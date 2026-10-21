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Giày phối lông phá cách cho ngày thu se lạnh

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
21/10/2026 19:00 GMT+7

Khi những cơn gió thu đông bắt đầu tràn về, giày phối lông nhanh chóng trở thành món phụ kiện "đắt giá" được các tín đồ thời trang săn đón.

Sở hữu khả năng "nâng cấp" mọi outfit một cách ấn tượng, giày phối lông chính là điểm nhấn không thể thiếu trong tủ đồ giao mùa của quý cô sành điệu. Sự đa dạng từ các dáng bốt bọc lông xù, giày lười viền lông cho đến chi tiết ghen lông tháo rời giúp phái đẹp tự do biến hóa cùng nhiều phong cách khác nhau.

Sự kết hợp giữa phom dáng giày bốt bọc lông cồng kềnh với các item mang tính thể thao hoặc phong cách Y2K tạo nên sự tương phản thị giác vô cùng thú vị. Cách phối này vừa tôn triệt để đôi chân thon dài, vừa mang đến hình ảnh tinh nghịch.

Giày phối lông phá cách cho ngày thu se lạnh - Ảnh 1.

Mùa lạnh thêm phần rực rỡ với đôi bốt bọc lông cừu trắng tinh khôi kết hợp cùng tất lưới họa tiết ngôi sao. Sự ăn ý khi đi cùng áo len oversize kẻ sọc xanh trắng và mũ lông giúp nàng vừa giữ ấm tuyệt đối, vừa nổi bật với diện mạo ngọt ngào

ẢNH: @_YANG.22

Giày phối lông phá cách cho ngày thu se lạnh - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, việc biến tấu sắc đỏ rực rỡ trên các chi tiết áo polo hay túi xách cũng giúp đôi bốt lông trắng thêm phần sinh động và bắt mắt

ẢNH: @_PHUONGDOLOVEUU

Đối với những buổi dạo phố hay nhịp sống đô thị hàng ngày, những mẫu giày mule hay giày lười lót lông nhẹ nhàng là sự lựa chọn hoàn hảo. Thiết kế tiện lợi này mang lại sự thoải mái tuyệt đối cho đôi chân mà vẫn đảm bảo tính thời trang cao cấp. 

Giày phối lông phá cách cho ngày thu se lạnh - Ảnh 3.

Các gam màu trung tính như be, kem, nâu đất khi đi cùng chất liệu da lộn lót lông rất dễ kết hợp với quần short nhung hay áo thun tối giản

ẢNH: @_ITEEM_15

Giày phối lông phá cách cho ngày thu se lạnh - Ảnh 4.

Đôi bốt lông dáng xù tối màu được layering cùng áo thun kẻ sọc dáng rộng và chân váy denim, tai lông chụp đầu đồng điệu với phần lông trắng của bốt cao cổ tạo nên bản phối màu sắc hài hòa giữa gam nóng và lạnh

ẢNH: @_QUINN.HHU

Điểm đột phá nhất trong xu hướng giày lông mùa này chính là sự xuất hiện của các phụ kiện ống bọc chân bằng lông Nhờ tính linh hoạt cao, chi tiết này cho phép bạn biến tấu bất kỳ đôi bốt cao cổ hay giày loafer da đen quen thuộc thành một thiết kế phá cách đầy ấn tượng.

Giày phối lông phá cách cho ngày thu se lạnh - Ảnh 5.

Giày phối lông rất ăn ý khi phối cùng tất ống cao cổ, nên chọn tất dài hơn giày một khoảng vừa đủ để tạo điểm nhấn thị giác bắt mắt

ẢNH: CEMMERY

Giày phối lông phá cách cho ngày thu se lạnh - Ảnh 6.

Thu hút mọi ánh nhìn trên phố với đôi bốt màu kem được tạo điểm nhấn bằng lớp ống lông xù. Bản phối cùng áo polo phom ngắn, chân váy ngắn viền đỏ và mũ trùm đầu mang đến hình ảnh nữ sinh năng động, ngập tràn sức sống

ẢNH: CEMMERY

Giày phối lông phá cách cho ngày thu se lạnh - Ảnh 7.

Nếu đôi giày lông của bạn có màu trắng hoặc kem cơ bản, hãy nhấn nhá trang phục sáng màu hoặc có họa tiết để tổng thể không bị đơn điệu

ẢNH: @DUU.STUDIO

Một đôi giày phối lông chuẩn gu không chỉ bảo vệ đôi chân ấm áp mà còn là tuyên ngôn thời trang đầy cuốn hút trong mùa đông. Dù yêu thích sự nữ tính hay phong cách cá tính, hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn tìm được thiết kế ưng ý để tự tin khẳng định chất riêng!

 

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