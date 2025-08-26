Giày cao gót 'chiếm lĩnh' xu hướng thời trang tháng 8

Giày cao gót luôn hoàn hảo cho những dịp trang trọng, giờ đây đôi giày này lại phổ biến ngay cả trong những bộ trang phục thường ngày, phong cách đường phố.

Áo thun, quần jeans và giày cao gót

Chỉ cần một đôi giày cao gót là đủ để nâng tầm phong cách kết hợp áo phông và quần jeans không bao giờ lỗi mốt ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc áo cách điệu theo phong cách "phóng khoáng" kết hợp với giày cao gót và quần jeans ống đứng cạp trễ cho những buổi tối tiệc tùng ẢNH: PRINCESSPOLLY

Có một số cách kết hợp không bao giờ lỗi mốt gồm áo phông, quần jeans và giày cao gót. Làm thế nào để diện mạo trở nên "chất" hơn? Hãy chọn một chiếc quần jeans ống đứng, vừa tôn dáng vừa hack chiều cao.



Quyền lực với một bộ vest, đầm đen cùng giày cao gót

Giày cao gót kết hợp với bộ vest trang trọng, phong cách cổ điển không bao giờ lỗi mốt ẢNH: @GLAMOURMEXICO

Không gì thể hiện rõ "quyền lực" hơn một bộ vest lịch lãm. Dù ở công sở hay trong những dịp trang trọng, bộ vest luôn được kết hợp với những đôi giày cao gót phổ biến nhất mọi thời đại. Và để thêm phần sang trọng, hãy chọn áo khoác và chân váy dài đến đầu gối, thậm chí còn sang trọng hơn cả những bộ vest truyền thống.

Bộ đầm đen kết hợp giày cao gót không chỉ tôn dáng mà còn khẳng định quyền lực và sự cuốn hút của người mặc. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn toát lên vẻ tự tin, sang trọng và đầy bản lĩnh ẢNH: @DESPI_NAKA

Chân váy midi và giày cao gót: vẻ đẹp thanh lịch

Cùng với chân váy midi, giày cao gót trở thành biểu tượng của sự thanh lịch kín đáo ẢNH: @TINEANDREAA

Sau kỳ nghỉ lễ, váy ngắn nhường chỗ cho những kiểu dáng dài hơn. Hãy thử kết hợp chân váy midi, giày cao gót và phụ kiện tối giản để nâng tầm bản phối.

Kết hợp với váy sơ mi

Váy sơ mi và giày cao gót được lựa chọn theo tông màu, rất sang, phù hợp với phong cách công sở và đường phố ẢNH: @_YANYANCHAN

Đa năng hơn vẻ ngoài, giày cao gót cũng có thể mang đến vẻ ngoài tiện dụng bất ngờ. Chỉ cần kết hợp chúng với một chiếc váy sơ mi có chi tiết thực tế (như thắt lưng eo và túi cỡ lớn) - một diện mạo vừa tiện dụng vừa tinh tế.