Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông

Có thể nói, quần tất chính là “vị cứu tinh” của những cô nàng yêu thích diện váy ngắn hay quần shorts trong mùa lạnh. Khi nhiệt độ hạ thấp, bạn không cần phải từ bỏ phong cách yêu thích của mình vì chỉ cần thêm một lớp quần tất là đã đủ ấm áp và thanh lịch.

Nàng có thể diện quần tất đen mờ nhẹ, khoác ngoài chiếc áo dạ dáng dài, kết hợp cùng khăn choàng len mềm giữa ngày tuyết rơi để giữ ấm nhưng vẫn giữ phong cách yêu thích của mình ẢNH: @_SWARNALI_LAHA

Không chỉ gói gọn trong vẻ thanh lịch, quần tất còn là món đồ “đa năng” có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau.

Jennie (BlackPink) xuất hiện trong chiếc quần shorts trắng, áo khoác denim và quần tất trắng, tạo nên hình ảnh hiện đại nhưng vẫn tinh tế. Đó chính là minh chứng rõ ràng rằng: chỉ cần một chút sáng tạo, quần tất có thể trở thành “vũ khí” giúp nàng tỏa sáng ở mọi phong cách ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Bên cạnh tính ứng dụng cao, quần tất còn có khả năng “đánh lừa thị giác”, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn. Đặc biệt, khi phối phong cách giấu quần với áo len dáng rộng hoặc hoodie oversized, set đồ không chỉ mang lại cảm giác trẻ trung mà còn tạo hiệu ứng tôn dáng rõ rệt.

Những gam màu cơ bản như đen, trắng hay nâu luôn là lựa chọn lý tưởng, vì các tông màu này càng khiến đôi chân trông gọn và dài hơn. Bên cạnh đó, những màu này cũng dễ dàng phối hợp với hầu hết trang phục mùa đông, mang lại vẻ hài hòa và tinh tế cho tổng thể ẢNH: @J876MY

Một lựa chọn kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt là phối quần tất cùng với chân váy xếp ly. Một chiếc váy xếp ly ngắn mềm mại phối cùng quần tất màu da hoặc màu khói luôn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và giữ ấm hoàn hảo. Nàng có thể chọn áo hơi hướng thể thao một chút để cân bằng giữa nữ tính và năng động ẢNH: @KOREAN_STOCKING

Với các cô nàng công sở hoặc học sinh nữ, bạn chỉ cần kết hợp thêm chiếc áo sơ mi đồng phục hằng ngày là đã có một bản phối giữ ấm hoàn hảo, đồng thời có thêm một chút điểm xuyết khác biệt ẢNH: @KOREAN_STOCKING

Với những cô nàng yêu phong cách trẻ trung, quần tất đen kết hợp cùng áo khoác da chính là công thức hoàn hảo cho mùa đông. Đặc biệt khi kết hợp cùng bốt da cao cổ ôm chân và các phụ kiện như mũ beret hoặc kính râm, tổng thể trở nên vừa nổi bật vừa thời thượng.

Sự hòa quyện giữa chất liệu da mạnh mẽ và lớp quần tất mềm mại tạo nên điểm cân bằng thú vị. Chỉ cần thêm một chút son trầm và túi nhỏ, nàng đã có thể tự tin sải bước giữa phố đông với vẻ cuốn hút khó rời mắt ẢNH: @HANADIDIAB

Những ngày lạnh sâu là thời điểm lý tưởng để nàng diện áo khoác lông, kết hợp layer nhiều lớp áo bên trong, sau đó cùng quần tất màu da hoặc màu tối. Bản phối này mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được đường nét nữ tính của người phụ nữ.

Bạn còn có thể tô điểm cho trang phục thêm phần sang trọng bằng một đôi giày cao gót da và một chiếc túi xách yêu thích ẢNH: @JEJEHYUNGYUNG

Một lựa chọn khác dành cho các nàng theo đuổi phong cách retro hoặc smart chic là phối quần tất với trench coat hoặc blazer. Một chiếc váy suông màu trung tính hoặc chân váy chữ A cạp cao phối cùng áo len cổ cao bên trong, bên ngoài là blazer dáng vintage và quần tất đen mỏng sẽ là một kiểu phối điển hình cho phong cách này.

Đây sẽ là một bộ trang phục tạo nên vẻ chỉn chu cho những ngày đi làm hoặc gặp gỡ đối tác quan trọng ẢNH: @VEXLYNN1996

Thật là thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua những chiếc quần tất lưới, tuy nhỏ bé nhưng mang trong mình tinh thần nổi loạn đặc trưng của phong cách đường phố. Dù chỉ là một món phụ kiện nhưng quần tất lưới lại có khả năng đặc biệt là biến bất kỳ set đồ nào, dù đơn giản cũng có thể thành một tuyên ngôn đầy cá tính trong giới thời trang.

Nếu nàng muốn nổi bật hơn, có thể khoác thêm áo blazer oversized, tạo sự đối lập giữa phóng khoáng và thanh lịch. Ngoài ra một đôi bốt đế chunky hoặc sneakers cổ điển mang lại diện mạo “It girl” đường phố đầy cuốn hút ẢNH: @ARHOUNGG

Mùa thu đông năm nay, hãy để quần tất trở thành “người bạn đồng hành” giúp nàng vừa giữ ấm vừa khoe dáng chuẩn, tự tin tỏa sáng ở mọi khoảnh khắc.