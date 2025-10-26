Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu

Từ chất liệu da, da bóng đến da lộn, giày cao gót màu đỏ tía kiểu classic pump đều kết hợp hoàn hảo với denim, váy đen hoặc vest màu be.

Giày cao gót da màu đỏ tía

Bộ trang phục dành cho công sở với màu xanh đen cùng phụ kiện là túi xách và giày cao gót màu đỏ tía, phong cách mùa thu hoàn hảo ẢNH: @ANDREEAA.SABAU

Da bóng, nữ tính và gợi cảm, kết hợp với quần tây xếp ly cùng áo xanh đen. Bên ngoài là áo khoác lông màu nâu và túi đeo chéo màu xanh nhạt ẢNH: @PICHICHIPIXX

Màu đỏ tía từ đầu đến chân: giày cao gót là điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách toàn chất liệu da ẢNH: @GASTROCHIC

Một phong cách thời trang đường phố thể hiện sự cá tính rõ nét của người mặc với giày đỏ tía, quần jeans xanh cổ điển, áo sơ mi trắng phía trong và áo khoác đen ngoài ấm áp ẢNH: @METROPOLITANMODELS

Giày cao gót màu đỏ tía, có phần mũi giày thon dài, mang đến vẻ ngoài hoàn toàn nữ tính ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Được lựa chọn làm phụ kiện, giày cao gót màu đỏ tía kết hợp hoàn hảo với các tông màu trung tính như be, camel và xám, cũng như với các tông màu đậm hơn như xanh đen hoặc xanh ô liu. Đối với phong cách ban ngày, đôi giày này kết hợp với bộ vest màu cát hoặc trang phục denim tối màu; tuy nhiên, vào buổi tối, chúng trông thật hoàn hảo với váy đen hoặc chân váy lụa.

Màu đỏ tía và xám: sự kết hợp màu sắc không bao giờ khiến bạn thất vọng ẢNH: @PAULDELLOZPHOTOGRAPHY

Sức hút vượt thời gian của giày cao gót màu đỏ tía (hay còn gọi là burgundy) được nâng tầm qua nhiều chất liệu và họa tiết khác nhau. Phiên bản da vẫn là lựa chọn linh hoạt nhất, hoàn hảo từ công sở đến dạ tiệc. Giày cao gót da bóng mang đến nét táo bạo, cuốn hút hơn, thu hút mọi ánh nhìn ngay cả khi chỉ diện cùng quần jeans đơn giản hay váy đen. Giày cao gót burgundy bằng da lộn, gợi lên vẻ thanh lịch nhẹ nhàng, lý tưởng cho những dịp đặc biệt.

Một phong cách cho mọi phong cách

Naomi Watts tại buổi trình diễn của Tory Burch với phong cách layer gồm áo cổ lọ, áo len và áo khoác blazer kẻ sọc. Cô diện quần jeans tối màu, túi da trắng và giày cao gót da bóng màu đỏ tía ẢNH: @DILLONDRISCOLLPHOTOGRAPHY

Thoải mái hơn với áo khoác da dáng dài cùng áo dệt kim vàng tươi sáng và quần jeans màu xanh cổ điển ẢNH: @SACHA

Những cô nàng ưa chuộng sự thoải mái có thể chọn kiểu giày cổ thấp hoặc gót vuông, trong khi những cô nàng muốn có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn có thể chọn giày cao gót đế xuồng màu đỏ tía, giúp tôn dáng mà không làm mất đi sự cân đối. Kiểu dáng quai mảnh mang đến nét cổ điển và nữ tính, hoàn hảo để cân bằng với chân váy midi hoặc váy cổ điển. Dù tối giản hay cầu kỳ, giày cao gót màu đỏ tía luôn là lựa chọn không giới hạn về phong cách.