngoài, giày cao gót cũng có thể mang đến vẻ ngoài tiện dụng bất ngờ. Chỉ cần kết hợp chúng với một chiếc váy sơ mi có chi tiết thực tế (như thắt lưng eo và túi cỡ lớn) - một diện mạo vừa tiện dụng vừa tinh tế.