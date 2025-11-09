  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
09/11/2025 16:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang, quần tất không đơn thuần là món phụ kiện giúp tôn dáng mà còn là “vũ khí quyền lực” thể hiện phong thái, khí chất của người phụ nữ. Giữa tiết trời se lạnh, khi mọi cô gái đều chọn trang phục kín đáo để giữ ấm, quần tất lại trở thành điểm nhấn đắt giá, giúp bản phối vừa thanh lịch vừa gợi cảm theo một cách tinh tế nhất.

Có thể nói, quần tất chính là “vị cứu tinh” của những cô nàng yêu thích diện váy ngắn hay quần shorts trong mùa lạnh. Khi nhiệt độ hạ thấp, bạn không cần phải từ bỏ phong cách yêu thích của mình vì chỉ cần thêm một lớp quần tất là đã đủ ấm áp và thanh lịch. 

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 1.

Nàng có thể diện quần tất đen mờ nhẹ, khoác ngoài chiếc áo dạ dáng dài, kết hợp cùng khăn choàng len mềm giữa ngày tuyết rơi để giữ ấm nhưng vẫn giữ phong cách yêu thích của mình

ẢNH: @_SWARNALI_LAHA

Không chỉ gói gọn trong vẻ thanh lịch, quần tất còn là món đồ “đa năng” có thể biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau. 

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 2.

Jennie (BlackPink) xuất hiện trong chiếc quần shorts trắng, áo khoác denim và quần tất trắng, tạo nên hình ảnh hiện đại nhưng vẫn tinh tế. Đó chính là minh chứng rõ ràng rằng: chỉ cần một chút sáng tạo, quần tất có thể trở thành “vũ khí” giúp nàng tỏa sáng ở mọi phong cách

ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Bên cạnh tính ứng dụng cao, quần tất còn có khả năng “đánh lừa thị giác”, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn. Đặc biệt, khi phối phong cách giấu quần với áo len dáng rộng hoặc hoodie oversized, set đồ không chỉ mang lại cảm giác trẻ trung mà còn tạo hiệu ứng tôn dáng rõ rệt. 

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 3.

Những gam màu cơ bản như đen, trắng hay nâu luôn là lựa chọn lý tưởng, vì các tông màu này càng khiến đôi chân trông gọn và dài hơn. Bên cạnh đó, những màu này cũng dễ dàng phối hợp với hầu hết trang phục mùa đông, mang lại vẻ hài hòa và tinh tế cho tổng thể

ẢNH: @J876MY

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 4.

Một lựa chọn kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt là phối quần tất cùng với chân váy xếp ly. Một chiếc váy xếp ly ngắn mềm mại phối cùng quần tất màu da hoặc màu khói luôn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và giữ ấm hoàn hảo. Nàng có thể chọn áo hơi hướng thể thao một chút để cân bằng giữa nữ tính và năng động

ẢNH: @KOREAN_STOCKING

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 5.

Với các cô nàng công sở hoặc học sinh nữ, bạn chỉ cần kết hợp thêm chiếc áo sơ mi đồng phục hằng ngày là đã có một bản phối giữ ấm hoàn hảo, đồng thời có thêm một chút điểm xuyết khác biệt

ẢNH: @KOREAN_STOCKING

Với những cô nàng yêu phong cách trẻ trung, quần tất đen kết hợp cùng áo khoác da chính là công thức hoàn hảo cho mùa đông. Đặc biệt khi kết hợp cùng bốt da cao cổ ôm chân và các phụ kiện như mũ beret hoặc kính râm, tổng thể trở nên vừa nổi bật vừa thời thượng. 

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 6.

Sự hòa quyện giữa chất liệu da mạnh mẽ và lớp quần tất mềm mại tạo nên điểm cân bằng thú vị. Chỉ cần thêm một chút son trầm và túi nhỏ, nàng đã có thể tự tin sải bước giữa phố đông với vẻ cuốn hút khó rời mắt

ẢNH: @HANADIDIAB

Những ngày lạnh sâu là thời điểm lý tưởng để nàng diện áo khoác lông, kết hợp layer nhiều lớp áo bên trong, sau đó cùng quần tất màu da hoặc màu tối. Bản phối này mang lại cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được đường nét nữ tính của người phụ nữ. 

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 7.

Bạn còn có thể tô điểm cho trang phục thêm phần sang trọng bằng một đôi giày cao gót da và một chiếc túi xách yêu thích

ẢNH: @JEJEHYUNGYUNG

Một lựa chọn khác dành cho các nàng theo đuổi phong cách retro hoặc smart chic là phối quần tất với trench coat hoặc blazer. Một chiếc váy suông màu trung tính hoặc chân váy chữ A cạp cao phối cùng áo len cổ cao bên trong, bên ngoài là blazer dáng vintage và quần tất đen mỏng sẽ là một kiểu phối điển hình cho phong cách này. 

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 8.

Đây sẽ là một bộ trang phục tạo nên vẻ chỉn chu cho những ngày đi làm hoặc gặp gỡ đối tác quan trọng

ẢNH: @VEXLYNN1996

Thật là thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua những chiếc quần tất lưới, tuy nhỏ bé nhưng mang trong mình tinh thần nổi loạn đặc trưng của phong cách đường phố. Dù chỉ là một món phụ kiện nhưng quần tất lưới lại có khả năng đặc biệt là biến bất kỳ set đồ nào, dù đơn giản cũng có thể thành một tuyên ngôn đầy cá tính trong giới thời trang. 

Giữ ấm mà vẫn khoe dáng chuẩn với quần tất mùa thu đông- Ảnh 9.

Nếu nàng muốn nổi bật hơn, có thể khoác thêm áo blazer oversized, tạo sự đối lập giữa phóng khoáng và thanh lịch. Ngoài ra một đôi bốt đế chunky hoặc sneakers cổ điển mang lại diện mạo “It girl” đường phố đầy cuốn hút

ẢNH: @ARHOUNGG

Mùa thu đông năm nay, hãy để quần tất trở thành “người bạn đồng hành” giúp nàng vừa giữ ấm vừa khoe dáng chuẩn, tự tin tỏa sáng ở mọi khoảnh khắc.

Quần tất Phụ kiện Áo len áo blazer Mùa Thu Đông

Bài viết khác

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung

'Ăn điểm' tuyệt đối cho những buổi dạ tiệc với vải nhung

Khi xăng đan, giày cao gót định hình thần thái phái đẹp

Khi xăng đan, giày cao gót định hình thần thái phái đẹp

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại

Làm mới tủ đồ thu đông từ 5 ý tưởng công sở hiện đại

Những gam màu ai cũng mặc vào mùa thu

Những gam màu ai cũng mặc vào mùa thu

Áo khoác bomber là mảnh ghép ‘phá đảo’ thời trang đường phố

Áo khoác bomber là mảnh ghép ‘phá đảo’ thời trang đường phố

Từ hè sang thu, váy vẫn luôn được ưa chuộng nhờ cách phối đồ cực khéo

Từ hè sang thu, váy vẫn luôn được ưa chuộng nhờ cách phối đồ cực khéo

Chân váy midi là sự kết hợp giữa thời trang cổ điển và hiện đại

Chân váy midi là sự kết hợp giữa thời trang cổ điển và hiện đại

Áo khoác denim, chiếc áo 'bất bại' với mọi xu hướng thời trang

Áo khoác denim, chiếc áo 'bất bại' với mọi xu hướng thời trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top