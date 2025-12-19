Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer

Xuống phố mùa này, nàng không thể thiếu áo khoác blazer để vừa giữ ấm vừa có vẻ ngoài thanh lịch. Là một trong những chiếc áo khoác mùa lạnh phổ biến và có thể mặc đẹp trong cả bốn mùa, blazer càng phát huy hiệu quả làm đẹp đa năng và biến hóa linh hoạt qua các bản phối dành cho những ngày cuối năm.
Chia sẻ bài viết
Áo khoác blazer chính là điểm nhấn sáng giá cho mọi bản phối mùa đông. Chọn phom dáng blazer đặc trưng là nàng đang chọn cho mình vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã và vẻ ngoài chuyên nghiệp bậc nhất.
Đi làm, đi tiệc đều không thể thiếu áo khoác blazer
Áo blazer được xem là một hiện thân của phong cách tối giản, hiện đại nhưng đầy quyến rũ, nổi bật nhưng không hề phô trương. Từ mini dress đến đầm dáng dài, từ áo dài đến áo yếm, từ váy babydoll đến các bản phối áo và chân váy, quần jeans đều có thể phối thêm blazer để tạo nên vẻ ngoài hoàn mỹ.
Blazer mang các gam màu vượt thời gian như đen, trắng, beige, nâu caramel... và họa tiết nanh sói, họa tiết kẻ sọc ca rô chính là những thiết kế timeless - không bao giờ lỗi mốt. Các lựa chọn này nên được ưu ái khi nàng muốn xây dựng một tủ đồ tinh giản, hiện đại và có tính ứng dụng cao.
Một bản phối hai phong cách với cặp đôi thời trang từ chất liệu tweed ánh kim. Áo blazer, chân váy, quần tất đen và giày cao gót mũi nhọn tạo nên hình ảnh đồng điệu và ấm áp