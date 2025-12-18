  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
18/12/2025 16:00 GMT+7

Giữa làn sóng Y2K và phong cách học đường được làm mới mạnh mẽ, họa tiết ca rô xuất hiện như một ngôn ngữ thị giác quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ. Chính khả năng biến hóa linh hoạt từ ngọt ngào, năng động đến cá tính hay tối giản đã giúp họa tiết này giữ vững vị trí trong tủ đồ của nhiều cô gái.

Tinh thần Y2K quay trở lại mang theo những gam màu ngọt ngào, phom dáng nhỏ gọn và cách phối đồ giàu tính hoài niệm. Trong đó, họa tiết ca rô, đặc biệt là ca rô bản nhỏ trở thành điểm chạm hoàn hảo để tái hiện vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết. 

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt - Ảnh 1.

Một chiếc áo họa tiết ca rô hồng - xám với phom dáng gọn gàng, khi kết hợp cùng áo khoác denim lửng, tổng thể lập tức được cân bằng lại, giảm bớt cảm giác “kẹo ngọt” và thêm vào nét cá tính. Quần jeans xanh nhạt mang đến sự thoải mái, đúng tinh thần Y2K nhưng vẫn dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày

ẢNH: @LOVERRUKK

Họa tiết ca rô bản lớn trên chất liệu dệt kim mỏng lại tạo cảm giác mềm mại và rất phù hợp với phong cách năng động thường ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ dấu ấn thời trang riêng.

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt - Ảnh 2.

Chiếc áo cardigan họa tiết ca rô dáng lửng giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, tạo hiệu ứng gọn gàng cho phần thân trên. Khi phối cùng chân váy xếp ly đen, tổng thể trở nên hài hòa giữa nét nữ tính và tinh thần năng động. Giày thể thao trắng và túi xách bản to tiếp thêm yếu tố tiện dụng, giúp set đồ phù hợp cho nhiều hoàn cảnh như đi học, dạo phố hay những buổi cà phê cuối tuần

ẢNH: @NGOCTHAO_OFFICIAL

Phong cách học đường luôn có mối liên kết chặt chẽ với họa tiết ca rô, bởi sự giao thoa giữa nét trong trẻo, ngây thơ và tinh thần thời trang hiện đại. Khi được xử lý khéo léo, họa tiết ca rô không hề khiến tổng thể trở nên đơn điệu mà ngược lại, còn tạo nên điểm nhấn đầy cuốn hút.

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt - Ảnh 3.

Cô nàng “mọt sách” đáng yêu với bản phối giữa sơ mi trắng cổ điển và chân váy ca rô xếp ly ngắn. Chiếc cà vạt hồng tone sur tone với váy là chi tiết nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn, giúp tổng thể trở nên đồng bộ và có chiều sâu hơn. Các phụ kiện như kính giả cận và giày búp bê hoàn thiện hình ảnh học đường chỉn chu, gợi cảm giác tri thức nhưng vẫn rất trẻ trung, tinh nghịch

ẢNH: @NGOCTRINH89

Ở một lựa chọn khác, một chiếc váy liền với phần thân áo trơn màu ôm nhẹ kết hợp phần chân váy xếp ly ca rô mang đến hiệu ứng thị giác thú vị và có tính toán rõ ràng. 

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt - Ảnh 4.

Chi tiết ren trắng và tay áo loe giúp tổng thể trở nên mềm mại, gợi nhắc đến hình ảnh học đường hiện đại, không quá cứng nhắc nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết

ẢNH: @NGOCTRINH89

Với những cô nàng theo đuổi phong cách tối giản, họa tiết ca rô vẫn có “đất diễn” riêng nếu được tiết chế khéo léo. Bí quyết nằm ở việc giữ bảng màu trung tính và lựa chọn phom dáng phù hợp để tạo nên vẻ ngoài hiện đại. 

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt - Ảnh 5.

Một chiếc sơ mi ca rô xanh - trắng dáng rộng mang lại cảm giác phóng khoáng, được cân bằng khi layer cùng áo thun trắng ôm và quần trắng cạp cao. Thắt lưng đen và trang sức mảnh đóng vai trò như những điểm nhấn tinh tế, vừa đủ để tổng thể không bị đơn điệu nhưng vẫn giữ được tinh thần tối giản đặc trưng

ẢNH: LAMIA DESIGN

Một bản phối khác dành cho các nàng yêu thích sự đơn giản là một chiếc áo hai dây dáng crop top màu trắng ôm sát đi cùng chân váy mini ca rô xanh. Phom dáng ngắn của áo giúp tôn vòng eo và đôi chân, trong khi chân váy ca rô dáng ôm tạo sự đối lập màu sắc giúp thu hút mọi ánh nhìn. Việc tiết chế phụ kiện cho phép họa tiết ca rô và phom dáng trang phục trở thành tâm điểm, giữ cho tổng thể gọn gàng và năng động.

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt - Ảnh 6.

Áo hai dây dáng crop top phối cùng chân váy họa tiết ca rô mang lại sự năng động vẫn pha chút gợi cảm

ẢNH: @MOMO

Họa tiết ca rô không chỉ là một xu hướng nhất thời mà từ lâu đã trở thành thứ ngôn ngữ thời trang linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều phong cách khác nhau. Chỉ cần thay đổi phom dáng, chất liệu hoặc phụ kiện đi kèm, nàng đã có thể làm mới diện mạo của mình một cách đầy cảm hứng.

họa tiết ca rô Họa tiết phong cách học đường Y2K trang phục họa tiết

Bài viết khác

Quần da gợi cảm với phong thái cá tính và cuốn hút

Quần da gợi cảm với phong thái cá tính và cuốn hút

Áo sát nách, bí quyết mặc đẹp vừa thoải mái vừa thời thượng

Áo sát nách, bí quyết mặc đẹp vừa thoải mái vừa thời thượng

7 mẫu áo đẹp xuất sắc, để nàng 'cân' đẹp mọi phong cách mùa đông

7 mẫu áo đẹp xuất sắc, để nàng 'cân' đẹp mọi phong cách mùa đông

Áo dài cách tân là phong cách của phụ nữ hiện đại

Áo dài cách tân là phong cách của phụ nữ hiện đại

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh

Chân váy ren mùa đông, mềm mại, gợi cảm nhưng không mong manh

Bản phối với giày bốt đa năng, ‘cân’ mọi phong cách từ cá tính đến thanh lịch

Bản phối với giày bốt đa năng, ‘cân’ mọi phong cách từ cá tính đến thanh lịch

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo

Biểu tượng bất biến của tủ đồ thời trang cá tính gọi tên họa tiết da beo

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng

Áo măng tô thắt eo 'quyền lực', vừa ấm vừa tôn dáng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top