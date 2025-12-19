  • An Giang
Thời trang 24/7

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/12/2025 08:00 GMT+7

Xuống phố mùa này, nàng không thể thiếu áo khoác blazer để vừa giữ ấm vừa có vẻ ngoài thanh lịch. Là một trong những chiếc áo khoác mùa lạnh phổ biến và có thể mặc đẹp trong cả bốn mùa, blazer càng phát huy hiệu quả làm đẹp đa năng và biến hóa linh hoạt qua các bản phối dành cho những ngày cuối năm.

Áo khoác blazer chính là điểm nhấn sáng giá cho mọi bản phối mùa đông. Chọn phom dáng blazer đặc trưng là nàng đang chọn cho mình vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã và vẻ ngoài chuyên nghiệp bậc nhất.

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 1.

Mỗi bản phối cùng áo khoác blazer đều là một tuyên ngôn về phong cách. Thiết kế đầm đen tối giản phối blazer họa tiết cổ điển mang đến cho nàng vẻ ngoài chuyên nghiệp và hiện đại

ẢNH: XAXA

Đi làm, đi tiệc đều không thể thiếu áo khoác blazer

Áo blazer được xem là một hiện thân của phong cách tối giản, hiện đại nhưng đầy quyến rũ, nổi bật nhưng không hề phô trương. Từ mini dress đến đầm dáng dài, từ áo dài đến áo yếm, từ váy babydoll đến các bản phối áo và chân váy, quần jeans đều có thể phối thêm blazer để tạo nên vẻ ngoài hoàn mỹ.

Blazer mang các gam màu vượt thời gian như đen, trắng, beige, nâu caramel... và họa tiết nanh sói, họa tiết kẻ sọc ca rô chính là những thiết kế timeless - không bao giờ lỗi mốt. Các lựa chọn này nên được ưu ái khi nàng muốn xây dựng một tủ đồ tinh giản, hiện đại và có tính ứng dụng cao.

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 2.

Chiếm trọn spotlight khi nàng chọn bản phối thanh lịch sang trọng mang tông màu nâu caramel tuyệt đẹp. Áo cổ cao màu cream, chân váy xếp nếp và blazer khoác ngoài đồng điệu thể hiện phong thái tự tin và cá tính mạnh mẽ của quý cô

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 3.

Lên đồ đi làm công sở, dạo phố sau giờ tan tầm, dự tiệc cuối năm hay tham gia sự kiện... quý cô đều có thể chọn mặc áo blazer kèm theo. Họa tiết nanh sói kinh điển được tái hiện trên thiết kế blazer phối mini dress đem đến sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển và tinh thần hiện đại

ẢNH: XAXA

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 4.

Hình ảnh quý cô hiện đại được khắc họa qua những đường cắt tinh tế, phom dáng chuẩn mực của trang phục. Bản phối all black dành cho những ngày bận rộn, cho những khi "lười biếng" phối đồ nhưng vẫn có thể sở hữu hình ảnh sang trọng và chuyên nghiệp

ẢNH: XAXA

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 6.

"Hô biến" blazer thành váy liền mặc cùng bốt cổ cao. Ý tưởng này dễ dàng được hiện thực hóa với các thiết kế áo khoác dáng rộng như blazer oversized hay trench coat

ẢNH: COLIN

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 7.

Nữ tín đồ thời trang khéo léo xếp nhiều lớp trang phục cho bản phối đường phố gồm sơ mi xanh, gile len mềm, quần jeans ống đứng và một chiếc áo khoác blazer chỉn chu làm từ da lộn đồng điệu với bốt

ẢNH: RENATA QUAGLIA

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 8.

Sự kết hợp tưởng như đối nghịch lại có thể tạo hiệu ứng tương phản đầy nổi bật. Áo ren tay loe cổ buộc nơ điệu đà phối cùng blazer oversized, quần jeans ống rộng kèm dây lưng da và giày đen cổ điển

ẢNH: MANGO

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 9.
Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer - Ảnh 10.

Một bản phối hai phong cách với cặp đôi thời trang từ chất liệu tweed ánh kim. Áo blazer, chân váy, quần tất đen và giày cao gót mũi nhọn tạo nên hình ảnh đồng điệu và ấm áp

ẢNH: JEOR


