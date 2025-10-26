  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/10/2025 22:00 GMT+7

Với chất liệu da, da bóng hoặc da lộn, cùng gót vuông hoặc gót nhọn: giày cao gót kiểu dáng décolleté (giày hở gót) màu đỏ tía đã trở lại như một món đồ chủ đạo trong mùa thu năm nay với vẻ đẹp vượt thời gian.

Từ chất liệu da, da bóng đến da lộn, giày cao gót màu đỏ tía kiểu classic pump đều kết hợp hoàn hảo với denim, váy đen hoặc vest màu be.

Giày cao gót da màu đỏ tía

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu- Ảnh 1.

Bộ trang phục dành cho công sở với màu xanh đen cùng phụ kiện là túi xách và giày cao gót màu đỏ tía, phong cách mùa thu hoàn hảo

ẢNH: @ANDREEAA.SABAU

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu- Ảnh 2.

Da bóng, nữ tính và gợi cảm, kết hợp với quần tây xếp ly cùng áo xanh đen. Bên ngoài là áo khoác lông màu nâu và túi đeo chéo màu xanh nhạt

ẢNH: @PICHICHIPIXX

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu- Ảnh 3.

Màu đỏ tía từ đầu đến chân: giày cao gót là điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách toàn chất liệu da

ẢNH: @GASTROCHIC

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu- Ảnh 4.

Một phong cách thời trang đường phố thể hiện sự cá tính rõ nét của người mặc với giày đỏ tía, quần jeans xanh cổ điển, áo sơ mi trắng phía trong và áo khoác đen ngoài ấm áp

ẢNH: @METROPOLITANMODELS

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu- Ảnh 5.

Giày cao gót màu đỏ tía, có phần mũi giày thon dài, mang đến vẻ ngoài hoàn toàn nữ tính

ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Được lựa chọn làm phụ kiện, giày cao gót màu đỏ tía kết hợp hoàn hảo với các tông màu trung tính như be, camel và xám, cũng như với các tông màu đậm hơn như xanh đen hoặc xanh ô liu. Đối với phong cách ban ngày, đôi giày này kết hợp với bộ vest màu cát hoặc trang phục denim tối màu; tuy nhiên, vào buổi tối, chúng trông thật hoàn hảo với váy đen hoặc chân váy lụa. 

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu- Ảnh 6.

Màu đỏ tía và xám: sự kết hợp màu sắc không bao giờ khiến bạn thất vọng

ẢNH: @PAULDELLOZPHOTOGRAPHY

Sức hút vượt thời gian của giày cao gót màu đỏ tía (hay còn gọi là burgundy) được nâng tầm qua nhiều chất liệu và họa tiết khác nhau. Phiên bản da vẫn là lựa chọn linh hoạt nhất, hoàn hảo từ công sở đến dạ tiệc. Giày cao gót da bóng mang đến nét táo bạo, cuốn hút hơn, thu hút mọi ánh nhìn ngay cả khi chỉ diện cùng quần jeans đơn giản hay váy đen. Giày cao gót burgundy bằng da lộn, gợi lên vẻ thanh lịch nhẹ nhàng, lý tưởng cho những dịp đặc biệt.

Một phong cách cho mọi phong cách

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu- Ảnh 7.

Naomi Watts tại buổi trình diễn của Tory Burch với phong cách layer gồm áo cổ lọ, áo len và áo khoác blazer kẻ sọc. Cô diện quần jeans tối màu, túi da trắng và giày cao gót da bóng màu đỏ tía

ẢNH: @DILLONDRISCOLLPHOTOGRAPHY

Giày cao gót màu đỏ tía thanh lịch 'thắp sáng' phong cách mùa thu- Ảnh 8.

Thoải mái hơn với áo khoác da dáng dài cùng áo dệt kim vàng tươi sáng và quần jeans màu xanh cổ điển

ẢNH: @SACHA

Những cô nàng ưa chuộng sự thoải mái có thể chọn kiểu giày cổ thấp hoặc gót vuông, trong khi những cô nàng muốn có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn có thể chọn giày cao gót đế xuồng màu đỏ tía, giúp tôn dáng mà không làm mất đi sự cân đối. Kiểu dáng quai mảnh mang đến nét cổ điển và nữ tính, hoàn hảo để cân bằng với chân váy midi hoặc váy cổ điển. Dù tối giản hay cầu kỳ, giày cao gót màu đỏ tía luôn là lựa chọn không giới hạn về phong cách.

giày cao gót Đỏ tía giày cao gót màu đỏ tía Burgundy Nữ tính

Bài viết khác

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Quần tây ống rộng, khí chất hiện đại mặc đi làm đi chơi đều đẹp

Sắc thu ấm áp trong từng họa tiết kẻ sọc

Sắc thu ấm áp trong từng họa tiết kẻ sọc

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy hoa

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy hoa

Tôn dáng thon thả, tự tin mọi lúc mọi nơi với quần baggy

Tôn dáng thon thả, tự tin mọi lúc mọi nơi với quần baggy

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel

Những gam màu đẹp nhất mùa thu, nàng không nên bỏ lỡ

Những gam màu đẹp nhất mùa thu, nàng không nên bỏ lỡ

Xu hướng minimalism là phong thái đỉnh cao của sự tối giản

Xu hướng minimalism là phong thái đỉnh cao của sự tối giản

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa

Quần jeans xanh 'vạn năng', bí quyết cho vẻ đẹp hoàn hảo năng động cả bốn mùa

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top